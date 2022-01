Predicciones para Leo 2022: ¿cómo le irá en la salud, dinero, amor y trabajo según Jhan Sandoval?

Inicia tu año revisando el horóscopo anual de Leo 2022, vaticinado por el tarotista Jhan Sandoval. Las predicciones anuales de los 12 signos zodiacales ya están listas en La República. En esta nota te detallamos las predicciones para Leo en la salud, dinero, amor, trabajo y más.

Los nacidos con Leo tienen un signo astral de naturaleza ambiciosa y calurosa, que convive con la emoción y la aventura. Si eres leo, revisa qué te depara el futuro a continuación.

Fecha de nacimiento de Leo

Las personas nacidas del 23 de julio al 23 de agosto son las que están bajo la protección de Leo.

Símbolo

El símbolo que representa a Leo es el de un león, que simboliza la fuerza de la vida.

Elemento

El fuego es el elemento que guía a los representados por Leo. Su fuego es orgulloso e interior, arde de forma permanente y no quiere apagarse.

Planeta

Los nacidos con Leo están regidos por el sol, que es considerado un planeta en la astrología. La estrella está vinculada al dios Apolo, quien representa la verdad, profecías, y es un símbolo de luz. Las personas del signo Leo cuentan con una gran intensidad para amar, son creativas, generosas y con una gran autoestima.

Las predicciones de 2022 para Leo

Va a ser un año superpositivo para ti. De repente tendrás en los primeros dos meses del año una sensación de parálisis, de incertidumbre, porque no estás avanzando, pero terminarás febrero y abrirás marzo con un proyecto en las manos. Ello podrás llevarlo hacia la consumación y el éxito.

Cartas de matrimonio, de compromisos. Te alías con una persona en sociedad, formas una familia o te consolidas en el amor, pero una nueva etapa que te une a otra persona llega a tu vida. Puede ser en lo profesional. Este es un año para comenzar proyectos luego de periodos de incertidumbre que te llevarán a la consumación o al éxito.

Eso sí, trabaja con el ego porque es posible que este año vuelvas a sentirte el centro y eso te lleva un poco a cierta actitud narcisista que conviene dejar atrás. Se te aparece la rueda de la fortuna porque hay un ciclo de prosperidad y expansión que tienes que aprovechar.

Tu número de la suerte: 10.

Dinero

Con respecto a la parte económica, no faltará dinero. Te aparece el 10 de oro, una de las cartas más importantes para hablar de opulencia y de riqueza, pero no seas tan acelerado en tus gastos. No te desordenes tanto porque podría llegar agosto, y la segunda mitad del año, no con pérdidas pero sí con restricciones.

Amor

En lo que respecta a la parte sentimental, tu autoestima ha estado afectada por alguna situación de decepción amorosa, aunque este año brilla. Es luego de tu cumpleaños que algo pasa. Llega alguien, algo que vuelve a hacerte sentir el centro de la atención. Vas a estar enamorado sintiéndote muy seductor.

¿Cómo es la personalidad de Leo?

Leo tiene una naturaleza ambiciosa, orgullosa, noble, generosa, y espontánea. Como signo es atractivo y carismático, inspira de manera natural la admiración de los demás. Debe mantener contenida su arrogancia tanto como pueda para conservar estrechos lazos con la familia y amigos por igual.

Como son representadas por el fuego, las personas de este signo también son consideradas sensuales. Les atrae la vida lujosa y odian la vulgaridad en su día a día. Tienen un profundo desprecio por la hipocresía, mezquindad y crueldad. También pueden enojarse y volverse violentas ante la injusticia.

Son constructivos y la energía que reservan les permite vincularse en proyectos de largo alcance, sin agotarse en el camino. Un leo siempre muestra mucha valentía y coraje ante cualquier circunstancia.

Su polaridad es masculina. Esto resalta el ímpetu con el que enfrentan la vida. Siempre muestra mucha valentía y coraje ante cualquier circunstancia. Esta polaridad los hace pasionales. Necesitan estímulos y no pueden tomarse las cosas con tranquilidad, requieren de emoción y aventura. Un signo masculino puede ser autoritario y mandón; saben organizar, dirigir y les encanta establecer las condiciones del juego.

¿Con qué signo es más compatible Leo?

Los signos más compatibles como pareja para Leo son los nacidos de Libra, Escorpio, Sagitario, Aries y Tauro. No obstante, se lleva mejor con Géminis, y suele ser bastante diferente de Cáncer, porque estos son muy tiernos, y con Acuario, por ser muy sinceros.

¿Cuál es la carrera ideal para Leo?

Las profesiones ideales para Leo son director, gerente, banquero, joyero, pintor, actor, abogado, médico y político.

¿Qué celebridades y famosos son Leo?

Entre las personalidades famosas nacidas bajo el signo de Leo están Napoleón Bonaparte, Simón Bolívar, Louis Armstong, Ray Bradbury, Antonio Banderas, Neil Armstong, Ben Affleck, Tori Amos, Halle Berry, Usain Bolt, Fidel Castro, Bill Clinton, Robert de Niro, Roger Federer, Henry Ford, Andrew Garfield, Thierry Henry, Mick Jagger, Jennifer Lawrence, Demi Lovato, Benito Mussolini y Wesley Snipes.