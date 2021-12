¿Qué dice el horóscopo de Tauro hoy, jueves 9 de diciembre del 2021?

Revisa las predicciones del tarot y lo que te deparan los astros en el horóscopo de hoy, jueves 9 de diciembre para Tauro. Inicia tu día con los más acertados vaticinios del reconocido astrólogo Jhan Sandoval, en el amor, salud, trabajo, economía y más aspectos de tu vida personal, familiar y tus amistades, según tu signo.

Horóscopo de Tauro

Recibirás un dinero correspondiente al pago por una labor culminada. Cuidado, podrías impulsarte a gastos innecesarios. Es posible que recibas noticias del extranjero o planifiques un viaje.

Tauro

Signo de Tierra: Este elemento tiene un principio femenino y, por lo tanto, introvertido. La Tierra no se muestra al mundo exterior como los signos de Fuego, su tendencia es a la introversión, la inhibición, la prudencia y la circunspección. No les gusta pasarse de la línea y desarrollan la sensatez.

Predicción semanal Tauro

Semana de ya poner atención a tu vida y dejar esa inmadurez que estas presentando, recuerda que tu signo su elemento es la tierra y eso te hace siempre buscar paso a paso tu felicidad y no tener problemas con los demás, va ser unos días de estar en exámenes y presiones de trabajo así que trata de no alterarte por situaciones que no puedes controlar así que trata de estar un poco consiente de todo lo que tiene que hacer y llevarlo acabo.

Te llega un dinero extra por el pago de una deuda del pasado, cuida tu salud mental salte a caminar al aire libre para que tu espíritu se llene de buenas energías en tu vida, recibirás una invitación a una fiesta del trabajo tu ve que te vas a divertir mucho, tu mejor día el viernes, tu numero de la suerte el 01,99, tu color el amarillo, semana de suerte en el amor nuevo y apasionado, cuidado con lo que comes trata de llevar una buena alimentación en tu vida.

Tauro: últimas predicciones

8 de diciembre de 2021: Se acelera esa sociedad que pensaste no lograrías concretar. Hoy tendrás que negociar el tema económico. No te precipites y analiza. En el amor, no seas indiferente a los reclamos de tu pareja.

7 de diciembre de 2021 : No tienes la estabilidad económica necesaria para realizar ese viaje o emprendimiento que habías pensado, espera un poco más. En el amor, las dudas no te permiten iniciar esa conquista.

6 de diciembre de 2021 : Habrá reconocimiento por el trabajo realizado, pero no te sientes motivado del todo y esto se debe a un tema sentimental que no estarías resolviendo. Busca a esa persona y aclarar tus dudas.

5 de diciembre de 2021 : La gracia y el encanto que tienes están enamorando a esa persona que se ha mostrado tan cortante y fría. Hoy te buscará y notarás su interés por conocerte. La química los irá uniendo más.

4 de diciembre de 2021 : Ese apoyo que pensabas se te negaría llega a tus manos. Hoy contarás con el dinero necesario para resolver tus problemas. En el amor, no te reprimas y expresa lo que sientes a esa persona.