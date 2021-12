¿Qué dice el horóscopo de Aries hoy, lunes 6 de diciembre del 2021?

Revisa en esta nota el horóscopo diario de Aries para hoy, lunes 6 de diciembre de 2021. Inicia una nueva semana con las más acertadas predicciones y consejos astrales del tarotista Jhan Sandoval. Descubre qué pasará con tus preocupaciones en el amor y cómo le irá en salud, trabajo y dinero a los otros signos: Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Entramos a la segunda semana de diciembre, el último mes del año que traerá muchas novedades y sorpresas. Para saber cómo te irá en este periodo marcado por las fiestas navideñas, revisa nuestro horóscopo mensual. Asimismo, conoce las señales de los astros con el horóscopo de ayer, mañana y todos los días aquí en La República.

Horóscopo de Aries

Esa persona que conociste te generó muchas ilusiones, pero ha empezado a tratarte como una amistad y esto te ha desmotivado. No te lamentes y espera la llegada de algo verdadero, paciencia.

Aries

Signo de fuego: Quiere decir, su principio es masculino y, por lo tanto, son enérgicos, fogosos, francos, tienden a la generosidad (lo hacen porque necesitan destacar), son temerarios, actúan de inmediato y no piensan en las consecuencias. Son espontáneos y un poco exagerados.

Su cualidad es cardinal: Con esta cualidad, nuevamente masculina, tenemos dos dosis de esta polaridad. Los cardinales inician y toman decisiones. Además, tienden a emprender, son pasionales, impacientes, impetuosos y autoritarios.

Su polaridad es masculina: En astrología, el concepto de “masculino” no tiene ninguna connotación sexual o vinculación con la genitalidad. Con este término se designa una forma particular de acción. Los signos masculinos están en constante movimiento (saltan, corren, caminan, accionan, etc.) El impulso es hacia afuera, lo exteriorizan todo y tienen problemas para registrar o entender las emociones ajenas; piensan en sus necesidades con cierto egoísmo.

Aries: últimas predicciones