¿Qué dice el horóscopo de Aries hoy, domingo 12 de diciembre del 2021?

Conoce las predicciones de los astros en el horóscopo de hoy domingo 12 de diciembre para las personas del signo Aries. Inicia tu día con los más acertados vaticinios sobre el amor, salud, trabajo, economía y más aspectos de tu vida personal, familiar y tus amistades que te presenta Jhan Sandoval.

Horóscopo de Aries

Todo ha empezado a tomar su curso y esto te brinda una sensación de satisfacción y calma. Hoy aprovecharás el día para descansar y realizar actividades que unan a tus seres queridos.

Aries

Signo de Fuego: Quiere decir, su principio es masculino y, por lo tanto, son enérgicos, fogosos, francos, tienden a la generosidad (lo hacen porque necesitan destacar), son temerarios, actúan de inmediato y no piensan en las consecuencias. Son espontáneos y un poco exagerados.

Su cualidad es cardinal: Con esta cualidad, nuevamente masculina, tenemos dos dosis de esta polaridad. Los cardinales inician y toman decisiones. Además, tienden a emprender, son pasionales, impacientes, impetuosos y autoritarios.

Su polaridad es masculina: En astrología, el concepto de “masculino” no tiene ninguna connotación sexual o vinculación con la genitalidad. Con este término se designa una forma particular de acción. Los signos masculinos están en constante movimiento (saltan, corren, caminan, accionan, etc.) El impulso es hacia afuera, lo exteriorizan todo y tienen problemas para registrar o entender las emociones ajenas; piensan en sus necesidades con cierto egoísmo.

Predicción semanal para Aries

Semana de reinventarse en todo lo que estén realizando es el momento de sacar todo el potencial que tiene tu signo de fuego y llevar acabo todos tus planes y hacerlos realidad, van a ser unos días de mucho trabajo y presión de tiempo así que trata de concentrarte y llevar acabo todo para que tengas.

Te esperan unos días de lo mejor, sorpresa económica con los números 03, 29, tu mejor día el jueves y tu color el azul fuerte, que ya no te quite el pensamiento ese amor que se fue recuerda que tiene que quedarse contigo el amor que va ser para ti y todo lo demás es experiencia de vida.

Tu mejor compatibilidad es capricornio, piscis y leo estos signos van estar muy cerca de ti en todo lo que quieras realizar, ordena tu papelería para antes que termine el año para que no tengas problemas de deudas, te llega un regalo que te hará sentir muy alegre.

Aries: últimas predicciones

11 de diciembre de 2021: Una persona que ejerce fuerza y dominio sobre ti no estaría siendo sincera y hoy lo descubrirás. En el amor, no le des la espalda a tu pareja cuando hay cosas tan importantes por aclarar.

10 de diciembre de 2021: Ese familiar que has sobreprotegido actuará de manera rebelde y eso podría hacerte perder la paciencia, evítalo e intenta dialogar. En el amor, confía en esa persona, no tiene malas intenciones.

9 de diciembre de 2021: Una persona que desea solicitarte algún préstamo intentará convencerte utilizando argumentos que no serían del todo válidos o transparentes. Desconfía y toma distancia, será lo mejor.

8 de diciembre de 2021: Estás por gestionar un préstamo que te traería más complicaciones que soluciones, analízalo bien antes de asumir nuevos compromisos económicos. En el amor, te alejas para toma una decisión.

7 de diciembre de 2021: Tienes la estrategia correcta para acercarte a ese objetivo y hacerlo realidad, solo sé prudente y no te aceleres. En el amor, esa persona sabe del atractivo que ejerce sobre ti y lo aprovechará.