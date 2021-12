¿Qué dice el horóscopo de Piscis hoy, lunes 13 de diciembre del 2021?

Revisa AQUÍ el horóscopo diario de Piscis correspondiente a hoy, lunes 13 de diciembre de 2021. Este día te traerá cambios en el ámbito del trabajo, según anticipan las acertadas cartas del tarot de Jhan Sandoval, que también pronostican novedades para la salud, amor y economía de tu signo zodiacal y los otros once: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio y Acuario.

En general, el mes de diciembre está lleno de muchas oportunidades y sorpresas para ti, tu familia y amigos.

Horóscopo de Piscis

Retomas una actividad laboral que habías abandonado. Ahora cuentas con apoyos y herramientas que te permitirán alcanzar rápidamente tus objetivos. Solo sé constante y triunfarás.

Piscis

Signo de Agua: Este elemento se limita a recibir, no actúa, no acciona, solo percibe y asimila las impresiones que le genera el mundo exterior. El Agua está conectada con las emociones y la sensibilidad, esto le permite captar con mucha más facilidad lo que pueden sentir los demás, ya que es empático. No puede anteponer el mundo material o racional por sobre sus sentimientos, al final estos últimos ganan y lo llevan a renunciar a todo por estar en armonía con lo que siente.

Su cualidad es mutable: Esto lo conduce a distintas direcciones sin saber a cuál dirigirse, lo que le genera problemas para tomar decisiones. Hay mucha flexibilidad en los signos de esta cuadruplicidad, se adaptan fácilmente a todo, se dejan llevar por la corriente sin considerar si resulta o no favorable. El Agua es empática, al igual que lo mutable, esta doble dosis de empatía le ayuda a percibir las emociones de otros e incluso mimetizarse a ellas.

Su polaridad es femenina: Aumentando su quietud, pasividad y receptividad. Tienden a la sumisión, aceptando las órdenes que reciben de otras personas, esto mismo los lleva a ese sentido de sacrificio y renuncia a lo que tienen. Todo es hacia adentro, no exterioriza lo que siente, lo acumula, lo repliega y desde ahí, en el profundo mar de sus emociones, vive los altos y bajos de sus propias mareas.

