Predicciones para Virgo en 2022: ¿qué te deparan los astros en salud, dinero y amor este año?

Revisa AQUÍ las predicciones para Virgo durante este 2022 en amor, salud, trabajo, dinero y mucho más, según la acertada lectura del tarot del experto astrólogo Jhan Sandoval. Conoce los designios de los astros para los siguientes meses y sigue sus consejos para tener éxito en el ámbito personal, profesional, amoroso, familiar y amical.

Asimismo, en esta nota te explicamos a detalle las características, compatibilidades, elemento y planeta regente que definen al sexto signo del zodíaco. Toma nota y conoce cuáles son los aspectos de tu vida que puedes mejorar para alcanzar el éxito. No olvides que La República te trae el horóscopo mensual, semanal y de todos los días.

Fecha de nacimiento de Virgo

Están bajo influencia de Virgo las personas nacidas entre el 23 de agosto y el 22 de septiembre, cuando el Sol atraviesa la constelación zodiacal de dicho nombre.

Símbolo

El símbolo de Virgo es la virgen Astrea, hija de Zeus y Temis, quien simboliza la justicia humana ante la divina. Según la leyenda fue la última inmortal que sobrevivió entre los humanos durante la Edad Dorada de Crono.

La virgen Astrea, diosa de la inocencia y la justicia, simboliza a Virgo. Foto: Kunsthistorisches Museum

Elemento

El elemento de Virgo es la tierra, que lo hace seguro, estable, sólido y consistente, lo cual le permite obtener grandes ganancias. La tierra simboliza lo material y el estilo práctico de la vida, y le genera dificultades al signo cuando enfrenta cambios repentinos.

La tierra es el elemento de influencia en el signo de Virgo. Foto: EFE

Planeta

Virgo recibe principalmente la influencia del planeta Mercurio, que lo hace muy amigable, ingenioso y lleno de energía, pero que también lo hace comportarse con infantilidad y egoísmo. Asimismo, le brinda habilidad en el terreno comercial.

El planeta Mercurio es el regente de Virgo. Foto: AFP

Las predicciones 2022 para Virgo

Trabajas este año con personas muy importantes, vas a poder realizar algún tipo de contacto con alguien de poder. Mucho cuidado con idealizar rápidamente aquello que te puedan mencionar. Controla tu imaginación y hacia dónde te conducen esas ideas que inicialmente no serán concretas. Si te dejas llevar por lo que te digan, podrías luego caer en situaciones que no se estabilizan, que no se dan y vas a sentir que has perdido tiempo. Desconfía de lo que escuches, solo cuando veas muchas certezas avanza, sino no des un paso.

Este año vas a tomar nuevos caminos, nuevas direcciones a partir de algún tipo de cambio muy importante en la mitad del año; no obstante, esto te va a conducir al éxito. Tu número de la suerte: 7.

Dinero

Con respecto a la parte económica vas a tener muchas posibilidades de ganar dinero, habrá crecimiento. En el mes de agosto se viene una crisis que puede generar un cambio. Antes de llegar noviembre se resuelve todo, sale como una luz de esperanza.

Amor

Con respecto a la parte sentimental, va a ser un año estable definitivamente. Vas a tener un compromiso, se dan amores buenos y nuevos, pero mucho cuidado con tu carácter. Es posible que, si eres hombre, tengas una actitud poco cortante con las personas que se te acercan o con la pareja que tienes a tu lado. No trates de mantener esa postura porque puedes generar apatía. Si eres mujer y tienes un interés por alguien, este año vas a interesarte por una persona de carácter un poco difícil y vas a tener que explicar qué es lo que no te gusta para que esta persona pueda comprenderte y cambiar.

Mucho cuidado con los triángulos amorosos y con obsesionarte con una persona que no es tuya porque este año podría de repente acercarte a alguien que te tiente, que no sea positivo para ti.

El 2022 traerá estabilidad en el plano amoroso para las personas de Virgo. Foto: AFP

¿Cómo es la personalidad de Virgo?

Virgo es inteligente y muy hábil para analizar y calcular cosas. Detallista y pragmático, aunque también reservado, aprende con facilidad y muestra ciertos rasgos de psicólogo. Es también un signo solidario y capaz de hacer esfuerzos prolongados y fuertes, algo potencialmente beneficioso para sí mismo y para quienes lo rodean.

Asimismo, Virgo puede ser manipulador y sagaz, lo cual lo hace desconfiar de ser engañado. A veces puede ser muy cuidadoso al forjar relaciones con el resto y, si actúa con diplomacia, su aspecto planificador o lógico guardará relación con la cantidad de amor que puede dar.

¿Con qué signo es más compatible Virgo?

Virgo posee la mayor compatibilidad consigo mismo, con Tauro y con Capricornio. Respecto al horóscopo chino, tiene mayor afinidad con el gallo, cuyo mes de influencia coincide en parte con el suyo.

¿Cuál es la carrera ideal para Virgo?

Estas son las profesiones más recomendadas para una persona de signo Virgo:

Medicina

Docencia

Química

Farmacéutica

Contabilidad

Matemática

Diseño

Vendedor

Bibliotecario.

¿Qué celebridades y famosos son Virgo?

Entre las celebridades nacidas bajo el signo de Virgo podemos mencionar a Luis XVI de Francia, Antoine Lavoisier, Jane Addams, Agatha Christie, Jorge Luis Borges, Greta Garbo, Gene Kelly, Sean Connery, Yasser Arafat, Warren Buffet, Tommy Lee Jones, Hugh Grant, Tim Burton, Gloria Estefan, Moby, Jennifer Hudson, Pink, Beyoncé y Tom Hardy.