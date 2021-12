¿Qué dice el horóscopo de Escorpio hoy, lunes 6 de diciembre del 2021?

Encuentra aquí el horóscopo diario de Escorpio para hoy, lunes 6 de diciembre de 2021, y conoce las predicciones de los astros para tu destino en amor, salud y economía, pero sobre todo en el trabajo, donde debes estar atento, según anticipan las cartas del acertado tarotista Jhan Sandoval. No olvides seguir sus consejos para tener éxito en tus relaciones con familia, amigos y demás personas.

Este mes de diciembre, que hoy abre su segunda semana, traerá muchas novedades para los doce signos zodiacales: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Horóscopo de Escorpio

Estás ejerciendo mucha presión en un compañero de trabajo que estaría llegando al límite de su tolerancia. Controla tus impulsos y sé más paciente, de lo contario podrías perder su apoyo.

Escorpio

Signo de Agua: Es el segundo signo de este elemento. Si Cáncer son los ríos y Piscis el mar, a Escorpio le corresponde las aguas pantanosas y estancadas. Es profundo y sensible por este elemento, no obstante, al ser un signo de cualidad fija tiende a la retención. La fijeza genera inmovilidad y el Agua rige sobre el mundo de los sentimientos: Escorpio tiene a no soltar la experiencia emocional.

Su cualidad es fija: Como lo mencionamos líneas arriba, lo fijo tiende a no cambiar y a retener. A los Escorpio les cuesta soltar los recuerdos y todas aquellas emociones que generaron gran impacto. La concentración es otra tendencia de esta cualidad energética, aquí el foco de atención máxima es sobre las emociones: Un Escorpio puede estar obsesionado con alguna idea o afecto por largos períodos de tiempo.

Su polaridad es femenina: Aumentando su tendencia a la no reacción (por lo menos, no de manera evidente). Interioriza mucho, todo lo que experimenta se cocina dentro a altas temperaturas (regencia de Marte) pero bajo una apariencia silenciosa (signo femenino y de Agua). Lo pasivo le genera paciencia y un gran soporte, esta resistencia le permite estar en silencio aguantando las experiencias más duras.

