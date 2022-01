Horóscopo de hoy jueves 6 de enero del 2022: consulta las predicciones por signo zodiacal.

Comienza tu día leyendo el horóscopo de hoy, jueves 6 de enero de 2022, y descubre lo que te deparan los astros con las más acertadas predicciones del tarotista Jhan Sandoval en el amor, dinero, negocios, salud, trabajo y más, según los signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgen, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Recuerda que también puedes revisar los designios para los siguientes días en el horóscopo semanal. Además, no olvides que en La República puedes conocer qué le espera a los 12 signos del zodiaco este nuevo año con el horóscopo 2022.

Aries hoy

Termina ese tiempo de estancamiento y espera. Llegan noticias favorables a nivel laboral, posiblemente el inicio de un proyecto o una propuesta de trabajo. Todo cambiará de manera positiva.

Tauro hoy

No te alejes de esa persona que intenta orientarte. Hacer las cosas a tu manera, sin seguir las pautas de alguien con mayor experiencia, podría conducirte a confusiones que compliquen tus procesos.

Géminis hoy

Esa idea que pensabas imposible de aterrizar empieza a cobrar forma y estructura gracias a los apoyos que surgirán. Todo empieza a encaminarse de manera positiva en lo profesional.

Cáncer hoy

Cambia el escenario al que estás habituado en lo laboral. Deberás de unir fuerzas con otras personas. Es un tiempo donde el trabajo en equipo será clave. Adáptate y continuará tu crecimiento.

Leo hoy

Esas confusiones y temores que tenías respecto a tu vida profesional quedan en el pasado. Recibirás orientación que será clave para volver a encaminarte. En adelante, tomarás decisiones acertadas.

Virgo hoy

Aunque esa persona pretenda acercarse intentando excusar sus errores y pidiéndote disculpas, aún no te sientes capaz de perdonarlo y decidirás alejarte. El tiempo te ayudará a sanar heridas.

Libra hoy

Confías mucho en el éxito de un proyecto que podría tener un mal destino. Cuida tus finanzas y no creas en nada que no puedas comprobar con hechos o datos. No es un tiempo para invertir.

Escorpio hoy

Ese dinero que necesitas aún no llegaría y es posible que este retraso esté complicando algunos pagos o compras que tenías programados. Sé paciente, en pocos días todo se resolverá con éxito.

Sagitario hoy

Ante una cancelación de proyecto que parecía tener sostenibilidad y éxito, deberás de improvisar soluciones y tendrás que actuar con estrategia y prontitud. Gracias a tu eficacia todo lo manejarás.

Capricornio hoy

Te ha costado aceptar el final de esa actividad que por tanto tiempo conservaste. El cerrar un ciclo te permitirá mirar nuevas opciones y estás no están muy lejos. Prepárate para lo nuevo.

Acuario hoy

No estarías de acuerdo con el dinero que recibirías de una actividad realizada. Es posible que la suma no sea la pactada en el acuerdo y te sentirías en el derecho de reclamar. Mantén el diálogo.

Piscis hoy

Confías mucho en la labor que has realizado, pero es posible que no tenga una aprobación inmediata, puesto que será observada por una persona de visión crítica y perfeccionista. Paciencia.