¿Qué dice el horóscopo de Géminis hoy, miércoles 8 de diciembre del 2021?

El acertado astrólogo Jhan Sandoval te trae las más precisas predicciones para hoy, miércoles 8 de diciembre. Conoce en esta nota todo lo que deparan los astros para el signo de Géminis en el campo del amor, salud, dinero y más. También puedes revisar cómo te irá los siguientes días en el horóscopo semanal, designios que puedes compartir con tus amigos y familiares.

Horóscopo de Géminis

Estarías poniendo los ojos en metas diferentes a las que te habías planteado. No dejes que la inconstancia te haga cambiar de parecer y mantente firme en tus proyectos, solo así triunfarás.

Fecha de nacimiento del signo Géminis: del 22 de mayo al 21 de junio.

Géminis

Signo de Aire: Al igual que el Fuego, este elemento es masculino, pero con una expresión más moderada. Aquí la actividad es principalmente mental, los de Aire siempre están pensando en algo, además les interesa aprender y compartir aquello que saben. Tienden a analizarlo todo, esto les dificulta experimentar la vida sentimental o el sentir. Para ellos la razón está por encima de todo.

Su cualidad es mutable: Al ser una mezcla del principio masculino y femenino, la tendencia es alternar entre ambas polaridades dando acciones contradictorias: Se animan por algo que luego sueltan; empiezan para no continuar, etc. Hay dualidad en esta expresión y mucha flexibilidad; a los mutables les resulta fácil estar en un extremo o en otro; pueden mirar el mundo con distintos lentes, desde distintos ángulos y en cada uno, mostrar una gran adaptación.

Su polaridad es masculina: De aquí nace esa característica por no estar quietos, es una energía activa, inclina al movimiento y la acción incesante. Son de exteriorizar, como todo signo masculino, no se quedan con lo que piensan o sienten, tienden a decir sin pensar en las consecuencias. La creatividad es otra característica, los signos masculinos siempre están ideando nuevas metas por alcanzar.

Predicción semanal para Géminis

Semana de estar con algo de preocupaciones en tu familia y vida amorosa recuerda que tu signo su elemento es el aire y eso te hace preocuparte por todo lo que esta a tu alrededor, pero trata de entender que no puedes resolver los problemas de todo el mundo así que no te presiones y ayuda a quien puedas ayudar y así te sentirás mejor.

Días de cierre anual en el trabajo trata de concentrarte y aplicarte en tus tareas de trabajo y escuela para que no te veas muy presionado, en el amor te busca alguien del pasado para revivir esa pasión recuerda que tu signo siempre deja huella en amores del pasado.

Recibe la invitación de poner un negocio con unos amigos tú hazlo que te va a ir de lo mejor, cuidado con los chismes trata de no meterte en problemas que no son tuyos, tu mejor día el martes, tu número el 01,56, tu color el rojo, te llega un regalo que no esperabas.

Géminis: últimas predicciones

7 de diciembre de 2021: Necesitarás más que palabras y promesas para que esa persona pueda perdonarte. Aún su desconfianza la lleva a mostrarte recelo y tienes que ser muy inteligente para llegar a ella.

6 de diciembre de 2021: No te parece justo el pago que has recibido respecto a esa labor culminada. Hoy tienes que volver a negociar y exigir lo acordado. Mantente firme y podrás recibir lo que realmente corresponde.

5 de diciembre de 2021: Tienes que hacer una devolución de dinero o un pago y no cuentas con la cantidad necesaria. Por la tarde, conversarás con una amistad que podrá ayudarte facilitándote un préstamo.

4 de diciembre de 2021: Una persona que ejerce poder podría lastimarte con algún comentario respecto a tu trabajo. No lleves a lo personal asuntos de tipo laboral. Con el correr de los días todo se irá aclarando.

3 de diciembre de 2021: Tienes en mente realizar un proyecto, compra o viaje que implica una inversión muy arriesgada. No te precipites y evalúalo bien, podrías perder si no eres cuidadoso y analizas al detalle.