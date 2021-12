¿Qué dice el horóscopo de Cáncer hoy, sábado 4 de diciembre del 2021?

Conoce las predicciones del tarot y lo que te deparan los astros según tu signo zodiacal. Si eres Cáncer, puedes conocer hoy, sábado 4 de diciembre todo lo que espera en el amor, trabajo, salud, economía y más aspectos de tu vida personal, familiar y tus amistades.

Además, recuerda que también puedes revisar los designios del acertado astrólogo Jhan Sandoval para los siguientes días en el horóscopo semanal y para saber qué dice la astrología para todo el mes, repasa el horóscopo mensual de La República.

Horóscopo de Cáncer

Ahora que esa persona se muestra interesada en conocerte, actuarás con cierta inseguridad y distancia. Evita la inconstancia o la dualidad, luego se alejaría y podrías arrepentirte.

Cáncer

Signo de Agua: Conserva mucho del principio femenino, todo lo interioriza, va hacia adentro y está atento a las señales del mundo exterior. Es receptivo y pasivo, inclina a recibir más que a dar o actuar. Este elemento exalta el lado sensible, lo que les permite entender con facilidad el estado emocional de los demás. El Agua, además, está conectada con lo emotivo, esto hace que se emocionen con mucha facilidad (alegrías o tristezas, todo lo sienten intensamente). El Agua es receptiva y memoriosa.

Su cualidad es cardinal: Este es el principio más activo mezclado con el elemento más emocional (el Agua), inclinando a una fuerte exteriorización (cardinal) de las emociones (Agua). Le resulta muy fácil tomar una decisión si de por medio están comprometidos sus sentimientos. Además, es por la expresión de la energía cardinal que pueden caer en pasiones incontrolables o fuertes arranques emocionales.

Su polaridad es femenina: Una de las cualidades de lo femenino es el altruismo, le importa el bienestar del colectivo, aún a costa del propio. En esta polaridad también está muy desarrollado lo emocional, es por esto que los nativos del signo están tan pendientes de sus sentimientos y del trato que reciben. Contrario a lo masculino, aquí la energía no se desgasta por la rapidez, va lentamente y aprende de los procesos.

Horóscopo semanal para Cáncer

Júpiter te regirá y sin duda grandes sorpresas tendrás en tu vida. Un cambio positivo vendrá para que te sientas mejor en todos los sentidos, este planeta es el optimismo puro; es decir, que por fin vas a dejar atrás las tristezas por esos malos amores o problemas personales, y vas a entrar en una etapa de felicidad.

Este planeta te recomienda que vuelvas a estudiar y que seas más profesional en tu trabajo para tener recompensas. El lado negativo de Júpiter te dice que debes cuidarte de robos y fraudes, ser más cauteloso en todo lo que vayas a realizar en cuanto a inversiones.

Tu día mágico: el martes, tus números de la suerte son 7 y 88, tu color de la suerte es el dorado. Un amor verdadero entrará a tu vida en estos días. Trata de cuidar tus pulmones y garganta.

Cáncer: últimas predicciones

3 de diciembre de 2021: Un familiar con el que te habías peleado te buscará para aclarar malos entendidos y disculparse. Vuelve la armonía a tu hogar y esto cambiará tus ánimos. Habrá armonía y reconciliación.

2 de diciembre de 2021: Estás siendo muy emocional y no estarías entendiendo los motivos que te alejaron de esa persona. Tienes que recuperar el equilibrio para que puedan dialogar y ambos entenderse, recuérdalo.

1 de diciembre de 2021: Tienes deseos de enfrentar a esa persona que sabes no es transparente, pero no te conviene rivalizar directamente. Es alguien que tiene herramientas para contraatacar, ve con cuidado.

30 de noviembre de 2021: Has padecido tanto frente a las pérdidas materiales que has tenido, que ahora miras con desconfianza las oportunidades que se han presentado. Toma en cuenta lo nuevo, no lo desaproveches.

29 de noviembre de 2021: Ese proyecto que parecía existir solo en tu imaginación empieza a tener estructura y a concretarse de manera positiva. Llegan nuevos ciclos y períodos de suerte que debes de aprovechar.