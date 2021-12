¿Qué dice el horóscopo de Piscis hoy, jueves 2 de diciembre del 2021?

Conoce las predicciones de Jhan Sandoval para el signo de Piscis, según el horóscopo de hoy, jueves 2 de diciembre de 2021. El popular astrólogo te trae los acertados vaticinios y consejos para que los puedas tener en cuenta en el campo del amor, salud, dinero y más.

Además, no olvides revisar el más completo horóscopo mensual de este mes que termina y de fechas anteriores aquí en La República.

Horóscopo de Piscis

Tienes en claro tus sentimientos y buscarás a esa persona para hablar de lo que sientes. No obstante, la otra parte aún no está preparada para un compromiso y no debes de presionarla, recuérdalo.

Piscis

Signo de Agua: Este elemento se limita a recibir, no actúa, no acciona, solo percibe y asimila las impresiones que le genera el mundo exterior. El Agua está conectada con las emociones y la sensibilidad, esto le permite captar con mucha más facilidad lo que pueden sentir los demás, ya que es empático. No puede anteponer el mundo material o racional por sobre sus sentimientos, al final estos últimos ganan y lo llevan a renunciar a todo por estar en armonía con lo que siente.

Su cualidad es mutable: Esto lo conduce a distintas direcciones sin saber a cuál dirigirse, lo que le genera problemas para tomar decisiones. Hay mucha flexibilidad en los signos de esta cuadruplicidad, se adaptan fácilmente a todo, se dejan llevar por la corriente sin considerar si resulta o no favorable. El Agua es empática, al igual que lo mutable, esta doble dosis de empatía le ayuda a percibir las emociones de otros e incluso mimetizarse a ellas.

Su polaridad es femenina: Aumentando su quietud, pasividad y receptividad. Tienden a la sumisión, aceptando las órdenes que reciben de otras personas, esto mismo los lleva a ese sentido de sacrificio y renuncia a lo que tienen. Todo es hacia adentro, no exterioriza lo que siente, lo acumula, lo repliega y desde ahí, en el profundo mar de sus emociones, vive los altos y bajos de sus propias mareas.

Predicción semanal para Piscis

Semana de suerte en todos los sentidos para tu signo, ya que Marte y la Luna estarán dominando tus energías, así que pon tu mente en todo lo que quieres para tu futuro y pronto lo verás cumplido.

Esta conjunción de astros sobre tu signo indica que es el momento de tomar decisiones importantes, como cambiarte de país, buscar un mejor trabajo y, sin duda, buscar una pareja estable.

Este 30 de noviembre será un día mágico en los juegos de azar con los números 8 y 31, agrégale tu fecha de nacimiento para personalizar tu suerte. Cuídate de problemas de infección en la garganta y procura tener tu vacuna.

En el amor te buscará alguien del signo de Aries, Cáncer o Libra que será muy compatible con tu signo. Pagas una deuda de tu casa o coche. Sales de viaje por cuestiones de trabajo o proyecto nuevo. Ten cuidado con los chismes entre amigos, es mejor no platicar de más.

Piscis: últimas predicciones

1 de diciembre de 2021: Una persona que se caracteriza por su obstinación se mostraría en contra de tus planes o ideas. Intentarás fundamentarlas, pero no te conviene generar debates que puedan generar divisiones.

30 de noviembre de 2021: Tendrás que presentar tus avances laborales a una persona intolerante. Escúchala de manera paciente y podrán llegar a un acuerdo, en caso existan puntos de vista divergentes, recuérdalo.

29 de noviembre de 2021 : No aceptes menos de lo que corresponde frente a ese pago que deben de hacerte. Es posible que notes cierta injusticia, pero dependerá de tu firmeza que hagas valor todos tus derechos.

28 de noviembre de 2021 : Ese proyecto que se ha puesto al frente te entusiasma mucho, insiste y lo concretarás. Hoy tus ánimos serán otros, tendrás deseos de divertirte y es posible que hagas partícipe a tu entorno.

27 de noviembre de 2021 : Posiblemente estés forzando el iniciar alguna actividad que no convenga. Esas complicaciones que encuentras son la señal que debes esperar otro momento, no insistas y sé paciente.