¿Cuáles son los signos más peligrosos del zodiaco?

Cada signo del zodíaco se caracteriza por tener rasgos muy peculiares que los diferencian de los otros. Y aunque todos tienen su lado malo y bueno, hay algunos que resaltan por tener actitudes violentas y obsesivas. Aquí te brindamos el ranking completo de los signos más peligrosos del zodiaco. Con esta información, podrás tomar tus precauciones y evitar posibles problemas.

Cáncer | Puesto 1

Las personas que han nacido bajo el signo de cáncer se caracterizan por tener un carácter fuerte y dominante. Según un estudio realizado por Federal Bureau of Investigation (FBI), es el signo que acapara un mayor número de delitos y concentra a psicópatas y personas mentalmente inestables. Además, detalla que la mayoría de los crímenes que cometen son pasionales y asesinatos en serie.

Signo Cáncer. Foto: Composición LR

Tauro | Puesto 2:

De acuerdo a la investigación ya mencionada, los segundos más peligrosos son los nacidos bajo el signo de Tauro, ya que suelen trabajar en solitario y sus delitos están vinculados con el lavado de activos. Sin embargo, también pueden ser personas amorosas, comprensivas y protectoras del zodíaco. Muchas veces, este mismo rasgo positivo puede convertirse en lo contrario si esa protección se vuelve posesión.

Signo Tauro. Foto: Composición LR

Sagitario | Puesto 3

Los de Sagitario son propensos a ser irresponsables, egoístas y disfrutan de tomar riesgos, por eso no suelen dudarlo mucho al momento de cometer crímenes. Además, son muy inteligentes, no dejan huellas y suelen planear muy bien sus delitos. Aunque no son personas de sangre fría, solo buscan cometer sus fechorías sin violencia.

Signo Sagitario. Foto: Composición LR

Aries | Puesto 4

Aries, también conocido como el signo del fuego, ocupa el cuarto lugar en ese ranking. Son personas que se enfurecen rápidamente y pierden el control de sus acciones. En ese sentido, suelen delinquir en todo tipo de actividades y organizaciones criminales.

Signo Aries. Foto: Composición LR

Capricornio | Puesto 5

Los capricornianos son considerados unos de los signos más peligrosos porque sueles ser rencorosos y vengativos. Además, son personas muy tercas y controladoras. Creen que solo ellos pueden llevar la razón por lo que el peligro llega cuando alguien se atreve a darle la contraria o decirle que no es capaz de conseguir algo. Son capaces de crear los planes más inteligentes con tal de conseguir su venganza.

Signo Capricornio. Foto: Composición LR

Virgo | Puesto 6

Otro de los signos más peligrosos es Virgo. El rasgo más preocupante de los virgos es que son fríos y calculadores, sobre todo cuando algo nos les gusta. Además, también se caracterizan por ser perfeccionistas y meticulosos, por eso cuando usan esos talentos para el mal suelen ser imparables, ya que no dejan rastros al cometer sus delitos.

Signo Virgo. Foto: Composición LR

Libra | Puesto 7

Este signo del horóscopo cambia de planes continuamente y a veces no piensa en el resto. Puede parecer inofensivo, sociable y caerle bien a todo el mundo, pero la realidad es que tienden a ser superficiales y no temen ensuciarse las manos si sienten que una persona les ofende.

Signo Libra. Foto: Composición LR

Piscis | Puesto 8

Las personas nacidas bajo el signo de Piscis son sensibles y tranquilas, pero lo que las hace estar en esta lista de los más peligrosos es que suelen ser muy emocional y no siempre se sinceran con los demás. Esto los vuelve impredecibles y hasta egoístas. En el mundo del crimen se involucran mayormente en el tráfico de drogas.

Signo Piscis. Foto: Composición LR

Escorpio | Puesto 9

Son el signo de agua que menos delitos comete. Sin embargo, tienen su cuota de peligrosidad debido a que sienten la necesidad de mantener todo bajo control. Cuando quieren conseguir algo, pueden volverse extremadamente manipuladores y vengativos.

Signo Escorpio. Foto: Composición LR

Leo | Puesto 10

Las personas que han nacido bajo el signo de Leo siempre necesitan tener la última palabra, tomar las decisiones y ser quien manda; por eso, sacan su lado más peligroso solo cuando alguien los contradice o ponen su ego a prueba.

Signo Leo. Foto: Composición LR

Acuario | Puesto 11

Son uno de los signos más pacíficos, honestos y solidarios del zodiaco; sin embargo, los acuarianos también se caracterizan por ser impredecibles. Nunca se sabe cómo van a actuar ni reaccionar ante una situación difícil. Lo que si es seguro es que nunca hará daño de manera intencional.

Signo Acuario. Foto: Composición LR

Géminis | Puesto 12

Los géminis ocupan el ultimo lugar en el ranking porque son personas cariñosas, elocuentes, comunicativos e inteligentes. Sin embargo, también pueden ser muy volubles y al igual que los acuarianos son capaces de ocasionar daños sin ni siquiera darse cuenta o tener intenciones malignas detrás.