Horóscopo de hoy martes 28 de diciembre de 2021: consulta las predicciones por signo zodiacal

Horóscopo de hoy, martes 28 de diciembre de 2021. Inicia tu día revisando lo que te deparan los astros con las más acertadas predicciones del tarotista Jhan Sandoval en el amor, dinero, negocios, trabajo y más, según los signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgen, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Recuerda consultar los designios de los astros para los siguientes días en el horóscopo semanal y para saber qué dice la astrología para todo el mes, repasa el horóscopo mensual.

Aries hoy

Luego de conflictos y tensiones, llegas a un acuerdo con tus compañeros, lo que te permitirá avanzar de una forma pacífica tus actividades laborales. En el amor, esa persona se acercará.

Tauro hoy

Una persona que te aprecia te presentará soluciones estratégicas para resolver tus problemas laborales y así, acercarte a las metas que tienes en mente. Todo empieza a ser claro y positivo.

Géminis hoy

Esa alianza laboral estaría presentándote condiciones que no estarías dispuesto a asumir. No lo descartes del todo e intenta negociar. Tienes la habilidad para convencer y llegar a un acuerdo.

Cáncer hoy

Aunque sientas a esa persona arrepentida, sabes que su orgullo no le permite verbalizar las disculpas que intenta pedirte. Sé flexible y no te muestres tan herido. Ahora depende de ti la reconciliación.

Leo hoy

Hoy tendrás una conversación con alguien que te ayudará a salir de esa crisis económica o laboral que te estaría agobiando. En el amor, este momento de soledad te ayudará a recapacitar en tus decisiones.

Virgo hoy

Algunas situaciones familiares aún no se han resuelto como lo tenías planificado. Es posible que canceles temas laborales para resolver estos pendientes. Sé paciente y todo saldrá bien.

Libra hoy

Tienes que ser más exigente. Hay labores que están descuidadas y solo si pones más orden lograrás que tu equipo laboral logre los objetivos que tienen trazados. Esfuérzate y todo lo conseguirás.

Escorpio hoy

Culminarás de manera exitosa una labor que ha generado mucha expectativa a tu alrededor. Todos reconocerán tu capacidad y es posible que recibas una oferta que conviene evaluar.

Sagitario hoy

Es posible que alguien emita algún tipo de juicio o crítica sobre tu desempeño, lo que podría generarte cierta molestia, puesto que no lo considerarías justo. Intenta escuchar y entenderás.

Capricornio hoy

No retomes proyectos que fracasaron en el pasado. Es posible que tengas la propuesta para hacerlo, pero las consecuencias serían negativas para tu economía. Contempla otras posibilidades.

Acuario hoy

Esa persona que te propone realizar una sociedad no es muy clara ni transparente en sus intenciones. No realices ninguna transferencia de dinero ni firmes nada que no te brinde seguridad.

Piscis hoy

Te relacionarás con una persona que deseará sacar el máximo provecho a tus talentos y capacidades, cuidado. En el amor, ha llegado el momento de finalizar ese vínculo que te ha hecho sufrir.