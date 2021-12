¿Qué dice el horóscopo de Piscis hoy, miércoles 8 de diciembre del 2021?

Revisa las predicciones del tarot y lo que te deparan los astros según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis, en el horóscopo de hoy, miércoles 8 de diciembre. Conoce los más acertados vaticinios del reconocido astrólogo Jhan Sandoval en el amor, salud, trabajo, economía y más aspectos de tu vida personal, familiar y tus amistades.

Horóscopo de Piscis

Aunque aparente brindar confianza, esa persona que estás incluyendo en tus planes laborales es muy inestable. Necesitas establecer condiciones si deseas que la alianza sea positiva.

Fecha de nacimiento del signo Piscis: del 20 de febrero al 20 de marzo.

Piscis

Signo de Agua: Este elemento se limita a recibir, no actúa, no acciona, solo percibe y asimila las impresiones que le genera el mundo exterior. El Agua está conectada con las emociones y la sensibilidad, esto le permite captar con mucha más facilidad lo que pueden sentir los demás, ya que es empático. No puede anteponer el mundo material o racional por sobre sus sentimientos, al final estos últimos ganan y lo llevan a renunciar a todo por estar en armonía con lo que siente.

Predicción semanal para Piscis

Semana de estar con muchas presiones en todos los sentidos laboral y de estudios por eso te recomiendo estar controlado y no alterarte en estos días, pero recuerda que siempre vas a poder salir adelante estas en las últimas semanas del año, te invitan a salir de viaje por cuestiones de trabajo recuerda que el amor no se ha relacionado con la laboral así trata de no involucrarte con nadie en tu ámbito laboral aunque sea sexual.

Compras unos regalos para una posada con tus amigos, sigue con los cambios de casa y piensa en remodelarla en donde estás viviendo en este momento, cuídate de dolores de los huesos o de columna recuerda que es tu punto débil.

Eres el signo consentido de Dios y eso te hace ser el más bendecido en todo, en tu trabajo tendrás juntas de última hora para una supervisión así que trata de tener todo en orden, semana de exámenes así que aplícate a estudiar más, tú números de la suerte 18,99 y trata de usar más el color azul para atraer más la abundancia a tu vida.

Piscis: últimas predicciones

7 de diciembre de 2021 : Escucharás comentarios sin fundamento y si te dejas llevar impulsivamente por ellos, podrías generar pleitos que te conducirían a rupturas irreparables. Ignora a gente mal intencionada.

: Escucharás comentarios sin fundamento y si te dejas llevar impulsivamente por ellos, podrías generar pleitos que te conducirían a rupturas irreparables. Ignora a gente mal intencionada. 6 de diciembre de 2021 : Tienes en mente proyectos nuevos y los compartirás con una amistad que deseará vincularse contigo en una sociedad. No desconfíes, sería el inicio de una alianza laboral muy provechosa.

: Tienes en mente proyectos nuevos y los compartirás con una amistad que deseará vincularse contigo en una sociedad. No desconfíes, sería el inicio de una alianza laboral muy provechosa. 5 de diciembre de 2021 : Te habías alejado de alguien que quieres y ahora que pretendes acercarte notarás una actitud cortante de su parte. Explica los motivos por los que tomaste distancia y podrá entenderte.

: Te habías alejado de alguien que quieres y ahora que pretendes acercarte notarás una actitud cortante de su parte. Explica los motivos por los que tomaste distancia y podrá entenderte. 4 de diciembre de 2021 : Esa persona con la que habías discutido se acercará para pedirte disculpas y recuperar la buena relación que mantenían, volverá la armonía. Por la noche, asistirás a una reunión con amistades.

: Esa persona con la que habías discutido se acercará para pedirte disculpas y recuperar la buena relación que mantenían, volverá la armonía. Por la noche, asistirás a una reunión con amistades. 3 de diciembre de 2021 : Luego de un período de incertidumbre e inseguridad, encuentras la solución a ese problema laboral que por tanto tiempo te había complicado. Recibes apoyo y todo se solucionará.