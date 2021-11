Horóscopo de hoy, martes 30 de noviembre de 2021: consulta las predicciones por signo zodiacal

Descubre lo que el horóscopo de hoy, martes 30 de noviembre de 2021, tiene preparado para ti. El tarotista Jhan Sandoval te brinda los más acertados pronósticos de acuerdo con la astrología y tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Conoce qué es lo que te deparan los astros en el amor, la salud, la amistad, la familia, el trabajo y el dinero.

Conoce con precisión los designios que el tarot te presenta para los siguientes días en el horóscopo semanal. También puedes saber qué dice la astrología sobre tu signo durante todo el mes gracias al horóscopo mensual de La República.

Aries hoy

Si te resignas no solo se frustrarán tus planes, también contarás con algunas pérdidas económicas. Sigue luchando y en poco tiempo verás resultados de todo tu esfuerzo. Solo debes de insistir.

Tauro hoy

Luego de analizar profundamente, te decidirás por cortar con lo que no te brindaba crecimiento para emprender algo nuevo. El cambio traerá consigo éxito asegurado y prosperidad.

Géminis hoy

Sientes que un compañero es más valorado que tú frente a tus superiores. Cuidado, no te dejes llevar por impresiones falsas y muestra la colaboración de siempre. Luego todo pasará.

Cáncer hoy

Has padecido tanto frente a las pérdidas materiales que has tenido, que ahora miras con desconfianza las oportunidades que se han presentado. Toma en cuenta lo nuevo, no lo desaproveches.

Leo hoy

Aunque te sientas en la capacidad de enfrentar ese reto laboral, no actúes con vehemencia y escucha los consejos de alguien que desea ayudarte. Sabrá orientarte y evitará que cometas errores.

Virgo hoy

Ese viaje o negocio que deseabas emprender será pospuesto por fuerza mayor, pero gracias a tu paciencia y organización sabrás manejar estos imprevistos y conducir todo a su concreción.

Libra hoy

Un mensaje o llamada de la persona que te interesa despertará ilusiones y deseos por iniciar una relación sentimental. No te apresures, todo tomará su curso y no será necesario presionar.

Escorpio hoy

Te cuesta perdonar a tu pareja por los errores que cometió y, de una manera inconsciente, estarías devolviendo los ataques recibidos. Cuidado, evita conflictos que puedan alejarla.

Sagitario hoy

Culminas con éxito una labor encomendada y recibirás el pago correspondiente. Es posible que destines parte de tus capitales a resolver asuntos domésticos que quedaron pendientes.

Capricornio hoy

Aunque parezca arriesgada esa inversión económica, los resultados será positivos, no la descartes. En el amor, retomas contacto con alguien que sigue en tu mente, te hablará de reconciliación.

Acuario hoy

Alguien que trabaja contigo podría trasladar a tus superiores impresiones negativas o críticas respecto a tu labor. Muestra organización y eficacia, será tu escudo ante cualquier acusación.

Piscis hoy

Tendrás que presentar tus avances laborales a una persona intolerante. Escúchala de manera paciente y podrán llegar a un acuerdo, en caso existan puntos de vista divergentes, recuérdalo.