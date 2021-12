Horóscopo de hoy jueves 9 de diciembre del 2021: consulta las predicciones por signo zodiacal

Inicia tu día con el horóscopo de hoy, jueves 9 de diciembre de 2021, y conoce qué te deparan los astros en esta jornada, según la lectura del tarot del popular astrólogo Jhan Sandoval. Las cartas muestran muchas novedades y advertencias en el amor, salud, economía, amistad y el trabajo para los doce signos zodiacales: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Recuerda consultar el horóscopo semanal, que te trae las predicciones y consejos astrales más certeros para arrancar de la mejor manera tu segunda semana de diciembre. Según el horóscopo mensual, conoce también cuál será tu destino, el de tu familia y amigos en este último mes de 2021.

Aries hoy

Una persona que desea solicitarte algún préstamo intentará convencerte utilizando argumentos que no serían del todo válidos o transparentes. Desconfía y toma distancia, será lo mejor.

Tauro hoy

Recibirás un dinero correspondiente al pago por una labor culminada. Cuidado, podrías impulsarte a gastos innecesarios. Es posible que recibas noticias del extranjero o planifiques un viaje.

Géminis hoy

Estás ganándote la admiración de las personas con las que te desarrollas profesionalmente. Pronto recibirás una nueva oferta laboral o una propuesta para integrar una sociedad.

Cáncer hoy

De un momento a otro te harían responsable de una actividad que te costará manejar con cierta rapidez. No desesperes, si te organizas y convocas a las personas adecuadas, todo se resolverá

Leo hoy

No te confíes de subordinados o personas con poca experiencia. Podrías delegar asuntos de gran importancia a alguien que no responda con prontitud o responsabilidad. Atención y prevención.

Virgo hoy

Un compañero o superior que desconfía de tu profesionalismo estaría vigilante y atento a tu desempeño. Sé más constante y podrás recuperar la buena imagen que, con esfuerzo, habías conseguido.

Libra hoy

Tendrás que enfrentar una situación donde primaría la injusticia o el descuido. Te sentirás en el derecho a exigir más responsabilidad, pero evita críticas que puedan generar mayores tensiones.

Escorpio hoy

Alguien que te había defraudado se volverá a acercar solicitando una nueva oportunidad. No te sentirás en el ánimo de retomar lazos que fueron negativos y te mostrarías indiferente.

Sagitario hoy

Estarían retrasándote el pago de un dinero que necesitas con urgencia y esto te ha puesto de mal humor. Una amistad te ayudará a recuperar la calma y a encontrar salidas inteligentes.

Capricornio hoy

Conversarás con una persona de experiencia, sus palabras te permitirán tomar la decisión correcta respecto a ese proyecto que deseabas emprender. Te encaminarás hacía el éxito.

Acuario hoy

No te dejes guiar por emociones o impulsos del momento. Podrías cambiar los planes y llevar a término lazos que son significativos para ti. Contrólate y resuelve cualquier conflicto dialogando.

Piscis hoy

Ese dinero que estás por recibir tiene destino y no debes de desviarlo en hacer compras que no son necesarias o urgentes. No tomes decisiones que pueden generarte inestabilidad financiera.