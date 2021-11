¿Qué dice el horóscopo de Leo hoy, domingo 28 de noviembre del 2021?

HOY, domingo 28 de noviembre del 2021, descubre los más precisos y acertados pronósticos de la mano del popular astrólogo Jhan Sandoval para Leo. A puertas de iniciar el último mes del año, revisa aquí todo lo que tienen preparado para ti los astros según el horóscopo que te brinda los augurios de tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario o Piscis y así podrás saber el futuro y el tarot en cuestiones de amor, salud, amistad, familia, trabajo, dinero.

Además, recuerda que si estás interesado en averiguar los designios para Leo sobre los siguientes días, puedes revisar el horóscopo semanal e incluso, aquello que la astrología tiene reservado para ti por todo noviembre a través del horóscopo mensual de La República.

Horóscopo de Leo

En una reunión te reencontrarás con esa persona que llama tu atención. No hagas nada especial por atraerla y deja que sola se aproxime. Cuidado con caer en chismes o intrigas a tu alrededor.

Leo

Signo de Fuego: Una de las características más destacada del Fuego es la capacidad creativa, siempre están formando nuevas ideas, lo que supondría un problema, ya que a veces sueltan lo que están haciendo para seguir una nueva inspiración. Este elemento es de expresión muy espontánea, no disimulan nada, todo lo expresan de manera franca y abierta, lo que puede hacerlos muy llamativos, el centro de la atención.

Su cualidad es fija: Contradice el principio del Fuego, lo que le permite mantenerse en una misma situación y no pasar rápidamente a otros proyectos, como le pasaría a Aries. La pasión (Fuego) que puede sentir por algo o por alguien tiende a mantenerse por mucho tiempo, sin desgastarse (fijo). Son constructivos y la energía que reservan les permite vincularse en proyectos de largo alcance, sin agotarse en el camino. La cualidad fija brinda siempre un alto grado de altruismo, haciendo de los Leo personas muy generosas.

Su polaridad es masculina: Esto resalta el ímpetu con el que enfrentan la vida; un Leo siempre muestra mucha valentía y coraje ante cualquier circunstancia. Esta polaridad los hace pasionales, necesitan estímulos y no pueden tomarse las cosas con tranquilidad, requieren de emoción y aventura. Un signo masculino puede ser autoritario y mandón; saben organizar, dirigir y les encanta establecer las condiciones del juego.

Predicción semanal para Leo

En estos días tu capacidad de liderazgo y mando van a estar al 100%, por eso busca un trabajo donde puedas desarrollar más tus actitudes y así llegar al éxito que tanto deseas, pero eso sí, no caigas en la arrogancia que te quita puntos en tu vida personal.

En cuestión de pareja, va a estar muy dominante y celoso, trata de no caer en esta situación. Días de ser más creativo contigo, pon más felicidad a todo lo que realices y eso te llenará más.

Tu mejor día el jueves, tus números de la suerte el 1 y 28, tu color el amarillo, trata que en estos días reine la paz en tu hogar y no crear conflictivos que después no tengan solución, un amor nuevo te busca, sigue con tus metas de ejercicio que ya te estás viendo de lo mejor, ten listo tu pasaporte que lo vas a necesitar.

Leo: últimas predicciones

27 de noviembre de 2021: La inestabilidad emocional quedará en el pasado. Alguien interesado en conocerte tomará iniciativas y la forma en la que llegue a ti te enamorará. En poco tiempo iniciarás una relación sentimental.

26 de noviembre de 2021: Una persona que pretende competir contigo aprovechará cualquier intervención que tengas para debatir abiertamente. No caigas en ninguna provocación y actúa de manera diplomática.

25 de noviembre de 2021: No te sientes confiado del apoyo que recibes de ese compañero. De una manera sutil estarás atento a sus avances y es posible que detectes errores que no te había reportado. No dejes de supervisar.

24 de noviembre de 2021: Habías pospuesto una compra por considerarla riesgosa, pero ahora que has logrado seguridad económica te animarás a concretarla y no te arrepentirás. Éxito en investigaciones o estudios.

23 de noviembre de 2021: No aceleres ninguna situación que aún te genere dudas. Analiza con alma tus decisiones y te encaminarás al éxito. Es posible que realices un viaje o recibas importantes noticias del extranjero.