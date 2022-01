Horóscopo de hoy, martes 4 de enero de 2022: consulta las predicciones por signo zodiacal

Horóscopo de hoy, martes 4 de enero de 2022. Inicia tu día leyendo lo que te deparan los astros con las más acertadas predicciones del tarotista Jhan Sandoval en el amor, dinero, negocios, trabajo y más, según los signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgen, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

A continuación, te compartimos la consulta de los 12 signos del zodiaco. Recuerda que también puedes consultar los designios para los siguientes días en el horóscopo semanal y en el horóscopo chino.

Aries hoy

No habría conformidad de parte de tus superiores respecto a esa labor que te encomendaron. Estarás obligado a realizar una serie de correcciones. Todo culminará de manera satisfactoria.

Tauro hoy

Recibirás una noticia que te sacará por completo de esa tristeza que te embargaba. Recuperas el buen ánimo y el deseo por trabajar en equipo. Hoy agilizarás todo lo que tenías pendiente.

Géminis hoy

En su intento por llamar tu atención, esa persona diría cosas que podrían irritarte, generando un ambiente de mayor tensión. No propicies conflictos y busca la manera de conciliar.

Cáncer hoy

Una amistad se comunicará contigo para hablarte de una oferta laboral o de negocio que resultaría beneficiosa. No te limites por inseguridad y acepta la propuesta. Te permitirá crecer.

Leo hoy

Tendrás el equipo correcto y las herramientas necesarias para concretar el proyecto que tienes en mente. No obstante, deberás de luchar con muchos obstáculos para lograr el objetivo. Esfuérzate.

Virgo hoy

Hazle caso a esas percepciones que llegan a tu mente y dirígete a los terrenos profesionales que llaman tu atención. Lo nuevo traerá crecimiento económico y sostenimiento laboral.

Libra hoy

Llegan noticias del extranjero. Posiblemente una propuesta para realizar un viaje que sería conveniente. En el amor, alguien que llama tu atención te buscará y no podrás resistirte, te dejarás llevar.

Escorpio hoy

Tendrás que reunirte con todo tu equipo laboral para llegar a un consenso sobre la agenda laboral y también sobre presupuestos. Trata de no imponer tu voluntad y trabaja en armonía.

Sagitario hoy

Tienes miedo que esa persona vuelva a fallarte como lo hizo en el pasado. Esto te pone en una constante tensión que no te permite confiar en ninguna de sus acciones. No conviene esta actitud.

Capricornio hoy

Aunque para muchas personas tu actitud pudo ser radical, alejarte de esa persona conflictiva fue tu mejor decisión. En adelante, volverás a vivir con la armonía y tranquilidad que necesitabas.

Acuario hoy

No sigas criticando a ese compañero de trabajo que sabe ha cometido un error. Tus constantes juicios no le permiten confiar en su capacidad. No lo fiscalices y bríndale mayor confianza.

Piscis hoy

Tienes curiosidad por conocer más a esa persona que ha demostrado capacidad y experiencia. Te ganarás su amistad y gracias a su apoyo conocerás más de las materias que te interesan.