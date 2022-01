Predicciones para Aries 2022: cómo le irá en la salud, dinero, amor y trabajo según Jhan Sandoval

Un nuevo año inicia. Este 2022 nos trae nuevas y fabulosas oportunidades, sorpresas, etc. y la posibilidad de terminar realizando todos los objetivos que nos proponemos. Por ello, si has nacido bajo el signo de Aries, descubre qué tienen preparado para ti los astros en este nuevo año. Averigua qué dicen de tu suerte y futuro en el amor, el trabajo, la salud y más con la lectura del horóscopo.

En esta nota te presentamos todos los detalles de tu signo, Aries, que deberás tener en cuenta para un prospero año. Además recuerda que también puedes revisar las propuestas del resto de signos zodiacales realizadas por el esplendido y siempre acertado tarotista Jhan Sandoval.

Fecha de nacimiento de Aries

Las personas bajo el signo de Aries son aquellas nacidas entre el 21 de marzo y el 20 de abril que es cuando el Sol pasa por la constelación de dicho nombre.

Símbolo Carnero Elemento Fuego Planeta Marte

Aries es un signo de Fuego, quiere decir, su principio es masculino y, por lo tanto, son enérgicos, fogosos, francos, tienden a la generosidad (lo hacen porque necesitan destacar), son temerarios, actúan de inmediato y no piensan en las consecuencias. Son espontáneos y un poco exagerados.

Las predicciones 2022 para Aries

En términos generales, este va a ser un año para retomar algunas alianzas con personas que han estado en tu pasado, pero para darle final: un ex o alguna persona que ya no ves hace mucho tiempo y notarás que de repente eso ya no va más. Es importante que cierres ciclos. Esto te da otra perspectiva de vida, será un año donde estés muy conectado con la parte familiar. Si en caso has perdido un ser querido o has tenido situaciones difíciles en el 2020 o el 2021, este año vas a valorar más a las personas que amas.

Salud

Sigue cuidando tu alimentación y estado físico a través del deporte. Recuerda, además, no dejar de lado tus dientes. Es recomendable que continúes acudiendo con frecuencia a tu dentista de preferencia.

Dinero

A partir del mes octubre puede darse la compra de algún tipo de inmueble, además de alguna situación que se arregla a nivel familiar relacionada al dinero. Este es un año para consumar tus objetivos debido al arcano de la realización. Para que amplíes tus horizontes puedes viajar o realizar cosas en el extranjero.

Amor

En la parte sentimental, te irá bien en las uniones y relaciones que estableces; no obstante, sientes miedo de repente a ser engañado, quizá debido a una situación amorosa en el año anterior y eso te pone muy desconfiado. Mucho cuidado con tu inseguridad y hacia donde ella puede conducirte.

Trabajo

Con respecto a la parte laboral, este va a ser un año positivo porque vas a retomar alianzas del pasado con personas de poder, posiblemente estés convocado a un proyecto que tú de repente no imaginabas desarrollar, pero sí va a ser un año donde tú vas a buscar tu independencia y la vas a obtener. Será un año de éxito donde se abren importantes puertas para tu crecimiento. A partir del sexto mes lograrás buenos resultados de tu trabajo, aunque es importante que abandones algunos proyectos. Esto lo evaluarás a la mitad del año.

¿Cómo es la personalidad de Aries?

Las personas nacidas bajo el signo de Aries destacan por su energía, liderazgo y carisma. Son inteligentes, orgullosas y valientes, pero también pueden caer en problemas debido a sus acciones. La planificación cuidadosa y el ahorro no están entre sus fuertes. Comúnmente vinculado al inicio de descubrimientos y aventuras.

¿Cuál es la carrera ideal para Aries?

Las profesiones más recomendadas para Aries son médico, abogado, veterinario, dentista, ingeniero, atleta, intérprete y carnicero.

¿Qué celebridades y famosos son Aries?

Entre las personalidades famosas nacidas bajo el signo de Aries están: Anthony Van Dyck, Benito Juárez, Bette Davis, Aretha Franklin, Jane Goodall, Alec Baldwin, Alec Guiness, Ayrton Senna, Celine Dion, Adrien Brody, Emma Watson, Jair Bolsonaro, Luis Miguel y Gary Oldman.