¿Qué dice el horóscopo de Tauro hoy, sábado 4 de diciembre del 2021?

Descubre las predicciones del tarot y lo que te deparan los astros en el horóscopo de hoy, sábado 4 de diciembre para Tauro. Inicia tu día con los más acertados vaticinios del reconocido astrólogo Jhan Sandoval, en el amor, salud, trabajo, economía y más aspectos de tu vida personal, familiar y tus amistades, según tu signo.

Recuerda que también puedes consultar los designios para los siguientes días en el horóscopo semanal y para saber qué dice la astrología para todo el mes, repasa el horóscopo mensual de La República.

Horóscopo de Tauro

Ese apoyo que pensabas se te negaría llega a tus manos. Hoy contarás con el dinero necesario para resolver tus problemas. En el amor, no te reprimas y expresa lo que sientes a esa persona.

Tauro

Signo de Tierra: Este elemento tiene un principio femenino y, por lo tanto, introvertido. La Tierra no se muestra al mundo exterior como los signos de Fuego, su tendencia es a la introversión, la inhibición, la prudencia y la circunspección. No les gusta pasarse de la línea y desarrollan la sensatez.

Su cualidad es fija: Lo que se interpretaría que no le gusta cambiar, tiende a mantenerse en un mismo lugar y con las mismas costumbres. Esta cualidad también les brinda una gran capacidad de concentración y constancia; cuando un Tauro se vincula en una idea, no la suelta hasta hacerla realidad.

Su polaridad es femenina: Al igual que la Tierra, hay un doble puntaje para esta polaridad. Como lo mencionamos en Aries, aquí no hay ningún concepto de índole ‘sexual’, sino que define un tipo de acción o expresión. Se desarrolla la receptividad, están más atentos a lo que reciben del mundo exterior. Toda experiencia es más hacia adentro, la tendencia de lo femenino es a replegarse, a ensimismarse. Hay cierta sumisión, no les resulta complicado asumir órdenes. Lo más destacado es la reflexión, siempre se detienen a pensar en una idea y no la sueltan hasta llegar a sus raíces.

Predicción semanal para Tauro

Esta semana Venus te rige, es el planeta del perdón y reconciliación, por lo que serán días de paz con tus rencores y avanzar en tu vida sentimental, también ayudará en todo lo relacionado a negocios y proyectos nuevos en los que lograrás el éxito, sólo trata de no platicar tus planes para que no te llenes de malas energías.

Ten cuidado con enfermedades de sangre y complicaciones del corazón, visita a tu médico para un chequeo. Tu mejor día será el jueves, tus números mágicos son 7 y 66, tu color: el verde fuerte.

Venus también ayuda a la armonía y belleza exterior, podrás realizarte cualquier cirugía para verte más juvenil. Días de muchas posadas y eventos importantes. Cuidado con tus estudios, trata de poner más atención y no dejar ninguna materia reprobada, te regalarán una mascota.

Tauro: últimas predicciones

3 de diciembre de 2021: Esa persona que promete apoyarte no cumpliría con su palabra. Sé cuidadoso de lo que planifiques en grupo y supervisa de manera personal tus proyectos, solo así los concretarás con éxito.

2 de diciembre de 2021: Estarías aferrándote a un proyecto que no tiene la estructura para consolidar ni traer triunfos económicos, sé precavido. En el amor, ese problema ya se superó, recupera la confianza y la espontaneidad.

1 de diciembre de 2021: Una persona que te estima estaría observando errores en tu gestión laboral y debes escuchar sus consejos, pues ellos te harían evitar mayores complicaciones o pérdidas. No la subestimes.

30 de noviembre de 2021: Luego de analizar profundamente, te decidirás por cortar con lo que no te brindaba crecimiento para emprender algo nuevo. El cambio traerá consigo éxito asegurado y prosperidad.

29 de noviembre de 2021: Tendrás que sacrificar ese proyecto que crece lentamente para apostar por algo diferente que genere crecimiento inmediato. En el amor, sientes que esa persona no es sincera. Busca aclaraciones.