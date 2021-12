Horóscopo 2022: descubre las predicciones de tu signo zodiacal para este nuevo año

Predicciones para los 12 signos zodiacales este 2022 por Jhan Sandoval. Él te entrega las más acertadas predicciones para este nuevo año, según tu signo: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Conoce qué es lo que deparan los astros en todos los aspectos de tu vida: el amor, la salud, la economía, el dinero y el trabajo.

En esta nota te presentamos los vaticinios de los astros mediante la lectura de las cartas de tarot a fin de que puedas recibir el año con los más acertados vaticinios de la astrología.

Predicciones para los 12 signos del zodiaco 2022

A pocas horas de terminar el año, conoce lo que los astros deparan para ti. Descubre tus predicciones y conoce si tendrás éxito en el amor, salud, dinero y trabajo.

Predicciones 2022: Aries

En términos generales, este va a ser un año para retomar algunas alianzas con personas que han estado en tu pasado, pero para darle final: un ex o alguna persona que ya no ves hace mucho tiempo y notarás que de repente eso ya no va más. Es importante que cierres ciclos. Esto te da otra perspectiva de vida, será un año donde estés muy conectado con la parte familiar. Si en caso has perdido un ser querido o has tenido situaciones difíciles en el 2020 o el 2021, este año vas a valorar más a las personas que amas. A partir del mes octubre puede darse la compra de algún tipo de inmueble, además de alguna situación que se arregla a nivel familiar relacionada al dinero.

Con respecto a la parte laboral, este va a ser un año positivo porque vas a retomar alianzas del pasado con personas de poder, posiblemente estés convocado a un proyecto que tú de repente no imaginabas desarrollar, pero sí va a ser un año donde tú vas a buscar tu independencia y la vas a obtener. Será un año de éxito donde se abren importantes puertas para tu crecimiento. A partir del sexto mes lograrás buenos resultados de tu trabajo, aunque es importante que abandones algunos proyectos. Esto lo evaluarás a la mitad del año.

En la parte sentimental, te irá bien en las uniones y relaciones que estableces; no obstante, sientes miedo de repente a ser engañado, quizá debido a una situación amorosa en el año anterior y eso te pone muy desconfiado. Mucho cuidado con tu inseguridad y hacia donde ella puede conducirte.

Este es un año para consumar tus objetivos debido al arcano de la realización. Para que amplíes tus horizontes puedes viajar o realizar cosas en el extranjero.

Predicciones 2022: Tauro

Va a ser un año bastante positivo para ti. Podrás lograr un equilibrio y una calma espiritual muy importante, de repente la habías perdido por situaciones vividas en el 2021. Empiezas el año valorando tu estabilidad emocional y espiritual. Vas a alimentar mucho la fuente interior, llegas a importantes acuerdos, eso te dará una gran calma. Es probable que participes en algún tipo de curso o algo académico, lo cual te traerá muchas ganancias. Todo lo que tenga que ver con los estudios te va a convenir y es probable que limes asperezas con tu entorno familiar. Personas que estaban alejadas de ti regresan y te vas a reconciliar. La madre o las figuras femeninas de la familia serán claves.

Respecto a la parte económica o laboral, este va a ser un año donde podrás mantenerte estable en los primeros meses. Hasta que cumplas años las cosas se pueden mantener sólidas: acuerdos que pueden mejorar tus finanzas y estabilidad en el plano laboral. A partir del mes de septiembre tendrás ideas creativas, deseos de ampliar algo nuevo. Mucho cuidado con hacerlo de manera vehemente porque puede faltarte estructura y hacer algo que luego pueda caer. Mucho cuidado con las decisiones desde dicho mes en adelante.

Con respecto a la parte afectiva, Tauro, ha muerto algo en tu vida. Comienzas el año con Venus muy cerca a Plutón, quiere decir que tu vida sentimental puede dar un gran cambio y es probable que hayan muerto relaciones, has cerrado etapas sentimentales importantes el 2021 que te han generado algún dolor. Pero aparecen nuevos personajes, alguien que puede mover mucho tus pasiones, una persona nueva que desea algo sólido y positivo contigo. Sin embargo, cuando tú te establezcas con esta persona aparece alguien de tu pasado, por lo que vas a tener que valorar bien si las situaciones del pasado que habían quedado atrás y que parecían finiquitadas completamente a fin de decidir si valen la pena volver a retomarlas. Tu número de la suerte es el 3.

Predicciones 2022: Géminis

Este va a ser un año bien positivo. Júpiter llega al medio cielo de tu carta astral y esto representa la expansión de proyectos profesionales. Hay giros de suerte que van a poder llegar a ti. Figuras femeninas de poder se acercan para cambiar tu destino, vas a confiar en tu capacidad creativa y lograrás grandes objetivos en el transcurso del año.

Con respecto a la parte profesional, a pesar de que empiezas el año con cierta indecisión, a partir del mes de febrero y marzo en adelante tu trabajo te empieza a dar proyectos claros. Es posible que desde el mes de agosto asumas un cargo muy importante, de hecho que va a ser con mucho esfuerzo, vas a trabajar duro en los detalles, vas a ser muy preciso en la ejecución de tu labor. Es posible que estudies algo para que puedas perfeccionar tus conocimientos y logres esta posición jerárquica y de poder.

En los sentimientos te presentan grandes encrucijadas y decisiones, aunque no será solo eso, sino que también estará muy presente el karma. Te aparece la justicia que es el sentido del mismo y el 10 de bastos que es cargar con algo. Si de repente no fuiste muy armonioso o positivo con alguna persona, si abandonaste alguien, si cortaste con algo sin haber dicho las cosas claras, este año posiblemente se equilibre esa balanza y recibas alguna lección en el plano sentimental.

Este año ten mucho cuidado con lo que tú hagas, con la infidelidad y con hacer cosas de repente sin valorar a la otra parte porque el sentido de la justicia y las cargas estará despierto, así que evalúa tus acciones. Te aparece la carta de sol porque este año brillarás. Tu número de la suerte: 19.

Predicciones 2022: Cáncer

Situaciones nuevas que llegan para ti, vas a tener la posibilidad de iniciar un proyecto nuevo, una situación que viene inesperadamente, pero que va a generar crecimiento en tu vida profesional porque se trata de una alianza laboral que estabas esperando. La carta del loco te rige con cierto desorden en situaciones que no están muy claras y no vas a saber por dónde apuntar.

En lo económico va a ser un año donde tu dinero se transforma y cambia de una manera muy positiva: en septiembre hay mayor riqueza y crecimiento. Es importante que trabajes en todo lo relacionado a las comunicaciones y la tecnología, ya que las primeras te acompañan y son los medios por los cuales puedes crecer económicamente. Si estás ligado a este rubro, si eres periodista, si trabajas en medios informativos, si de repente estás pensando en lanzarte como youtuber o hacer algo en medios, este es el año donde puedes generar mucho dinero. Si te proyectas en esa dirección, cierras el año abriendo canales para ganar económicamente mucho más gracias algún tipo de inversión que harás en la sociedad.

Con respecto a la parte sentimental, de repente empiezas el año con algún tipo de pena o algún desamor, alguien que te ha fallado emocionalmente, y tú eres un signo extremadamente sensible. Has tenido algún tipo de pena por alguna pérdida emocional, pero dice la rueda de la fortuna que todo gira este 2022 con un nuevo amor, con la llegada de una nueva persona a tu vida.

Algo nuevo viene para ti y es para sanar ese dolor que tuviste. Según el tarot, este es el año para poder amar, para poder tomar decisiones con certeza y con seguridad y para que te dejes guiar totalmente por el corazón porque las corazonadas son las que te van a indicar el camino. Tu número de la suerte: 6.

Predicciones 2022: Leo

Va a ser un año súper positivo para ti. De repente tendrás los primeros dos meses del año una sensación de parálisis, de incertidumbre, porque no estás avanzando, pero terminas febrero y abres marzo con un proyecto en las manos. Ello podrás llevarlo hacia la consumación y el éxito.

Cartas de matrimonio, de compromisos, te alianzas con una persona en sociedad, formas una familia o te consolidas en el amor, pero una nueva etapa que te une a otra persona llega a tu vida. Puede ser en lo profesional, este es un año para comenzar proyectos luego de periodos de incertidumbre que te llevarán a la consumación o al éxito.

Con respecto a la parte económica, no faltará dinero. Te aparece el 10 de oro, una de las cartas más importantes para hablar de opulencia y de riqueza, pero no seas tan acelerado en tus gastos. No te desordenes tanto porque podría llegar agosto y la segunda mitad del año no con pérdidas, pero sí con restricciones.

En lo que respecta a la parte sentimental, tu autoestima ha estado afectada por alguna situación de decepción amorosa, aunque este año brilla. Es luego de tu cumpleaños que algo pasa, llega alguien, algo que vuelve a hacerte sentir el centro de la atención. Vas a estar enamorado sintiéndote muy seductor.

Eso sí, trabaja con el ego porque es posible que este año vuelvas a sentirte el centro y eso te lleva un poco a cierta actitud narcisista que conviene dejar atrás. Te aparece la rueda de la fortuna porque hay un ciclo de prosperidad y expansión que tienes que aprovechar. Tu número de la suerte: 10.

Predicciones 2022: Virgo

Trabajas este año con personas muy importantes, vas a poder realizar algún tipo de contacto con alguien de poder. Mucho cuidado con idealizar rápidamente aquello que te puedan mencionar. Controla tu imaginación y hacia dónde te conducen esas ideas que inicialmente no serán concretas. Si te dejas llevar por lo que te digan, podrías luego caer en situaciones que no se estabilizan, que no se dan y vas a sentir que has perdido tiempo. Desconfía de lo que escuches, solo cuando veas muchas certezas avanza, sino no des un paso. Mucho cuidado con los triángulos amorosos y con obsesionarte con una persona que no es tuya porque este año podría de repente acercarte a alguien que te tiente, que no sea positivo para ti.

Con respecto a la parte económica vas a tener muchas posibilidades de ganar dinero, habrá crecimiento. En el mes de agosto se viene una crisis que puede generar un cambio. Antes de llegar noviembre se resuelve todo, sale como una luz de esperanza.

Con respecto a la parte sentimental, va a ser un año estable definitivamente. Vas a tener un compromiso, se dan amores buenos y nuevos, pero mucho cuidado con tu carácter. Es posible que, si eres hombre, tengas una actitud poco cortante con las personas que se te acercan o con la pareja que tienes a tu lado. No trates de mantener esa postura porque puedes generar apatía. Si eres mujer y tienes un interés por alguien, este año vas a interesarte por una persona de carácter un poco difícil y vas a tener que explicar qué es lo que no te gusta para que esta persona pueda comprenderte y cambiar. Este año vas a tomar nuevos caminos, nuevas direcciones a partir de algún tipo de cambio muy importante en la mitad del año; no obstante, esto te va a conducir al éxito. Tu número de la suerte: 7.

Predicciones 2022: Libra

Empiezas el año con muchas ideas. Tienes de repente varios proyectos en la cabeza, pero quizá al inicio no veas el fruto y te vas a sentir para mitad del año un poco desanimado. En realidad puedes tener distintos objetivos y apuntar por tantos lados. Luego incluso puedes darle la espalda a algunas situaciones que no han dado muchos frutos y vas a tener otras miras y objetivos, hasta el séptimo mes es el tiempo de espera. Le das la espalda a la lentitud y empiezas a ver nuevos horizontes.

Con respecto a la parte laboral, te hacen propuestas en el mes de marzo y llegan personas para trabajar contigo. Alguna de ellas podría ser de repente un tanto conflictiva, trabajarás con gente de carácter un poco difícil, pero tú seguirás luchando. Tendrás objetivos claros, por lo que lograrás el éxito. Va ser un año de realización, siete meses difíciles dice el 7 de Bastos. Vas a tener que luchar contra la corriente y con muchas personas en contra; no obstante, los metas que esperas este 2022 los lograrás con seguridad.

En cuanto a la parte sentimental, de repente te has vuelto desconfiada o un tanto desconfiado y no crees mucho en el amor. Pusiste algunas barreras de defensa en este terreno, eso está haciendo que te aísles y que te alejes. Antes del mes de septiembre hay alguien que va a demostrar apasionadamente que quiere algo contigo y cambie ese panorama gris de soledad que se ha dado, el cual se ha ido gestando por tu inseguridad.

Te acompaña la carta de la muerte porque este año vas a tener que matar algo en tu vida, vas a tener que hacer un cambio muy profundo. Eliminar algunos patrones de conducta, hacer algún cambio desde adentro para que puedas volver a nacer. Tu número de la suerte: 13.

Predicciones 2022: Escorpio

Este va a ser un año donde vas a tener definitivamente mayor capacidad de riesgo y de aventura. Para eso tendrás la compañía de una persona, posiblemente una figura femenina de poder que te oriente. Es muy posible que en el mes de agosto tengas la opción de realizar un viaje al extranjero.

En lo laboral es probable que tengas un cambio de trabajo en el transcurso del 2022, aparentemente cierras algún tipo de ciclo, pero lo que viene va a ser más sólido. Si tienes en mente algo loco, como hacer una inversión radical de dinero o imprevista obviamente, puedes perder. Mucho cuidado con la demencia porque podría llevarte a perder situaciones económicas importantes. Si te equilibras, vas a saber hacer plata y cerrarás el año con mucha estructura laboral y económica.

En el amor hay estabilidad, vas a establecer una relación con una persona ya conocida, pero mucho cuidado con la ambivalencia. Cuidado con estar entre dos opciones, con jugar a la derecha y luego jugar a la izquierda porque te vas a sentir separado. Habrá seguridad hasta mayo, aunque luego las pruebas vienen por tu comportamiento o por tu indecisión. Evítate lágrimas y decepciones en el amor. Tu número de la suerte: 4.

Predicciones 2022: Sagitario

En este año retomarás proyectos que habían quedado un poco estancados en el pasado y tendrás a las personas correctas para que estos se puedan concretar y se den con éxito. Vas a practicar este año el tema de la reconciliación, ya que te unes con gente que de repente se había alejado de ti o de tu vida. Es posible que actúes desde el alma y te vas a dejar llevar por tus sentimientos, ya no por el resentimiento o por la distancia que habías marcado en el pasado. Si hay menores en la familia, ellos serán la clave y el motor por el cual tú vas a poder luchar.

Con respecto a lo laboral, la plata y el crecimiento financiero llegan para ti, pero mucho cuidado con los nuevos compromisos económicos, de inmuebles o alquileres, porque podrían ser lo que genere cierta recarga hacia el mes de octubre en adelante. En el aspecto sentimental, tienes que tener un poco de cuidado con tu carácter, podrías ser muy duro con tus palabras y lastimar a una persona que es muy sensible. En agosto te darás cuenta de qué tienes que cambiar para que esa persona sea realmente feliz. Hasta dicho mes puedes padecer por una separación o aguantar a una persona poco conveniente; sin embargo, terminas con esta situación o das ese periodo como tiempo máximo para que esa persona cambie. De no ser así, la abandonas. Este año, tu habilidad y tu capacidad para poder iniciar proyectos estarán bien exaltadas, ya que cosas nuevas llegarán. Tu número de la suerte: 1.

Predicciones 2022: Capricornio

Cerraste el año sintiendo que ya no puedes más porque no has podido resolver todos los pendientes económicos que han sido bastante difíciles. Has visto pocos resultados el 2021 y sientes que este 2022 va a ser como una extensión de esa energía, pero te equivocas. Probablemente hasta mayo arrastres deudas del año pasado, pero luego habrá fertilidad, prosperidad, crecimiento y semillas que arrojen buenos resultados. Vas a tener por fin la posibilidad de hacer más dinero.

Con respecto a la parte laboral sí va a ser un año donde puedes hacer alianzas o compromisos. Vas a poder saldar alguna situación en donde se resuelve rápidamente todo lo documentario o ilegal que tenías este 2021 estancado. Es posible también que hagas algún tipo de alianza estratégica que genere progreso y crecimiento.

En lo que respecta a la parte afectiva, has estado solo, te has estado aislando, pero vuelve el amor y vuelven las posibilidades de sentirte nuevamente querido, probablemente se trate de un vínculo que se estaba apagando y funciona esta vez a través de un compromiso. Puede también que esta persona quede completamente en tu pasado porque llegas a quererte y valorarte. Un buen momento en el amor será el mes de septiembre. Este año es para que cortes con lazos que te están limitando, no permitas que nada ni nadie te ate del pie y no te permita mover. Número de la suerte: 12.

Predicciones 2022: Acuario

Este nuevo año hay un cambio favorable a nivel de suerte y posibilidades. Te acompaña un ciclo de prosperidad y de buenas oportunidades a partir del mes de mayo, donde podrás cerrar algún tipo de alianza o pacto. Todo estará acelerado para ti porque tendrás una persona que te guiará, que te sabrá asesorar o que será un padrino. En base a eso lograrás tus metas.

Lo que respecta a la parte económica, hay solidez y estabilidad. Comienzas algo nuevo de a dos, es posible que tengas una sociedad, algún tipo de alianza estratégica. En lo que respecta a la parte sentimental habías terminado como una situación que ha sido para ti bastante difícil, es posible que hasta el quinto mes del 2022 haya situaciones un tanto filudas. Cuidado con la forma en la que manejas tu vida emocional, podrías equivocarte y cortar con una persona que quieres mucho o dejarte llevar por una persona negativa, pero luego primará el amor y la reconciliación desde junio.

Quedarán atrás las malas personas, sacarás de tu vida amistades negativas. Es un año también para los amores del pasado, para que vuelvan personas, pero para que esta vez las cosas funcionen realmente. Este año definitivamente tú rompes con estructuras, vas a tener grandes cambios en tu manera de pensar, se generará un plano más abierto que te hace ver las cosas definitivamente de una forma distinta. Número de la suerte: 16.

Predicciones 2022: Piscis

Este será un año donde reflexionarás y analizarás muy bien los pasos a seguir, los proyectos que tendrás, y a partir de abril te lanzas a la piscina. Ten cuidado con resbalar porque de hecho que vas a tocar terrenos que hasta el momento no han sido parte de tu vida, aunque con dirección exitosa.

Con respecto a la parte económica habrá trabajo que resultará en una alianza estratégica para este nuevo año, podrás trabajar con gente que te conoce, tus aliados, tus contactos. Ten cuidado con permitir el abuso, la flexibilidad, la permisibilidad. También mantente alerta porque por otra persona puedes ceder o aceptar situaciones poco convenientes. Debes poner límites para que todo lo que venga también produzca para ti y no solo a otros.

En lo sentimental, terminan los conflictos que has estado viviendo. Hasta mayo puedes tener muchas tensiones en el amor, pero luego te reconcilias y empiezas a vivir una vida diferente con esa persona con la que pensaste que las cosas se iban a perder. Un año de amor, estabilidad y equilibrio para las relaciones. Puedes conocer personas en el extranjero, tener un viaje importante que se acerque al amor y dejar atrás situaciones de conflicto con quienes no eran positivos en tu vida, lo que te llevará a recuperar el equilibrio. A pesar de los conflictos y las tensiones que vivas, siempre al final del camino una luz de esperanza te acompañará. Número de la suerte: 17.

Fechas de los signos zodiacales