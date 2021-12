Horóscopo semanal del 6 al 12 de diciembre del 2021: predicciones de Mhoni Vidente

Inicia tu jornada revisando el horóscopo semanal de Mhoni Vidente. La experta en vaticinar el destino te trae sus mejores consejos para los días del 6 al 12 de diciembre de 2021. Conoce los designios de las estrellas para tu signo zodiacal y sigue las recomendaciones astrales para la salud, dinero, amor, trabajo y más para que no te sorprenda el destino. Aquí te presentamos las más acertadas predicciones para Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Horóscopo semanal para Aries

Semana de reinventarse en todo lo que estén realizando es el momento de sacar todo el potencial que tiene tu signo de fuego y llevar acabo todos tus planes y hacerlos realidad, van a ser unos días de mucho trabajo y presión de tiempo así que trata de concentrarte y llevar acabo todo para que tengas.

Te esperan unos días de lo mejor, sorpresa económica con los números 03, 29, tu mejor día el jueves y tu color el azul fuerte, que ya no te quite el pensamiento ese amor que se fue recuerda que tiene que quedarse contigo el amor que va ser para ti y todo lo demás es experiencia de vida.

Tu mejor compatibilidad es capricornio, piscis y leo estos signos van estar muy cerca de ti en todo lo que quieras realizar, ordena tu papelería para antes que termine el año para que no tengas problemas de deudas, te llega un regalo que te hará sentir muy alegre.

Horóscopo semanal para Tauro

Semana de ya poner atención a tu vida y dejar esa inmadurez que estas presentando, recuerda que tu signo su elemento es la tierra y eso te hace siempre buscar paso a paso tu felicidad y no tener problemas con los demás, va ser unos días de estar en exámenes y presiones de trabajo así que trata de no alterarte por situaciones que no puedes controlar así que trata de estar un poco consiente de todo lo que tiene que hacer y llevarlo acabo.

Te llega un dinero extra por el pago de una deuda del pasado, cuida tu salud mental salte a caminar al aire libre para que tu espíritu se llene de buenas energías en tu vida, recibirás una invitación a una fiesta del trabajo tu ve que te vas a divertir mucho, tu mejor día el viernes, tu numero de la suerte el 01,99, tu color el amarillo, semana de suerte en el amor nuevo y apasionado, cuidado con lo que comes trata de llevar una buena alimentación en tu vida.

Horóscopo semanal para Géminis

Semana de estar con algo de preocupaciones en tu familia y vida amorosa recuerda que tu signo su elemento es el aire y eso te hace preocuparte por todo lo que esta a tu alrededor pero trata de entender que no puedes resolver los problemas de todo el mundo así que no te presiones y ayuda a quien puedas ayudar y así te sentirás mejor.

Días de cierre anual en el trabajo trata de concentrarte y aplicarte en tu tareas de trabajo y escuela para que no te veas muy presionado, en el amor te busca alguien del pasado para revivir esa pasión recuerda que tu signo siempre deja huella en amores del pasado.

Recibe la invitación de poner un negocio con unos amigos tu hazlo que te va ir de lo mejor, cuidado con los chismes trata de no meterte en problemas que no son tuyos, tu mejor día el martes, tu numero el 01,56, tu color el rojo, te llega un regalo que no esperabas.

Horóscopo semanal para Cáncer

Semana de estar con mucha prisa en tu tareas de escuela y de trabajo recuerda que tu signo es el más cumplido en sus deberes profesionales y siempre te presionas de más para salir adelante así que trata de serenarte y cumplir con todo lo necesitas en estos días, tomas un curso de idiomas o diseño de imagen , recibe un dinero extra por tu aguinaldo o comisiones laborales, trata de invertirlo en ti mismo y recuerda que siempre el cáncer vive de su imagen.

Ya no busques a ese amor que se fue recuerda que si no te habla no le interesas así cierra ese circulo en tu vida y trata de conocer más personas compatibles y tus signos mejores son acuario , piscis y libra , tus números de la suerte son 23,01 y trata de usar más el color azul fuerte que va ser de protección.

Ya no seas tan dramático contigo mismo recuerda que siempre vas a tener solución a tus problemas, un amor nuevo te va regalar algo que te va gustar mucho , ya no lo pienses mas y decidiste a poner ese negocio de ropa o venta de zapatos que te va ir de lo mejor.

Horóscopo semanal para Leo

Semana de estar con muchas sorpresas agradables a tu alrededor recuerda que tu signo es el que atrae más la suerte en su vida así que no lo dudes y cómprate un billete de lotería con tus números de la suerte que son 07,66 y trata de usar más el color amarillo para la abundancia , van ser unos días de mucha presión en cuestión de trabajo por el cierre de año y cambios de proyectos de la empresa así que trata de estar muy atento a todo lo que te dicen y proponen en cuestión laboral.

Ya debes de dejar a un lado las infidelidades yo se que tu signo es fuego y es el mas conquistador del zodiaco y siempre quiere tener dos o más amores a la vez y pero trata de buscar esa pareja estable en tu vida y formalizar que tu mejor pareja son Aries , sagitario o capricornio , arreglas un asunto legal que tenias pendiente.

Ya no pienses que los demás te quieren hacer daño recuerda que tu mismo le das poder a tus enemigos con tu pensamiento así que bloquea eso de tu vida y veraz como serás mas feliz.

Horóscopo semanal para Virgo

Semana de estar arreglando papelería personal y estar haciendo pagos de tu casa o coche para ponerte al corriente con tu admiración, recuerda que tu signo es el que más gasta del zodiaco así que trata de ahorrar en este tiempo, semana de juntas en tu trabajo para los cambios del próximo año.

Recibe una gratificación por tu aguinaldo o comisiones trata de ahorrarlo o pagar deudas, cuídate de problemas de dolor de cabeza o estrés así que trata de hacer algún tipo de relajación o meditación para que tu mente no este tan presionado, ten cuidado con el amor sobretodo en cuestiones de traiciones si vez que tu pareja ya no esta a gusto contigo trata de tomar un tiempo y estar solo para analizar tu situación.

Te compras ropa para una posada , te viene un golpe de suerte con los números 20,33 y trata de usar mas le color blanco para la atraer la abundancia , te regalan una mascota.

Horóscopo semanal para Libra

Semana de estar con muchas problemas en tu trabajo y con las energías cruzadas por tanto malos comentarios alrededor de tu signo así que trata de calmarte y no caer en las provocaciones de tus compañeros de trabajo recuerda que el se enoja pierde así que calma , terminas tus estudios y decides hacer un diplomado , recuerda que tu eres el comunicólogo del zodiaco así que no lo dudes en seguir estudiando y preparando, te busca un familiar para invitarte a las fiestas de navidad.

Haces unas compras de ultima hora para una posada de tu trabajo , ya no busques ese amor que se fue recuerda que todo lo que sucede es por algo así no te deprimas por personas que no te valoran ya en estos días vendrá a tu vida un amor que va ser muy compatible con tu signo, haces unas mejoras para tu casa o departamento, tus números de la suerte son ,21,04 y trata de usar mucho perfume para atraer mas la abundancia a tu vida.

Horóscopo semanal para Escorpio

Semana de estar con muchas buenas noticias alrededor de tu signo, recuerda que estas en una buena época para los escorpión así que no lo dudes en cambiarte de trabajo a uno mejor o poner un negocio para que tengas más solvencia económica, compras unos regalos para esta navidad recuerda que tu signo es el más detallista del zodiaco siempre quiere quedar bien con sus seres queridos.

Cuídate de problemas de depresión o angustia recuerda que tu signo es agua y eso lo hace siempre ser muy sensible así trata de tomar un curso de meditación o salirte a caminar que eso te va ayudar mucho a estar mejor, te viene un golpe de suerte con los números 12,29 y trata de usar más el color verde que eso te atraer mas la abundancia.

Horóscopo semanal para Sagitario

Semana de seguir con tus relaciones públicas para estar avanzando en tu carrera profesional recuerda que tu signo domina todo lo relacionado a los temas de relaciones con personas muy importantes o eventos sociales y en esta semana de diciembre te llenaras de eventos y posadas tu trata de asistir a todo los eventos que eso te va ayudar a crecer más en lo profesional.

Te cambias el look o te haces unas arreglos estéticos recuerda que tu signo es el más vanidoso del zodiaco y siempre se quiere ver de lo mejor , estarás muy ocupado en cuestiones de cierre de año o auditoria trata de estar muy atento a todo lo que te dicen en el trabajo , te dan tu aguinaldo o te dan unas comisiones , tramites de sacar tu pasaporte o visa o hablas con un abogado para lo relacionado a papeles de migración.

Te llega un regalo sorpresa por parte de un amor nuevo en tu vida recuerda que sigue de cumpleaños así no dudes en festejarte con tu familia, tramitas tus papelería del título o de tesis , y te llega un bono por unas ventas o fondo de ahorro, tus números de la suerte son 03,41, tu color el naranja.

Horóscopo semanal para Capricornio

Semana de estar con mucho trabajo y juntas con jefes de última hora va ser una semana muy ocupada y también realizas los tramites de tu papelería de escuela o pagos bancarios, recuerda que debes ser siempre cumplido con tus compromisos personales y no dejar por ultimo tus deudas.

Te llega un dinero extra y será por cuestiones de lotería con los números 01,28 y trata de usar más el color azul y gris que eso te va dar prosperidad, realizas tramites de tu visa o pasaporte, recuerda que estás en tu tiempo de crecer y salir adelante en cuestiones de proyectos pero siempre trata de tener desconfianza e irte con mucha cautela para que no te caigas en fraudes, a los capricornio que están solteros les llegara un amor del signo de Aries o libra que hablaran de estar muy compatibles contigo.

Ya estas preparando tus vacaciones para finales de este mes de diciembre y celebrar tu cumpleaños, trata de vestirte de colores claros para atraer la buena energía.

Horóscopo semanal para Acuario

Semana de estar con mucha energía positiva alrededor de ti y esto te va ayudar para empezar a crecer más profesionalmente ,recuerda que tu signo es muy inteligente y carismático y eso hace que tengas éxito en todo lo que te desempeñes pero trata en no caer en la soberbia o arrogancia para que no tengas energías negativas a tu alrededor.

Ten cuidado con tus problemas de enojos recuerda que el Acuario a veces dice palabras que lastiman mucho así que trata de medirte y tener más prudencia y más con las personas que quiere en tu vida, cuídate de dolores de espalda o estomago es por tanta energía negativa trata de ser mas discreto con tu vida personal.

Va ser unos días de muchas fiesta y posadas y recuerda que tu eres el alma de las reuniones así que no debes de faltar , haces unos cambios en tu apariencia para verte mas jovial y saludable, en esta semana se te va dar ya una relación con alguien del signo de Aries, Tauro o libra , te vas de viaje y compras boletos de avión para finales de este mes, te llega un dinero extra y va ser por juegos de azar con tus números de la suerte son 19,35 color el azul fuerte y blanco.

Horóscopo semanal para Piscis

Semana de estar con muchas presiones en todos los sentidos laboral y de estudios por eso te recomiendo estar controlado y no alterarte en estos días pero recuerda que siempre vas a poder salir adelante estas en las últimas semanas del año, te invitan a salir de viaje por cuestiones de trabajo recuerda que el amor no se relacionado con la laboral así trata de no involucrarte con nadie en tu ámbito laboral aunque sea sexual.

Compras unos regalos para una posada con tus amigos , sigue con los cambios de casa y piensa en remodelarla en donde estas viviendo en este momento, cuídate de dolores de los huesos o de columna recuerda que es tu punto débil.

Eres el signo consentido de Dios y eso te hace ser el mas bendecido en todo, en tu trabajo tendrás juntas de última hora para una supervisión así que trata de tener todo en orden , semana de exámenes así que aplícate a estudiar más, tu números de la suerte 18,99 y trata de usar mas el color azul para atraer mas la abundancia a tu vida.