Horóscopo de hoy jueves 2 de diciembre del 2021: consulta las predicciones por signo zodiacal

Descubre lo que el horóscopo de hoy, jueves 2 de diciembre de 2021, tiene preparado para ti. El tarotista Jhan Sandoval te brinda los más acertados pronósticos de acuerdo con la astrología y tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Conoce qué es lo que te deparan los astros en el amor, la salud, la amistad, la familia, el trabajo y el dinero.

Además, puedes conocer con precisión los designios que los astros planean para los siguientes días en el horóscopo semanal. También puedes saber qué dice la astrología sobre tu signo durante todo el mes gracias al horóscopo mensual de La República.

Aries hoy

Tienes a tu disposición el apoyo del entorno para culminar con tus labores, pero no deseas molestar y tratarás de avanzar sin solicitar ayuda. Cuidado, esta decisión podría generarte retrasos.

Tauro hoy

Estarías aferrándote a un proyecto que no tiene la estructura para consolidar ni traer triunfos económicos, sé precavido. En el amor, ese problema ya se superó, recupera la confianza y la espontaneidad.

Géminis hoy

No permitas que pequeños errores te hagan dudar de tu capacidad. La inseguridad en medio de tantas cosas que tienes por resolver solo complicaría tus procesos. Cree en ti y sigue esforzándote.

Cáncer hoy

Estás siendo muy emocional y no estarías entendiendo los motivos que te alejaron de esa persona. Tienes que recuperar el equilibrio para que puedan dialogar y ambos entenderse, recuérdalo.

Leo hoy

Tendrás que trabajar con una persona que no te genera mucha confianza, pero que conoce al detalle esa labor que tienes en manos. Sé más flexible y permite su apoyo, te sorprenderá su profesionalismo.

Virgo hoy

Un tema económico ha generado discrepancias con algunas personas de tu entorno familiar. Necesitas ceder y llegar a una negociación amistosa para que todo lo planificado se concrete.

Libra hoy

Luego de tanto tiempo, esa persona aparece buscando una reconciliación. Pero es posible que respondas con cierta indiferencia y debes evitarlo. Luego se alejaría y no habría forma que reconsidere.

Escorpio hoy

Estarás avalado por una persona de poder o autoridad. En poco tiempo tus proyectos se materializarán También tendrás noticias de una amistad que vive en el extranjero, te sorprenderá.

Sagitario hoy

Luego de tantas mentiras o engaños, no te sientes convencido de las intenciones de esa persona y, a pesar de su insistencia, decidirás alejarte para meditar y analizar en lo más conveniente.

Capricornio hoy

Estás a la espera de un dinero que no llegaría pronto. Toma una decisión y busca el apoyo de tus amistades. Hay muchas personas que pueden ayudarte a salir de este inconveniente.

Acuario hoy

El alejamiento de esa persona te ha hecho reflexionar en errores que no habías evaluado y ahora, con más conciencia y reflexión, buscarás dialogar para propiciar una reconciliación.

Piscis hoy

Tienes en claro tus sentimientos y buscarás a esa persona para hablar de lo que sientes. No obstante, la otra parte aún no está preparada para un compromiso y no debes de presionarla, recuérdalo.