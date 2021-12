Año Nuevo 2022: ¿cómo atraer el amor y seguir en pareja con los rituales de Jhan Sandoval?

¿Deseas tener buena fortuna en el amor y fortalecer la unión con tu pareja el 2022? Revisa la infalible cábala de Año Nuevo para atraer el amor y fortalecer tu relación amorosa que plantea el astrólogo Jhan Sandoval. A continuación te contamos qué debes hacer y cuál es el proceso para captar buenas energías en el aspecto afectivo en el 2022.

Si no has tenido suerte en el amor a lo largo del 2021, o sientes que la relación con tu pareja está pasando por dificultades y buscas solucionarlo, te proponemos este sencillo ritual que no requiere de muchos ingredientes. Además, lo podrás hacer de forma sencilla y sin mayores dificultades.

Componentes de la cábala para fortalecer el amor de pareja

Si tu objetivo es mejorar tu relación amorosa y mantener junto a ti a esa persona especial durante todo el 2022, solo necesitas obtener la ropa interior de tu pareja. Recuerda que debes contar con el consentimiento de tu compañero o compañera para que te pueda brindar la prenda.

Paso a paso de la cábala para seguir con tu pareja en el 2022

Sigue los siguientes pasos para tener que los próximos 365 días del 2022 sean de unión y amor con tu compañero o compañera:

Convence a tu pareja de que te brinde la ropa interior que se iba a colocar para despedir el 2021

De igual, forma entrega a tu pareja la prenda íntima que ibas a usar en Nochevieja

Una vez que hayan intercambiado esta prenda, ambos se la tienen que colocar y permanecer con ella la noche de Año Nuevo

Esto ayudará a intercambiar lazos fuertes para que permanezcan juntos todo el 2022

Otras cábalas de Año Nuevo

