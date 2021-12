¿Cuáles son los signos más fieles e infieles del Zodiaco?

¿Quieres saber cuáles son los signos más fieles del Zodiaco? Según la astrología, entre los doce existen cuatro que son considerados como los más leales en una relación, mientras que los ocho restantes son más propensos a la infidelidad en cuanto notan un problema en la relación. A continuación, te dejamos con el polémico ranking.

Puesto 1: Tauro

Tauro es el signo más fiel y tiene como cualidades la estabilidad emocional y confianza. Las personas bajo este signo siempre piensan en cómo mejorar su futuro y valoran las relaciones serias. Detestan los cambios; por tal, motivo enfrentarán cualquier problema para encontrar su estabilidad.

Tauro es el signo más fiel de los doce. Foto: Venzo

Puesto 2: Virgo

Las personas del signo Virgo son creativas, sensibles e intuitivas con las necesidades de su pareja. Estas cualidades los hace colocarse en el segundo puesto del ranking. Exigen fidelidad y suelen darse cuenta si sus parejas los engañan, gracias a su intuición.

Puesto 3: Cáncer

Cáncer es de los más despreocupados con su pareja. Sin embargo, valoran la fidelidad y confianza en la relación. Los cáncer aman a sus hijos y familia, son cariñosos y cuidadosos con las personas que les importan. Por eso, les cuesta sacrificar su estabilidad emocional o familiar por una infidelidad.

Puesto 4: Libra

Libra siempre busca la paz y la armonía en sus relaciones sentimentales y prefiere las relaciones a largo plazo. Esto les hace difícil estar sin pareja, ya que también son amantes leales y apasionados que buscarán una solución si existe algún problema en la relación.

Puesto 5: Capricornio

Los capricornio suelen tener estabilidad en sus relaciones. Se caracterizan por tener determinación para alcanzar sus metas profesionales y trabajar duro, algo que aplican en su relación de pareja. Además, resuelven los problemas de una relación con cautela, paciencia y determinación.

Puesto 6: Acuario

Acuario es quien abre el ranking de los signos menos fieles del Zodiaco, ya que es impredecible. Esto les hace difícil mantener una relación debido a que priorizan su libertad e independencia.

Acuario es el signo que es propenso a ser infiel. Foto: psonrie.net

Puesto 7: Géminis

Al igual que acuario, los géminis valoran si libertad e independencia. Esto hace que al mantener una relación duden con sus decisiones y les es muy fácil caer en la infidelidad.

Puesto 8: Leo

Leo se caracteriza por demostrar sus sentimientos y ser generoso, pero necesita de atención por parte de su pareja. Si esto no ocurre, buscan a otra persona para elevar su ego.

Puesto 9: Sagitario

Las personas que nacen bajo el signo de Sagitario necesitan de libertad o realizar algún viaje o aventura en su vida. Valoran la confianza, pero a veces no tienen claro qué significa el amor, y esto los orilla a ser infieles.

Puesto 10: Piscis

Para este signo, las relaciones sentimentales son muy importantes. Sin embargo, si su pareja no le presta atención o no lo atiende, no se sentirá querido y buscará otra pareja para llenar ese vacío.

Puesto 11: Aries

Aries es el signo que está propenso a ser infiel. Si nota que su relación sentimental perdió el encanto o tiene problemas, es probable que huya y busque una aventura.

Puesto 12: Escorpio

Al igual que aries, si escorpio nota que su relación pierde la magia o atraviesa problemas, su primera opción será huir con otra persona que la ayude a sentir una nueva conexión sentimental.