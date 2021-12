¿Qué dice el horóscopo de Escorpio hoy, sábado 4 de diciembre del 2021?

El reconocido astrólogo Jhan Sandoval te trae las predicciones más exactas del horóscopo de hoy, sábado 4 de diciembre del 2021 para los signos zodiacales de Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Revisa los más acertados vaticinios de la astrología en el amor, salud, trabajo, economía y más aspectos de tu vida personal, familiar y tus amistades.

Horóscopo de Escorpio

Estás evitando enfrentar a esa persona que quieres, pues tienes temor que por reproche te lastime o sea cortante. No obstante, ha llegado el momento aclarar y no debes de posponerlo.

Escorpio

Signo de Agua: Es el segundo signo de este elemento. Si Cáncer son los ríos y Piscis el mar, a Escorpio le corresponde las aguas pantanosas y estancadas. Es profundo y sensible por este elemento, no obstante, al ser un signo de cualidad fija tiende a la retención. La fijeza genera inmovilidad y el Agua rige sobre el mundo de los sentimientos: Escorpio tiene a no soltar la experiencia emocional.

Su cualidad es fija: Como lo mencionamos líneas arriba, lo fijo tiende a no cambiar y a retener. A los Escorpio les cuesta soltar los recuerdos y todas aquellas emociones que generaron gran impacto. La concentración es otra tendencia de esta cualidad energética, aquí el foco de atención máxima es sobre las emociones: Un Escorpio puede estar obsesionado con alguna idea o afecto por largos períodos de tiempo.

Su polaridad es femenina: Aumentando su tendencia a la no reacción (por lo menos, no de manera evidente). Interioriza mucho, todo lo que experimenta se cocina dentro a altas temperaturas (regencia de Marte) pero bajo una apariencia silenciosa (signo femenino y de Agua). Lo pasivo le genera paciencia y un gran soporte, esta resistencia le permite estar en silencio aguantando las experiencias más duras.

Predicción semanal para Escorpio

Plutón, el planeta más alejado y frío, te regirá estos días, por eso te recomiendo que no caigas en depresiones por asuntos que no puedes controlar y mucho menos que te aísles en tu soledad.

No dejes el ejercicio y la buena alimentación, ya que serán la base de tu vida. Plutón es el planeta de la fortuna, así que tendrás suerte en todo lo que realices en cuestión de negocios nuevos y juegos de azar con los números 0 y 27.

Tu color de la suerte es el amarillo y tu mejor día será el miércoles. En tu trabajo habrá un reajuste de personal. Vuelve a estudiar o toma un curso de idiomas.

Ten cuidado con problemas de intestino o estómago, ya que será tu punto débil en estos días. Esta semana tendrás mucha comunicación con tu familia y seres queridos. Te comprarás ropa que te hará lucir más jovial. Hay en puerta una invitación a salir con un amor nuevo que te dejará muy impresionado.

Escorpio: últimas predicciones:

3 de diciembre de 2021: Está cansándote la actitud de esa persona que no quiere ayudarte a resolver ese problema que te preocupa. No te desgastes en pleitos y confía en tus habilidades para encontrar soluciones.

2 de diciembre de 2021: Estarás avalado por una persona de poder o autoridad. En poco tiempo tus proyectos se materializarán También tendrás noticias de una amistad que vive en el extranjero, te sorprenderá.

1 de diciembre de 2021: Has enfrentado una serie de complicaciones, pero todo cambia de manera positiva gracias al apoyo o intervención de una persona con muchos conocimientos. Su apoyo será indispensable.

30 de noviembre de 2021: Te cuesta perdonar a tu pareja por los errores que cometió y, de una manera inconsciente, estarías devolviendo los ataques recibidos. Cuidado, evita conflictos que puedan alejarla.

29 de noviembre de 2021: Últimamente estás cargando con una serie de responsabilidades que te viene agotando de sobremanera. Es el tiempo de tomar una distancia para descansar y relajarte, lo necesitas.