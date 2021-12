Horóscopo chino 2022: ¿qué animal soy según mi año de nacimiento?

El horóscopo chino es muy diferente al que estamos acostumbrados. Se trata de un ciclo astrológico de 12 años, en el que cada año está representado por un animal y sus principales características que, según la tradición, se vinculan con las personas nacidas durante el periodo en el que un signo es el predominante.

De esta manera, el carácter de una persona, e incluso el de toda una generación, está marcado por lo establecido en el zodiaco chino y por lo tanto verá como su personalidad está ligada con las principales características de los doce signos de este horóscopo: rata, el buey, el conejo, el dragón, la serpiente, el caballo, la cabra, el mono, el gallo, el perro y el cerdo. Conoce en esta nota qué animal del zodiaco eres según tu año de nacimiento.

¿Cómo saber qué animal soy en el horóscopo chino?

Horóscopo chino Año de nacimiento Rata 1900, 1912, 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020. Buey 1901, 1913, 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021. Tigre 1902, 1914, 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022. Conejo 1903, 1915, 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2023. Dragón 1904, 1916, 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024. Serpiente 1905, 1917, 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025. Caballo 1906, 1918, 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026. Cabra 1907, 1919, 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027. Mono 1908, 1920, 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028. Gallo 1909, 1921, 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029. Perro 1910, 1922, 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030. Cerdo 911, 1923, 1935, 1947, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019, 2031.

Horóscopo chino de la Rata

La rata es un animal que se relaciona con los negocios, el avance económico y la prosperidad, por eso, las personas nacidas bajo este signo son astutas, inteligentes y pueden ocupar posiciones de autoridad. Sin embargo, su mayor defecto es la codicia, no tienen escrúpulos a la hora de conseguir dinero y poder.

Se encuentran destinadas por este animal todas las personas nacidas en los años: 1900, 1912, 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020.

Rata por elemento

18/02/1912 - 05/02/1913 - Rata de agua

05/02/1924 - 24/01/1925 - Rata de madera

24/01/1936 - 10/02/1937 - Rata de fuego

10/02/1948 - 28/01/1949 - Rata de tierra

28/01/1960 - 14/02/1961 - Rata de metal

15/02/1972 - 02/02/1973 - Rata de agua

02/02/1984 - 19/02/1985 - Rata de madera

19/02/1996 - 06/02/1997 -Rata de fuego

07/02/2008 - 25/01/2009 - Rata de tierra

Horóscopo chino del Buey

El Buey es un signo muy trabajador, asumen muchas responsabilidades, pero no se comprometen si no pueden cumplir con su palabra. En ese sentido, las personas nacidas bajo ese signo son empáticas, preocupadas por las causas sociales, no suelen someterse a situaciones límite y son muy cariñosas con los que aprecian.

Se encuentran destinado por este animal las personas nacidas en los años: 1901, 1913, 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021.

Buey por elemento

06/02/1913 - 25/01/1914 - Buey de agua

25/01/1925 - 12/02/1926 - Buey de madera

11/02/1937 - 30/01/1938 - Buey de fuego

29/01/1949 - 16/02/1950 - Buey de tierra

15/02/1961 - 04/02/1962 - Buey de metal

03/02/1973 - 22/01/1974 - Buey de agua

20/02/1985 - 08/02/1986 - Buey de madera

07/02/1997 - 27/01/1998 - Buey de fuego

26/01/2009 - 13/02/2010 - Buey de tierra

Horóscopo chino del Tigre

Este animal se caracteriza por ser valiente, rebelde y buscar emociones intensas, por eso las personas que nacen bajo este signo suelen ser el centro de atención en reuniones sociales. Enamoradizos y románticos, aunque crueles si son traicionados.

Se encuentran destinado por este animal las personas nacidas en los años: 1902, 1914, 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022.

Tigre por elemento

26/01/1914 - 13/02/1915 - Tigre de madera

13/02/1926 - 01/02/1927 - Tigre de fuego

31/01/1938 - 18/02/1939 - Tigre de tierra

17/02/1950 - 05/02/1951 - Tigre de metal

05/02/1962 - 24/01/1963 - Tigre de agua

23/01/1974 - 10/02/1975 - Tigre de madera

09/02/1986 - 28/01/1987 - Tigre de fuego

28/01/1998 - 15/02/1999 - Tigre de tierra

14/02/2010 - 02/02/2011 - Tigre de metal

Horóscopo chino del Conejo

Los conejos son tranquilos y prefieren la comodidad; por eso, las personas que nacen bajo este signo no asumen posiciones de liderazgo y tampoco se involucran en situaciones competitivas. Les gustan las reuniones sociales, pero no disfrutan ser el centro de atención. Además, son buenos consejeros sin compartir en exceso sus sentimientos.

Se encuentran destinado por este animal las personas nacidas en los años: 1903, 1915, 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2023.

Conejo por elemento

14/02/1915 - 02/02/1916 - Conejo de madera

02/02/1927 - 22/01/1928 - Conejo de fuego

19/02/1939 - 07/02/1940 - Conejo de tierra

06/02/1951 - 26/01/1952 - Conejo de metal

25/01/1963 - 12/02/1964 - Conejo de agua

11/02/1975 - 30/01/1976 - Conejo de madera

29/01/1987 - 16/02/1988 - Conejo de fuego

16/02/1999 - 04/02/2000 - Conejo de fuego

03/02/2011 - 22/01/2012 - Conejo de metal

Horóscopo chino del Dragón

El dragón es una animal mítico que simboliza la buena suerte. Las personas de este signo son atractivas y tienen mucho magnetismo, pero en el plano laboral pueden llegar a ser déspotas al tratar de imponer sus ideas.

Se encuentran destinado por este animal las personas nacidas en los años: 1904, 1916, 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024.

Dragón por elemento

03/02/1916 - 22/01/1917 - Dragón de fuego

23/01/1928 - 09/02/1929 - Dragón de tierra

08/02/1940 - 26/01/1941 - Dragón de metal

27/01/1952 - 13/02/1953 - Dragón de agua

13/02/1964 - 01/02/1965 - Dragón de madera

31/01/1976 - 17/02/1977 - Dragón de fuego

17/02/1988 - 05/02/1989 - Dragón de tierra

05/02/2000 - 23/01/2001 - Dragón de tierra

23/01/2012 - 09/02/2013 - Dragón de agua

Horóscopo chino de la Serpiente

Las serpientes suelen ser animales muy discretos y prudentes, por eso las personas nacidas bajo este signo no pierden el norte con facilidad. En el amor son celosos, posesivos y fieles, aunque si se presenta la oportunidad de una aventura no la dejarán pasar.

Se encuentran destinado por este animal las personas nacidas en los años: 1905, 1917, 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025.

Serpiente por elemento

23/01/1917 - 10/02/1918 - Serpiente de madera

10/02/1929 - 29/01/1930 - Serpiente de tierra

27/01/1941 - 14/02/1942 - Serpiente de metal

14/02/1953 - 02/02/1954 - Serpiente de agua

02/02/1965 - 20/01/1966 - Serpiente de madera

18/02/1977 - 06/02/1978 - Serpiente de fuego

06/02/1989 - 26/01/1990 - Serpiente de tierra

24/01/2001 - 11/02/2002 - Serpiente de metal

10/02/2013 - 30/01/2014 - Serpiente de agua

Horóscopo chino del Caballo

Este animal representa el triunfo y la victoria, por eso, las personas nacidas bajo este signo se caracterizan por ser espíritus libres e indomables por lo que no les gusta recibir consejos. Tienes mucho talento y sentido de la oportunidad, les suele ir bien en los negocios, pero no son los mejores al momento de administrar su dinero.

Se encuentran destinado por este animal las personas nacidas en los años: 1906, 1918, 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026.

Caballo por elemento

11/02/1918 - 31/01/1919 - Caballo de tierra

30/01/1930 - 16/02/1931 - Caballo de metal

15/02/1942 - 04/02/1943 - Caballo de agua

03/02/1954 - 23/01/1955 - Caballo de madera

21/01/1966 - 08/02/1967 - Caballo de fuego

07/02/1978 - 27/01/1979 - Caballo de tierra

27/01/1990 - 14/02/1991 - Caballo de metal

12/02/2002 - 31/01/2003 - Caballo de agua

31/01/2014 - 18/02/2015 - Caballo de madera

Horóscopo chino de la Cabra

La cabra es sumamente dócil, no le gusta expresar sus emociones, lo que las hace sufrir en silencio, por eso las personas que han nacido bajo este signo necesitan el apoyo de otros para culminar sus proyectos y tienen miedo de herir a los demás con su extrema sinceridad.

Se encuentran destinado por este animal las personas nacidas en los años: 1907, 1919, 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027.

Cabra por elemento

01/02/1919 - 19/02/1920 - Cabra de tierra

17/02/1931 - 05/02/1932 - Cabra de metal

05/02/1943 - 24/01/1944 - Cabra de agua

24/01/1955 - 11/02/1956 - Cabra de madera

09/02/1967 - 29/01/1968 - Cabra de fuego

28/01/1979 - 15/02/1980 - Cabra de tierra

15/02/1991 - 03/02/1992 - Cabra de metal

01/02/2003 - 21/01/2004 - Cabra de agua

19/02/2015 - 07/02/2016 - Cabra de madera

Los nacidos bajo el signo de la cabra pueden regirse por uno de cinco elementos. Foto: composición/La República

Horóscopo chino del Mono

Este animal puede tener dos caras: una divertida y la otra sin ningún tipo de moral. No se preocupa en extremo por los demás, sino que es más individualista. Por eso, las personas nacidas bajo este signo son prácticos, independientes y les gusta pasarla bien.

Se encuentran destinado por este animal las personas nacidas en los años: 1908, 1920, 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028.

Mono por elemento

20/02/1920 - 07/02/1921 - Mono de metal

06/02/1932 - 25/01/1933 - Mono de agua

25/01/1944 - 12/02/1945 - Mono de madera

12/02/1956 - 30/01/1957 - Mono de fuego

30/01/1968 - 16/02/1969 - Mono de tierra

16/02/1980 - 04/02/1981 - Mono de metal

04/02/1992 - 22/01/1993 - Mono de agua

22/01/2004 - 08/02/2005 - Mono de madera

08/02/2016 - 27/01/2017 - Mono de fuego

Horóscopo chino del Gallo

El gallo es trabajador y honesto, pero tiene un gran ego, lo que no le permite aceptar sus errores con facilidad. Las personas nacidas bajo este signo se caracterizan por ser buenos amigos, pero necesitan de halagos y adulaciones de manera constante.

Se encuentran destinado por este animal las personas nacidas en los años: 1909, 1921, 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029.

Gallo por elemento

08/02/1921 - 27/01/1922 - Gallo de metal

26/01/1933 - 13/02/1934 - Gallo de agua

13/02/1945 - 01/02/1946 - Gallo de madera

31/01/1957 - 17/02/1958 - Gallo de fuego

17/02/1969 - 05/02/1970 - Gallo de tierra

05/02/1981 - 24/01/1982 - Gallo de metal

23/01/1993 - 09/02/1994 - Gallo de agua

09/02/2005 - 28/01/2006 - Gallo de madera

28/01/2017 - 15/02/2018 - Gallo de fuego

Los gallos pueden estar influenciados por uno de cinco elementos. Foto: composición/La República

Horóscopo chino del Perro

Es uno de los signos más simpáticos del zodiaco. Son fieles y hospitalarios, pero desconfiados, no suelen entregar sus afectos con facilidad. Tienen cualidades de líderes, su actitud difícil de doblegar les hace ganarse la confianza de los demás, aunque a él no le agrade del todo la idea.

Se encuentran destinado por este animal las personas nacidas en los años: 1910, 1922, 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030.

Perro por elemento

28/01/1922 - 15/02/1923 - Perro de agua

14/02/1934 - 03/02/1935 - Perro de madera

02/02/1946 - 21/01/1947 - Perro de fuego

18/02/1958 - 07/02/1959 - Perro de tierra

06/02/1970 - 26/01/1971 - Perro de metal

25/01/1982 - 12/02/1983 - Perro de agua

10/02/1994 - 30/01/1995 - Perro de madera

29/01/2006 - 17/02/2007 - Perro de fuego

16/02/2018 - 04/02/2019 - Perro de tierra

Horóscopo chino del Cerdo

Son animales apreciados por su generosidad, pues siempre actúan de buena fe, por eso las personas nacidas bajo ese signo son muy talentosos en los negocios y cuando toman decisiones es difícil que cambien de opinión. En el amor, son muy sensuales.

Se encuentran destinado por este animal las personas nacidas en los años: 1911, 1923, 1935, 1947, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019, 2031.

Cerdo por elemento:

16/02/1923 - 04/02/1924 - Cerdo de agua

04/02/1935 - 23/01/1936 - Cerdo de madera

22/01/1947 - 09/02/1948 - Cerdo de fuego

08/02/1959 - 27/01/1960 - Cerdo de tierra

27/01/1971 - 14/02/1972 - Cerdo de metal

13/02/1983 - 01/02/1984 - Cerdo de agua

31/01/1995- 18/02/1996 - Cerdo de madera

18/02/2007 - 06/02/2008 - Cerdo de fuego

05/02/2019 - 24/01/2020 - Cerdo de tierra

Horóscopo chino 2022

¿Qué es el Año Nuevo chino y cuándo comienza?

El Año Nuevo chino, también llamado Año Nuevo Lunar o Festival de la Primavera, es la celebración más importante y significativa de China. Marca el inicio de un nuevo año y se define como el primer día del primer mes en el calendario tradicional chino.

Cabe mencionar que el Año Nuevo chino 2022 comenzará el 1 de febrero de 2022 y se extenderá hasta el 21 de enero de 2023.

Horóscopo chino 2022: El año del tigre de agua

La astrología china o shengxiao (en chino), corresponde a un ciclo de doce años, cada año representado por un animal y un elemento. Según el horóscopo chino, el 2022 es el año del tigre, tercer animal del zodíaco después de la rata y el buey.

En China, este animal simboliza fuerza, valentía y confianza. Aquellas personas nacidas bajo el signo zodiacal del tigre están dotados de coraje, espíritu de rivalidad y liderazgo, y seguridad de sí mismos. Los colores de la suerte del tigre son azul, gris y naranja, y los números de la suerte son 1, 3 y 4.

¿Qué significan los animales del horóscopo chino?

Los animales del zodiaco tienen interesantes significados, ya que cada uno tiene un simbolismo que se presenta en seis pares contrastantes que tienen que armonizarse, como yin y yang, y que controlan el orden del zodiaco chino.