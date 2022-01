Predicciones 2022 para Capricornio: descubre qué viene este año en dinero, trabajo y amor

Encuentra AQUÍ las más acertadas predicciones para Capricornio en este 2022 según el horóscopo del popular astrólogo Jhan Sandoval. Conoce en esta nota cuáles serán los designios de los astros para ti a lo largo de este año, en áreas como la salud, el dinero, el trabajo y el amor.

Asimismo, aquí te traemos todos los datos que debes conocer sobre tu signo, como el planeta regente, elemento, características y compatibilidades, de modo que al conocerte mejor tomes buenas decisiones y alcances el éxito profesional y personal. La República también te trae el horóscopo mensual, semanal y de todos los días.

Fecha de nacimiento de Capricornio

Las personas bajo la influencia de Capricornio son todas aquellas nacidas entre el 22 de diciembre y el 20 de enero, periodo en el cual el Sol pasa por la constelación zodiacal de dicho nombre.

Símbolo

Capricornio es representado por una cabra montesa. Este animal refleja la necesidad de estas personas de escalar hasta la cima y saltar los obstáculos que aparezcan en el trayecto con el fin de lograr su meta.

La cabra de montaña es el animal que simboliza a Capricornio. Foto: AFP

Elemento

La tierra es el elemento que influye sobre Capricornio. Le da gran determinación, paciencia y pragmatismo, de modo que puede vivir de forma sencilla, sana y con mucha constancia en el camino hacia sus metas.

La tierra aporta determinación, paciencia y pragmatismo a Capricornio. Foto: USDA-NRCS

Planeta

Saturno es el planeta regente de Capricornio. Este astro simboliza pesimismo y racionalidad, lo que hará a las personas de este signo conservadoras, desconfiadas y defensivas pero también prudentes.

Saturno es el planeta regente de Capricornio. Foto: Nasa

Las predicciones de 2022 para Capricornio

Este año es para que cortes lazos que te están limitando. No permitas que nada ni nadie te ate del pie y te prohíba moverte. Número de la suerte: 12.

Dinero

Cerraste el año sintiendo que ya no puedes más porque no has podido resolver todos los pendientes económicos, que han sido bastante difíciles. Has visto pocos resultados el 2021 y sientes que este 2022 va a ser como una extensión de esa energía, pero te equivocas. Probablemente hasta mayo arrastres deudas del año pasado, pero luego habrá fertilidad, prosperidad, crecimiento y semillas que arrojen buenos resultados. Vas a tener por fin la posibilidad de hacer más dinero.

Trabajo

Con respecto a la parte laboral, sí va a ser un año donde puedes hacer alianzas o compromisos. Vas a poder saldar alguna situación en donde se resuelve rápidamente todo lo documentario o ilegal que tenías este 2021 estancado. Es posible también que hagas algún tipo de alianza estratégica que genere progreso y crecimiento.

Amor

En lo que respecta a la parte afectiva, has estado solo, te has estado aislando, pero vuelve el amor y vuelven las posibilidades de sentirte nuevamente querido. Probablemente se trate de un vínculo que se estaba apagando y funciona esta vez a través de un compromiso. Puede también que esta persona quede completamente en tu pasado porque llegas a quererte y valorarte. Un buen momento en el amor será el mes de septiembre.

Aunque has buscado aislarte, este 2022 volverás a sentirte querido/a. Foto: AFP

¿Cómo es la personalidad de Capricornio?

La paciencia y la tenacidad son características por excelencia de los capricornio, y le hacen cumplir sus objetivos, aunque el desarrollo parezca lento y cuesta arriba. Es un signo meticuloso, pensativo y a menudo pesimista. No suele revelar sus sentimientos.

Gusta mucho de la soledad y ello lo hace ver como frío, pero en realidad es muy sensible. Es también muy fiel con los amigos, aunque parezca poco comprensivo y sea algo desconfiado con sus seres cercanos. Tiene gran concentración y un interés especial por las plantas.

¿Con qué signo es más compatible Capricornio?

Capricornio es más compatible consigo mismo, con Tauro y con Virgo. En el horóscopo chino, tiene gran cercanía al Buey, pues sus fechas anuales de influencia coinciden parcialmente.

¿Cuál es la carrera ideal para Capricornio?

Las profesiones más recomendadas para las personas del signo Capricornio son:

Científico

Actor

Filósofo

Agricultor

Jardinero

Diseñador

Músico

Escritor

Arquitecto

Político.

¿Qué celebridades y famosos son capricornio?

Entre las personalidades nacidas bajo el signo de Capricornio podemos encontrar a Isaac Newton, Martin Luther King Jr., J. R. R. Tolkien, Elvis Presley, Muhammad Ali, David Bowie, Stan Lee, Juan Carlos de España, Diane Keaton, Rowan Atkinson, Jim Carrey, Nicolas Cage, Emily Watson, Julia Louis-Dreyfus, Michelle Obama, Dido, Kate Moss, Jude Law y Zayn Malik.