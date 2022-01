Horóscopo de hoy domingo 2 de enero del 2022: consulta las predicciones por signo zodiacal

Descubre AQUÍ qué te deparan los astros HOY, domingo 2 de enero en este inicio del 2022, de la mano del acertado astrólogo y tarotista Jhan Sandoval, quien te brinda los más acertados pronósticos según para cada signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Averigua con sus predicciones cómo te irá y todo lo que te interesa hoy en aspectos de tu vida como el amor, la salud, la amistad, la familia, el trabajo y el dinero.

Aries hoy

Te has dejado llevar por esa experiencia sentimental y ahora que te sientes más vinculado empiezas a dudar de tus sentimientos. Pide tiempo, no tomes distancia sin advertir de tus decisiones.

Tauro hoy

Vuelve la armonía en tu relación sentimental. Han quedado atrás los conflictos y ahora ambos tienen la posibilidad de hablar sin atropellarse en palabras. Es el momento para entenderse.

Géminis hoy

Las personas que te rodean no son culpables de las cosas que te generan frustración. Suelta los problemas y disfruta del entorno que te rodea. Todo irá tornándose positivo si cambias.

Cáncer hoy

Tienes la oportunidad de acercarte a esa persona y romper el hielo, pero el temor al rechazo está paralizándote y es posible que pierdas tu oportunidad. No lo permitas, cambia esta situación.

Leo hoy

Esa persona que se alejó de manera sorpresiva se acercará, pero sin reflexiones que la hagan consciente de sus errores. No permitas que tus sentimientos te hagan pasar por alto lo injustificable.

Virgo hoy

Un familiar te estaría culpando de situaciones en las que no tienes ninguna responsabilidad. Esta situación te afecta emocionalmente y necesitas aclararlo. No permitas injusticias.

Libra hoy

Los problemas están por arreglarse entre tú y tu pareja, pero aún no es el momento para esclarecer aquello que los separó. Los ánimos podrían alterarse y volverían las tensiones. Debes esperar.

Escorpio hoy

Es posible que hables de temas de dinero y aún más, te comprometan a saldar deudas que no has generado. Cuida tus finanzas y no asumas cosas que momentáneamente no podrías cubrir.

Sagitario hoy

Sientes que los problemas siguen siendo los mismos en tu relación sentimental, y esto te hace pensar en tomar distancia. No es el momento. Aún puedes cambiar las cosas, intenta dialogar.

Capricornio hoy

Aunque esa persona te genera muchas ilusiones, será conveniente tomar sus acercamientos e insinuaciones con más frialdad. Aún no tiene en claro lo que desea y no debes presionar.

Acuario hoy

Es cuestión de controlar tu carácter para que este momento de tranquilidad se prolongue y esa persona se sienta más confiada. Hoy habrá un encuentro lleno de pasión y entrega.

Piscis hoy

Es posible que termines la noche alrededor de personas nuevas. Tendrás la oportunidad de ampliar tu círculo social y conocer gente interesante. No te muestres tan hermético, rompe tus límites.