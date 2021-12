¿Qué dice el horóscopo de Escorpio hoy, domingo 12 de diciembre del 2021?

Empieza bien tu día conociendo las predicciones del tarot para el signo de Escorpio en el horóscopo de hoy, domingo 12 de diciembre de 2021. Anota los acertados vaticinios de la astrología en el amor, salud, trabajo, economía y más aspectos de tu vida personal, familiar y tus amistades.

Horóscopo de Escorpio

No entiendes lo que tu pareja pretende explicarte ni ella puede percibir cómo tú te estás sintiendo. Has el esfuerzo por mejorar ese problema que tienen en la comunicación y todo cambiará.

Escorpio

Signo de Agua: Es el segundo signo de este elemento. Si Cáncer son los ríos y Piscis el mar, a Escorpio le corresponde las aguas pantanosas y estancadas. Es profundo y sensible por este elemento, no obstante, al ser un signo de cualidad fija tiende a la retención. La fijeza genera inmovilidad y el Agua rige sobre el mundo de los sentimientos: Escorpio tiene a no soltar la experiencia emocional.

Su cualidad es fija: Como lo mencionamos líneas arriba, lo fijo tiende a no cambiar y a retener. A los Escorpio les cuesta soltar los recuerdos y todas aquellas emociones que generaron gran impacto. La concentración es otra tendencia de esta cualidad energética, aquí el foco de atención máxima es sobre las emociones: Un Escorpio puede estar obsesionado con alguna idea o afecto por largos períodos de tiempo.

Su polaridad es femenina: Aumentando su tendencia a la no reacción (por lo menos, no de manera evidente). Interioriza mucho, todo lo que experimenta se cocina dentro a altas temperaturas (regencia de Marte) pero bajo una apariencia silenciosa (signo femenino y de Agua). Lo pasivo le genera paciencia y un gran soporte, esta resistencia le permite estar en silencio aguantando las experiencias más duras.

Predicción semanal para Escorpio

Semana de estar con muchas buenas noticias alrededor de tu signo, recuerda que estas en una buena época para los escorpión así que no lo dudes en cambiarte de trabajo a uno mejor o poner un negocio para que tengas más solvencia económica, compras unos regalos para esta navidad recuerda que tu signo es el más detallista del zodiaco siempre quiere quedar bien con sus seres queridos.

Cuídate de problemas de depresión o angustia recuerda que tu signo es agua y eso lo hace siempre ser muy sensible así trata de tomar un curso de meditación o salirte a caminar que eso te va ayudar mucho a estar mejor, te viene un golpe de suerte con los números 12,29 y trata de usar más el color verde que eso te atraer mas la abundancia.

Escorpio: últimas predicciones

11 de diciembre de 2021: La fuerte atracción que sientes por esa persona te hace pensar que sería la correcta para el tipo de relación estable que buscas. No apresures situaciones y espera conocerla un poco más.

10 de diciembre de 2021: Tu agenda laboral podría hacerte cancelar o retrasar tu asistencia a un evento familiar muy importante, organízate y lo evitarás. En el amor, retorna alguien que no fue sincero, toma distancia.

9 de diciembre de 2021: Alguien que te había defraudado se volverá a acercar solicitando una nueva oportunidad. No te sentirás en el ánimo de retomar lazos que fueron negativos y te mostrarías indiferente.

8 de diciembre de 2021: Aunque te veas en la necesidad de parcializarte y emitir juicios frente a subordinados o compañeros, trata de hacerlo con diplomacia. Solo así evitarás peleas y generarte nuevos enemigos.

7 de diciembre de 2021: Te has estado sintiendo opacado por un compañero que ha encontrado la forma de resaltar y llamar la atención. No pierdas tiempo en comparaciones y sigue esforzándote, será lo mejor.