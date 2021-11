¿Qué dice el horóscopo de Aries hoy, lunes 29 de noviembre de 2021?

Revisa AQUÍ el horóscopo diario de Aries para el día de hoy, lunes 29 de noviembre del 2021, según la acertada lectura del tarot de Jhan Sandoval. A dos días de que acabe el mes, podrían haber novedades para la economía, los proyectos, la salud y el amor de este y los demás signos del zodíaco: Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Horóscopo de Aries

Recibirás una oferta económica que será positiva, pero tu temor a verte engañado no te hace confiar en el acuerdo y es posible que desistas. No descartes nada que luego te genere arrepentimientos.

Aries

Signo de Fuego: Quiere decir, su principio es masculino y, por lo tanto, son enérgicos, fogosos, francos, tienden a la generosidad (lo hacen porque necesitan destacar), son temerarios, actúan de inmediato y no piensan en las consecuencias. Son espontáneos y un poco exagerados.

Su cualidad es cardinal: Con esta cualidad, nuevamente masculina, tenemos dos dosis de esta polaridad. Los cardinales inician y toman decisiones. Además, tienden a emprender, son pasionales, impacientes, impetuosos y autoritarios.

Su polaridad es masculina: En astrología, el concepto de “masculino” no tiene ninguna connotación sexual o vinculación con la genitalidad. Con este término se designa una forma particular de acción. Los signos masculinos están en constante movimiento (saltan, corren, caminan, accionan, etc.) El impulso es hacia afuera, lo exteriorizan todo y tienen problemas para registrar o entender las emociones ajenas; piensan en sus necesidades con cierto egoísmo.

Aries: últimas predicciones

28 de noviembre de 2021: Ese fracaso sentimental te ha servido. Ahora sabes qué errores no debes de volver a cometer y realizarás cambios en tu imagen personal que te devolverán la seguridad que habías perdido.

27 de noviembre de 2021: Aunque te parezca difícil ganarte la confianza de la persona que te interesa, no dejes de insistir y mostrarle tus buenas intenciones. Ha tenido un pasado muy complejo y con paciencia cambiará.

26 de noviembre de 2021: Recibirás un dinero que te permitirá iniciar el emprendimiento que hace tiempo deseabas, pero es posible que las circunstancias aún no sean las adecuadas. En el amor, no actúes con evasión.

25 de noviembre de 2021: Ante ese problema que te resulta tan complicado de resolver, recibirás el apoyo de una persona que te estima. Su buena voluntad y experiencia te permitirá resolverlo todo con inmediatez.

24 de noviembre de 2021: Dejarás a un lado algunos pendientes para asistir a esa reunión donde recibirás una propuesta que no sería de tu total interés. No la descartes y negocia, podrías llegar a un buen acuerdo.