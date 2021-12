¿Qué dice el horóscopo de Aries hoy, lunes 13 de diciembre del 2021?

Revisa AQUÍ el horóscopo diario de Aries para hoy, lunes 13 de diciembre de 2021. En este inicio de semana, el trabajo y el amor te traerán novedades a las que debes estar atento, según la acertada lectura del tarot de Jhan Sandoval, quien trae como todos los días el destino de tu signo zodiacal y el de los demás: Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Horóscopo de Aries

Una serie de pendientes harían que tu agenda laboral se extienda más de lo debido. Organízate y esta situación no se repetirá. En el amor, te liberas de una ilusión que te encadenaba.

Aries

Signo de Fuego: Quiere decir, su principio es masculino y, por lo tanto, son enérgicos, fogosos, francos, tienden a la generosidad (lo hacen porque necesitan destacar), son temerarios, actúan de inmediato y no piensan en las consecuencias. Son espontáneos y un poco exagerados.

Su cualidad es cardinal: Con esta cualidad, nuevamente masculina, tenemos dos dosis de esta polaridad. Los cardinales inician y toman decisiones. Además, tienden a emprender, son pasionales, impacientes, impetuosos y autoritarios.

Su polaridad es masculina: En astrología, el concepto de “masculino” no tiene ninguna connotación sexual o vinculación con la genitalidad. Con este término se designa una forma particular de acción. Los signos masculinos están en constante movimiento (saltan, corren, caminan, accionan, etc.) El impulso es hacia afuera, lo exteriorizan todo y tienen problemas para registrar o entender las emociones ajenas; piensan en sus necesidades con cierto egoísmo.

