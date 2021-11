¿Qué dice el horóscopo de Piscis hoy, domingo 28 de noviembre del 2021?

Descubre el horóscopo de Piscis para este domingo 28 de noviembre del 2021 revisando los más precisos y acertados vaticinios a cargo del extraordinario tarotista y astrólogo Jhan Sandoval, quien te brinda los augurios de HOY para tu signo zodiacal, el de amigos o familiares: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario o Piscis y así podrás saber qué te depara el amor, salud, trabajo o dinero.

Por último, no olvides que si estás interesado en descubrir los designios para Piscis sobre los siguientes días, puedes revisar el horóscopo semanal e incluso, aquello que la astrología tiene reservado para ti por todo noviembre a través del horóscopo mensual de La República.

Horóscopo de Piscis

Ese proyecto que se ha puesto al frente te entusiasma mucho, insiste y lo concretarás. Hoy tus ánimos serán otros, tendrás deseos de divertirte y es posible que hagas partícipe a tu entorno.

Piscis

Signo de Agua: Este elemento se limita a recibir, no actúa, no acciona, solo percibe y asimila las impresiones que le genera el mundo exterior. El Agua está conectada con las emociones y la sensibilidad, esto le permite captar con mucha más facilidad lo que pueden sentir los demás, ya que es empático. No puede anteponer el mundo material o racional por sobre sus sentimientos, al final estos últimos ganan y lo llevan a renunciar a todo por estar en armonía con lo que siente.

Su cualidad es mutable: Esto lo conduce a distintas direcciones sin saber a cuál dirigirse, lo que le genera problemas para tomar decisiones. Hay mucha flexibilidad en los signos de esta cuadruplicidad, se adaptan fácilmente a todo, se dejan llevar por la corriente sin considerar si resulta o no favorable. El Agua es empática, al igual que lo mutable, esta doble dosis de empatía le ayuda a percibir las emociones de otros e incluso mimetizarse a ellas.

Su polaridad es femenina: Aumentando su quietud, pasividad y receptividad. Tienden a la sumisión, aceptando las órdenes que reciben de otras personas, esto mismo los lleva a ese sentido de sacrificio y renuncia a lo que tienen. Todo es hacia adentro, no exterioriza lo que siente, lo acumula, lo repliega y desde ahí, en el profundo mar de sus emociones, vive los altos y bajos de sus propias mareas.

Predicción semanal para Piscis

Tu signo es muy perfeccionista en todo lo que realiza, pero cuando no puede con algo abandona el proyecto, por eso te recomiendo que sigas adelante y verás que saldrás victorioso en tu trabajo. Es difícil andar con dos personas a la vez, define tus sentimientos y quédate con una sola pareja.

Arreglas tu papelería de Hacienda y te pones al corriente con los pagos de tu tarjeta de crédito. Intenta dormir más y dejar a un lado el celular para que no te robe el sueño. Tendrás un golpe de suerte con los números 23 y 47. Recuerda que nunca se platica cuánto ganas y cuánto te quieren, es mejor ser discreto.

Por fin decides arreglar una demanda legal o de pensión alimenticia. La humildad en tu entorno laboral te llevará al triunfo y obtendrás ese puesto de jerarquía que tanto deseas; que la pereza no te haga presa en estos días.

Piscis: últimas predicciones

27 de noviembre de 2021: Posiblemente estés forzando el iniciar alguna actividad que no convenga. Esas complicaciones que encuentras son la señal que debes esperar otro momento, no insistas y sé paciente.

26 de noviembre de 2021: Sientes que has entrado en una rutina que viene agotándote física y mentalmente. Necesitas paralizar tus actividades y desconectarte por unos días. Luego recuperaras tu fuerza y continuarás.

25 de noviembre de 2021: Esa persona que te gusta está actuando de una forma muy intensa y posesiva. A pesar de tus sentimientos, sabes que lo correcto es tomar distancia y hoy darás el primer paso para alejarte.

24 de noviembre de 2021: Tienes los contactos necesarios para resolver ese problema laboral que tantas complicaciones te ha generado. No lo dudes y solicita apoyo, recibirás respuestas inmediatas, recuérdalo.

23 de noviembre de 2021: Queda atrás la angustia o la desesperación. Desarrollarás un nuevo proyecto que traerá éxito económico. En el amor, no cortes de manera radical. Esa persona no entenderá tus motivos e insistirá.