Horóscopo de hoy lunes 27 de diciembre del 2021: consulta las predicciones por signo zodiacal

Horóscopo de hoy, lunes 27 de diciembre del 2021. Conoce lo que te deparan las estrellas en el amor, dinero y el trabajo, según los signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgen, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Aquí te presentamos las predicciones más acertadas de Jhan Sandoval.

No olvides consultar los designios de los astrospara los siguientes días en el horóscopo semanal y para saber qué dice la astrología para todo el mes, repasa el horóscopo mensual.

Aries hoy

Terminas con una labor que había consumido tu tiempo y energía. Ahora te sentirás liberado y listo para nuevos emprendimientos. En el amor, no te escudes en medias verdades y enfrenta.

Tauro hoy

A pesar de las demoras, llegará a tus manos ese dinero que estaba pendiente y realizarás las adquisiciones que tenías postergadas. En lo sentimental, si no eres flexible, ese alejamiento continuará.

Géminis hoy

Te atemoriza la falta de resultados que ves en tus proyectos. No obstante, hoy todo cambiaría de una manera positiva gracias al apoyo de personas que te aprecian. Todo empieza a mejorar.

Cáncer hoy

Hay condiciones que te obligarían a cancelar el desarrollo de proyectos que te mantenían ilusionado. No desesperes, está por llegar una propuesta laboral que lo cambiaría todo.

Leo hoy

No te excedas en tiempos, especialmente si desarrollas labores que no te resultan complejas. Si no aceleras en tus procesos complicarías tus horarios y te verías sometido a una mayor presión.

Virgo hoy

Retomas con éxito tus actividades laborales. Hoy tendrás gestiones que destacarán por encima de la competencia, lo que podría despertar la envidia de algunos compañeros. Solo sé indiferente.

Libra hoy

Te liberas de la angustia y la preocupación. De manera inesperada llega un dinero que te permitirá saldar todas las cuentas que te mantenían en tensión. Solo evita gastos que vuelvan a complicarte.

Escorpio hoy

Te habías sentido encadenado a una serie de complicaciones laborales y pérdidas económicas, pero todo acabará gracias a una propuesta de trabajo que recibirás. No dudes en aceptarla.

Sagitario hoy

Podrías abandonar una actividad para realizar otra, pero en el camino complicarías a otras personas que habían creído en tu palabra. No ejecutes cambios sin avisar previamente, recuérdalo.

Capricornio hoy

Una persona que envidia tu rango y capacidad profesional, haría comentarios con el fin de incomodarte. No caigas en la provocación y sólo concéntrate en tu labor. Será lo más indicado.

Acuario hoy

Te estaría faltando paciencia para resolver un problema que debe resolverse en equipo, lo que podría conducirte a conflictos y tensiones que debes evitar. Sé diplomático y aprende a escuchar.

Piscis hoy

Ese acuerdo al que pretendes llegar es positivo. No escuches a personas que intentarán convencerte de lo contrario usando argumentos poco reales. Sigue adelante en tus propósitos y triunfarás.