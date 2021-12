¿Qué dice el horóscopo de Leo hoy, martes 14 de diciembre del 2021?

Si eres del signo Leo y quieres conocer cómo te irá este martes 14 de diciembre, entonces revisa el horóscopo del acertado astrólogo Jhan Sandoval y conoce qué te deparan los astros según la lectura de sus cartas. El experto en vaticinar el futuro te dará sus mejores consejos para el tema de la salud, amor, trabajo, dinero y mucho más.

Para que tomes siempre las mejores decisiones en este mes de diciembre que continúa, no olvides revisar las acertadas predicciones y consejos astrales del horóscopo mensual aquí en La República. Además, puedes conocer con precisión los designios que los astros tienen para los siguientes días en el horóscopo semanal.

Horóscopo de Leo

Analizarás los pros y contras de realizar ese viaje o inversión que tienes en mente y comprobarás que estarías arriesgando tus capitales en algo que no sería momentáneamente conveniente.

Leo

Signo de Fuego: Una de las características más destacada del Fuego es la capacidad creativa, siempre están formando nuevas ideas, lo que supondría un problema, ya que a veces sueltan lo que están haciendo para seguir una nueva inspiración. Este elemento es de expresión muy espontánea, no disimulan nada, todo lo expresan de manera franca y abierta, lo que puede hacerlos muy llamativos, el centro de la atención.

Su cualidad es fija: Contradice el principio del Fuego, lo que le permite mantenerse en una misma situación y no pasar rápidamente a otros proyectos, como le pasaría a Aries. La pasión (Fuego) que puede sentir por algo o por alguien tiende a mantenerse por mucho tiempo, sin desgastarse (fijo). Son constructivos y la energía que reservan les permite vincularse en proyectos de largo alcance, sin agotarse en el camino. La cualidad fija brinda siempre un alto grado de altruismo, haciendo de los Leo personas muy generosas.

Su polaridad es masculina: Esto resalta el ímpetu con el que enfrentan la vida; un Leo siempre muestra mucha valentía y coraje ante cualquier circunstancia. Esta polaridad los hace pasionales, necesitan estímulos y no pueden tomarse las cosas con tranquilidad, requieren de emoción y aventura. Un signo masculino puede ser autoritario y mandón; saben organizar, dirigir y les encanta establecer las condiciones del juego.

Predicción semanal para Leo

Evita estos días los altibajos en tus emociones y controlar más tu carácter, ya que vendrán problemas en cuestión de trabajo y escuela, pronto se alinearán tus energías positivas. Ya no busques a esa persona que te abandonó, recuerda que si no te busca es que no le interesas, así que cierra ese capítulo de tu vida y sigue conociendo personas más afines a tu signo.

Te viene un dinero extra por aguinaldo o fondo ahorro, eso te ayudará a cambiar tu coche o hacer unos arreglos a tu casa. Te busca tu familia para invitarte a un cumpleaños. Ya no comas por nervios, recuerda seguir con tu dieta y el ejercicio.

Compras unos boletos de avión. Habrá juntas en tu trabajo para cambios de puesto. Tendrás un golpe de suerte con los números 21 y 30. Cuida todo lo relacionado con tu sistema de reproducción y prevé infecciones sexuales, ya que tu punto débil son la próstata, vejiga, matriz y ovarios.

Leo: últimas predicciones