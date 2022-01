¿Cuándo serán y cómo afectarán los eclipses a cada signo zodiacal en el 2022?

La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) comunicó recientemente los días en que podrán verse algunos fenómenos que, como de costumbre, llamarán la atención de muchas personas en distintas partes del mundo.

Los eclipses lunares y solares del 2022 iniciarán en abril y terminarán en noviembre. Conoce aquí cómo afectarían a cada signo y en qué continentes podrás disfrutar de estos atractivos que ocurren pocas veces.

¿Cuáles serán los eclipses?

30 de abril: eclipse parcial de sol en Tauro. Será visible en el sureste del Pacífico y el sur de América.

16 de mayo: eclipse total de luna en Escorpio. Será visible en América, Europa y África.

25 de octubre: eclipse parcial de sol en Escorpio. Visible en Europa, noreste de África y el oeste de Asia.

8 de noviembre: eclipse total de luna en Tauro. Visible en Asia, Australia, el Pacífico y América.

¿Cómo afectarían a cada signo zodiacal?

Aries: los eclipses serán de sanación para Aries. Lo motivarán en proyectos que lo apasionan y podrá dejar atrás cosas que no contribuyen.

Tauro: debe estar dispuesto al cambio porque los eclipses sucederán en su eje. Se suscitarán transformaciones en su vida y su mayor reto será el cuidado personal.

Géminis: los eclipses iluminarán por dentro a Géminis y saltarán a la luz sus anhelos más deseados. Deberá liberar sus sentimientos y emociones que le restringen lograr sus metas.

Cáncer: es una gran oportunidad para profundizar en su intuición. Si logra conectarse con su interior, será más sencillo viajar por la vida y podrá vivir experiencias memorables.

Leo: tendrá que lidiar con su lado oscuro, el aspecto positivo es que los eclipses curarán heridas emocionales del pasado si es que trabaja con sus sentimientos.

Virgo: deberá ver los problemas desde un plano general y no particular. Si lo hace, logrará que salgan a la luz sentimientos o emociones que podría no haber notado.

Libra: podrían sacarlo de equilibrio, sin embargo, es una oportunidad para ver en qué áreas de su vida debe mejorar. Puede ser una relación tóxica o mal hábito.

Escorpio: será el tiempo de subsanar errores y pagar deudas kármicas. No será fácil porque suelen reaparecer sentimientos y podrá dejarlos sin mayor inconvenientes.

Sagitario: es el momento de oír al yo interior para concentrarse en sus verdaderas pasiones. La energía le será favorecida y será el tiempo adecuado para pulir un proyecto u oficio.

Capricornio: las experiencias emocionales son oportunas en estos tiempos. Debe darse la oportunidad de conocer todas las emociones negativas y no maquillarlas.

Acuario: tendrá que ser tolerante con otras posturas que ayudarán como fuente de inspiración para pensamientos más creativos y frescos. Debe dejarse llevar por los cambios.

Piscis: será la oportunidad perfecta para expresar su “yo” más interno. Deberá aceptar sus emociones y no ocultarlas.