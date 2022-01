Predicciones para Libra en 2022: conoce cómo te irá este año en salud, amor y trabajo

Conoce AQUÍ las predicciones del horóscopo para Libra en este año 2022 y entérate de los designios de los astros para tu futuro en salud, amor, trabajo y dinero, gracias a la lectura del tarot más acertada del experto astrólogo Jhan Sandoval. Conoce qué se viene para tus proyectos y en tus relaciones con familia, amigos y pareja durante los próximos meses.

Sabemos que es muy importante conocernos a nosotros mismos para mejorar en todos los aspectos de nuestra vida y tener éxito. Por eso, en esta nota también te explicamos las características de tu signo, elemento, planeta regente y compatibilidades. No olvides que en La República podrás hallar el horóscopo mensual, semanal y de todos los días.

Fecha de nacimiento de Libra

Las personas nacidas bajo la influencia del signo de Libra son aquellas nacidas entre el 23 de septiembre y el 23 de octubre, cuando el Sol atraviesa dicha constelación.

Símbolo

Este signo es representado por una balanza, símbolo de justicia, por lo cual es denominado el juez del zodíaco. Este símbolo se refleja en los intentos de las personas de Libra por encontrar equilibrio, equidad y armonía, y por su capacidad de resolver conflictos entre las personas.

La balanza es el símbolo de la justicia y también el de Libra. Foto: AFP

Elemento

El aire es el elemento de Libra y simboliza lo relativo al intelecto, la mente, la respiración, la razón, la objetividad y las diferentes ideas que genera. Si se presenta en exceso, el signo puede mostrarse frío, rebelde e indeciso.

El aire es el elemento predominante en el signo de Libra. Foto: AFP

Planeta

Venus es el planeta regente de Libra e influye bastante en su vida sentimental, así como en sus habilidades artísticas. Este astro representa la belleza y el amor y se encarga de dominar todas las relaciones afectivas y los sentimientos.

Venus es el planeta regente de Libra. Foto: Nasa

Las predicciones 2022 para Libra

Empiezas el año con muchas ideas. Tienes, de repente, varios proyectos en la cabeza, pero quizá al inicio no veas el fruto y te vas a sentir para mitad del año un poco desanimado. En realidad puedes tener distintos objetivos y apuntar por tantos lados. Luego incluso puedes darle la espalda a algunas situaciones que no han dado muchos frutos y vas a tener otras miras y objetivos, hasta el séptimo mes es el tiempo de espera. Le das la espalda a la lentitud y empiezas a ver nuevos horizontes.

Te acompaña la carta de la muerte porque este año vas a tener que matar algo en tu vida, vas a tener que hacer un cambio muy profundo. Eliminar algunos patrones de conducta, hacer algún cambio desde adentro para que puedas volver a nacer. Tu número de la suerte: 13.

Trabajo

Con respecto a la parte laboral, te hacen propuestas en el mes de marzo y llegan personas para trabajar contigo. Alguna de ellas podría ser de repente un tanto conflictiva, trabajarás con gente de carácter un poco difícil, pero tú seguirás luchando. Tendrás objetivos claros, por lo que lograrás el éxito. Va ser un año de realización, siete meses difíciles dice el 7 de Bastos. Vas a tener que luchar contra la corriente y con muchas personas en contra; no obstante, los metas que esperas este 2022 los lograrás con seguridad.

El 2022 podrías encontrar gente conflictiva o difícil en el trabajo. Foto: UANL

Amor

En cuanto a la parte sentimental, de repente te has vuelto desconfiada o un tanto desconfiado y no crees mucho en el amor. Pusiste algunas barreras de defensa en este terreno, eso está haciendo que te aísles y que te alejes. Antes del mes de septiembre hay alguien que va a demostrar apasionadamente que quiere algo contigo y cambie ese panorama gris de soledad que se ha dado, el cual se ha ido gestando por tu inseguridad.

¿Cómo es la personalidad de Libra?

Las personas del signo Libra pueden ser descritas como agradables e inteligentes. Son bastante sensibles y tienen grandes cualidades artísticas que pueden verse opacadas por una falta de curiosidad episódica.

Libra no soporta la soledad, pues es bastante social, y aunque gana dinero sin problemas, no suele tardar mucho en gastar sus ganancias para preservar su bienestar y estilo de vida. Por otro lado, es indolente y no gusta de ser limitado por esfuerzos prolongados y sostenidos.

¿Con qué signo es más compatible Libra?

Libra presenta mayor compatibilidad con su propio signo, con Géminis y con Acuario.

¿Cuál es la carrera ideal para Libra?

Las personas del signo Libra se desempeñan mejor en las siguientes profesiones:

Músico

Compositor

Diseñador

Escritor

Actor

Pintor

Modelo

Peluquero.

¿Qué celebridades y famosos son Libra?

La lista de famosos y celebridades nacidas bajo el signo de Libra incluye a Oscar Wilde, Truman Capote, John Lennon, Margaret Tatcher, Silvio Berlusconi, Vladimir Putin, Danny Boyle, Carrie Fisher y Matt Damon.