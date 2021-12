Horóscopo de hoy sábado 11 de diciembre del 2021: consulta las predicciones por signo zodiacal.

¿Quieres conocer que te deparan los astros hoy, sábado 11 de diciembre? El acertado astrólogo Jhan Sandoval te brinda los más precisos pronósticos según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis, así podrás saber lo que te depara el tarot en el amor, la salud, la amistad, la familia, el trabajo y el dinero.

Además, puedes conocer con precisión los designios que los astros tienen para los siguientes días en el horóscopo semanal. También puedes saber qué dice la astrología sobre tu signo durante todo el mes gracias al horóscopo mensual de La República.

Aries hoy

Una persona que ejerce fuerza y dominio sobre ti no estaría siendo sincera y hoy lo descubrirás. En el amor, no le des la espalda a tu pareja cuando hay cosas tan importantes por aclarar.

Tauro hoy

Luego de tantas trabas y obstáculos le das comienzo a ese proyecto económico que te permitirá estabilizar tus finanzas. En lo sentimental, sé más constante y recuperarás a esa persona.

Géminis hoy

Por evitar rivalidades estás permitiendo que un familiar tenga posturas inflexibles que solo te afectan emocionalmente. Es el momento de enfrentar esta situación y expresar lo que sientes.

Cáncer hoy

Te ha lastimado la ambigüedad que ha mostrado esa persona que creías transparente. Es el momento de alejarte hasta que puedas procesar la experiencia y luego dialogar, será lo mejor.

Leo hoy

Están pasando cosas interesantes a tu alrededor y esto te ha motivado a seguir luchando, pues sientes que puedes alcanzar nuevos objetivos. Hoy tu ánimo será positivo y tu entorno lo notará.

Virgo hoy

Estarás requerido por tu entorno social. Amigos y conocidos desean verte y es posible que tengas más de una invitación. No obstante, hay un familiar que requiere de tu atención y no la tiene.

Libra hoy

Surge un encuentro con alguien que te cautiva con su simpatía e inteligencia. Ve con cuidado, esta persona es algo inmadura y vincular completamente tus sentimientos aún no sería conveniente.

Escorpio hoy

La fuerte atracción que sientes por esa persona te hace pensar que sería la correcta para el tipo de relación estable que buscas. No apresures situaciones y espera conocerla un poco más.

Sagitario hoy

Controla tus pasiones, estarías desbordando en celos o posesividad y esa persona podría alejarse si no cambias. Deja de actuar con tanta visceralidad y podrás resolver cualquier conflicto.

Capricornio hoy

Una amistad se comprometerá a resolver contigo ese problema que te ha estado agobiando. Las soluciones que te plantee serán geniales y esto te permitirá recuperar optimismo y tranquilidad.

Acuario hoy

Es posible que un familiar realice alguna compra o gasto que te parezca exagerado y esto te incline a confrontar. Si impones tus ideas vas a propiciar un conflicto. Cálmate y trata de dialogar.

Piscis hoy

Aún no procesas las palabras de esa persona con la que discutiste y es posible que tengas el ánimo de seguir debatiendo. No lo hagas, todo podría salirse de control y no sería conveniente.