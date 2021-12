¿Qué dice el horóscopo de Cáncer hoy, martes 14 de diciembre del 2021?

¿Eres del signo Cáncer y quieres conocer lo que depara los astros? Esta nota es para ti. Conoce hoy, martes 14 de diciembre las más acertadas predicciones que te trae el reconocido astrólogo Jhan Sandoval para este signo zodiacal. Estos vaticinios te ayudarán a tomar las mejores decisiones en el amor, trabajo, salud, economía y más aspectos de tu vida personal, familiar y tus amistades.

Luego de un período de incertidumbre y desengaños, llega una nueva oportunidad sentimental. Habrá mutua ilusión, pero controla tus emociones. No te conviene acelerar procesos.

Signo de Agua: Conserva mucho del principio femenino, todo lo interioriza, va hacia adentro y está atento a las señales del mundo exterior. Es receptivo y pasivo, inclina a recibir más que a dar o actuar. Este elemento exalta el lado sensible, lo que les permite entender con facilidad el estado emocional de los demás. El Agua, además, está conectada con lo emotivo, esto hace que se emocionen con mucha facilidad (alegrías o tristezas, todo lo sienten intensamente). El Agua es receptiva y memoriosa.

Su cualidad es cardinal: Este es el principio más activo mezclado con el elemento más emocional (el Agua), inclinando a una fuerte exteriorización (cardinal) de las emociones (Agua). Le resulta muy fácil tomar una decisión si de por medio están comprometidos sus sentimientos. Además, es por la expresión de la energía cardinal que pueden caer en pasiones incontrolables o fuertes arranques emocionales.

Su polaridad es femenina: Una de las cualidades de lo femenino es el altruismo, le importa el bienestar del colectivo, aún a costa del propio. En esta polaridad también está muy desarrollado lo emocional, es por esto que los nativos del signo están tan pendientes de sus sentimientos y del trato que reciben. Contrario a lo masculino, aquí la energía no se desgasta por la rapidez, va lentamente y aprende de los procesos.

Semana de suerte para tu signo, sobre todo en cuestión laboral, Cáncer es el mejor en las ventas y el arte, así que no lo dudes y empieza ya a estimular esas aptitudes que te harán estar mejor en tu economía.

Cuídate de los chismes de una ex pareja o trata de quedar en paz en tu relación amorosa y seguir conociendo personas más afines a tu forma de ser. Trata de no contar tus logros y tu dinero delante de los demás para que no provoques envidias. Tendrás un golpe de suerte con los números 41y 20. Paga deudas de tu tarjeta de crédito y aprende a ahorrar para tu futuro.

Los rencores no te llevan a ningún lado, así que sana tu corazón. A tu signo lo domina el elemento agua, lo que le causa problemas psíquicos como ataques de nervios o delirio de persecución, así que toma terapia para esos problemas; tu punto punto débil es el reumatismo y la ciática de las piernas.

13 de diciembre de 2021: Luego de ese período de crisis y restricción, recibes un dinero que estaba pendiente y podrás realizar las adquisiciones que venías postergando. Recuperas una sensación de calma y estabilidad.

12 de diciembre de 2021: Llega visita al hogar. Improvisarás algún almuerzo o cena, pero disfrutarás de un momento agradable. Alguien aprovechará la ocasión para disculparse contigo. Será un día de reconciliación.

11 de diciembre de 2021: Te ha lastimado la ambigüedad que ha mostrado esa persona que creías transparente. Es el momento de alejarte hasta que puedas procesar la experiencia y luego dialogar, será lo mejor.

10 de diciembre de 2021: Estarías tomando a la ligera algunas decisiones económicas. Cuidado, podrías gastar lo que no conviene y luego te arrepentirías. En lo social, recibirás invitaciones que no debes de rechazar.

9 de diciembre de 2021: De un momento a otro te harían responsable de una actividad que te costará manejar con cierta rapidez. No desesperes, si te organizas y convocas a las personas adecuadas, todo se resolverá.