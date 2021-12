Nuevos signos del zodiaco: ¿cuáles son y qué fechas tienen?

¿Sabías que los signos del zodiaco ya no son 12? Pues de acuerdo con el zodíaco astronómico serían 14 signos. Pese a ello, estos datos siguen siendo ignorados por la mayoría de los astrólogos modernos y es que los dos signos excluidos, Ofiuco y Cetus, comparten muy poco tiempo con la órbita terrestre. Además, su aparición incómoda descontrola la distribución de todos los signos del horóscopo, propuesta de la astrología tan tenida en cuenta hoy en día, afectando a todos elementos y la modificación de fechas.

Recordemos que, mientras la astronomía es la ciencia que estudia los cuerpos celestes del universo, la astrología se compone de un conjunto de tradiciones y creencias. Sin embargo, casi 3 000 años después de aquella maravillosa invención al crear el mapa del cielo, en la presente nota, te mostramos cuáles y cuántos son los signos al día de hoy, a qué se debe su cambio y qué podría pasar con las fechas de cada uno de los signos, fechas establecidas hace miles años y que muchos aún manejan como correctas.

¿Zodiaco astronómico?

Para entender el origen del zodiaco, debemos empezar por las constelaciones. Una constelación es una agrupación ‘aparente’ de estrellas. Sin embargo, a lo largo de la historia la cantidad total de constelaciones y el área que ocupaban dependían del autor que catalogaba las estrellas. Entre 1922 y 1930, estas constelaciones y sus abreviaturas oficiales fueron definitivamente establecidas por la Unión Astronómica Internacional (IAU).

El zodíaco astronómico puede ser entendido como un cinturón imaginario que se distribuye en el ecuador sobre el que se sitúan las 12 antiguas constelaciones, de distintos tamaños, designadas con los nombres de las figuras que sus contornos evocaban a los antiguos: el Carnero, el Toro, los Gemelos, el Cangrejo, el León, la Virgen, la Balanza, el Escorpión, Sagitario o el Arquero, Capricornio, Acuario o el Aguador y los Peces.

Ofiuco, que ya Ptolomeo incluyó entre las 48 constelaciones de su Almagesto, no fue incluida. Sin embargo, es probable que su no inclusión se debiera a que dividir la banda zodiacal de 360º entre 13 constelaciones o más no daría un número exacto.

Nuevos signos: Ofiuco, Cetus.

Pese a todo, la Unión Astronómica Internacional estableció la posición del decimotercer signo en 2011: Ofiuco, cuya ubicación se encuentra entre Escorpio y Sagitario, y en la mitología griega es asociado con Asclepio, hijo de Apolo. El personaje mitológico es un médico con dones para la sanación de las personas, además de decirse que también podía revivir a los muertos.

Los babilonios inventaron la constelación hace 3000 años, omitiendo en el proceso un signo 13. Foto: NASA

¿Qué es Ofiuco?

Su nombre deriva del griego y significa “el que sostiene a la serpiente”. De hecho, esta constelación se representa con la figura de Asclepio, quien agarra con las manos una serpiente, con la cabeza hacia el oeste y la cola hacia el este.

Origen mitológico

Según señala el mito griego, la diosa cazadora Artemisa quiso vengarse del también cazador Orión, quien alardeaba de ser capaz de matar a todas las bestias salvajes, además de acosar de continuo a las Pléyades: las siete ninfas convertidas en palomas. Por ello, la diosa envió un escorpión que tras perseguirlo picó su talón, matándole debido al veneno. Los dioses trasladaron al cielo tanto a Orión como al escorpión, aunque alejados para que no pudieran volver a encontrarse. Pero Asclepio, con los poderes sanatorios que Apolo y Quirón le enseñaron, curó al cazador y aplastó al escorpión con el pie.

¿Qué es Cetus?

El otro signo es Cetus, ubicado en el medio de Aries y Piscis. Es representado por un enorme monstruo marino que, según la mitología griega, fue asesinado por Perseo cuando la princesa Andrómeda se dirigía a servirle de comer. Sin embargo, su paso por la línea zodiacal es extremadamente breve, apenas comienza el 27 de marzo y culmina el 28 de marzo.

Fechas del zodiaco

Los signos zodiacales sufrirían un nuevo orden tras la incorporación de Ofiuco y Cetus, por lo que mencionamos a continuación cómo quedaría y cuál sería tu signo zodiacal.

Aries : 18 de abril – 13 de mayo

Tauro : 14 de mayo – 19 de junio

Géminis : 20 de junio – 20 de julio

Cáncer : 21 de julio – 09 de agosto

Leo : 10 de agosto – 15 de septiembre

Virgo : 16 de septiembre – 30 de octubre

Libra : 31 de octubre – 22 de noviembre

Escorpio: 23 de noviembre – 29 de noviembre

Ofiuco : 30 de noviembre – 17 de diciembre

Sagitario : 18 de diciembre – 18 de enero

Capricornio : 19 de enero – 15 de febrero

Acuario : 16 de febrero – 11 de marzo

Piscis : 11 de marzo – 18 de abril

Cetus: 28 de marzo – 29 de marzo