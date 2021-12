Cábala para el Año Nuevo 2022: atrae el éxito según tu signo con este ritual de Jhan Sandoval

¿El éxito te ha sido esquivo y deseas empezar distinto este 2022? Pues AQUÍ te traemos la mejor cábala de Año Nuevo para atraer el éxito y mejorar o fortalecer todos tus negocios, emprendimientos, inversiones y trabajo. En esta nota, de la mano del astrólogo Jhan Sandoval, te presentamos qué debes hacer y el paso a paso para para captar las mejores energías para todo lo que te propongas en este Año Nuevo 2022.

Si no has tenido suerte en el rubro laboral, familiar, económico o profesional a lo largo de este 2021 o quizá has sentido que tus esfuerzos no han rendido los frutos del modo adecuado y estás pasando por dificultades que parecen no tener solución, recuerda realizar este sencillo ritual que no requiere de muchos ingredientes. Además, lo podrás hacer de forma sencilla y sin mayores dificultades.

Componentes de la cábala para atraer el éxito

Si tu objetivo es mejorar en el trabajo, en la empresa o proyecto que estés elaborando, la inversión que vayas a hacer u otras posibilidades, empieza el 2022 con este ritual extraordinario para atraer todas las fuerzas y buena disposición necesarias para mejorar tu vida.

Lo primero para este ritual será tener champán a la mano así como unas escaleras, ya sea que vivas en una casa, un departamento, etc. Debes tener acceso a las escaleras. Recuerda que parte de la cábala implica la disposición con la que lo realizas.

Sigue estos sencillos pasos para tener el mejor futuro en este nuevo año desde los primeros días del 2022:

A las 12 de la noche, colocas unos billetes en tu bolsillo y subes las escaleras de tu casa.

Mientras vas ascendiendo imagina que cada uno de los escalones es un logro superando de camino al éxito. Cada escalón debe representar un objetivo más importante que el anterior.

Al terminar el ascenso y llegar arriba, toma una copa de champán para bendecir todo lo que te depara este 2022.

Otras cábalas de Año Nuevo

Recuerda que en La República podrás encontrar las mejores cábalas para empezar el Año Nuevo 2022 lleno de energía, salud y las mejores vibras. Si estás interesado en otras cábalas, te comentamos qué otros rituales no pueden faltar en tu última noche del año: