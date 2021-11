¿Qué dice el horóscopo de Escorpio hoy, domingo 28 de noviembre del 2021?

Averigua lo que tienen preparado para ti los astros para HOY, domingo 28 de noviembre del 2021 según el horóscopo de Escorpio. Entérate de los mejores y más acertados pronósticos de la astrología guiado por el extraordinario tarotista Jhan Sandoval, quien te brinda los augurios para tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario o Piscis y así podrás saber qué les depara el tarot a ti, a tus amigos o familiares en amor, salud, trabajo o dinero.

Esa persona con la que deseas iniciar una relación está mostrando una actitud posesiva y controladora. Te sientes inseguro y temeroso de vincularte si no cambia. Exprésalo y podrá reflexionar.

Signo de Agua: Es el segundo signo de este elemento. Si Cáncer son los ríos y Piscis el mar, a Escorpio le corresponde las aguas pantanosas y estancadas. Es profundo y sensible por este elemento, no obstante, al ser un signo de cualidad fija tiende a la retención. La fijeza genera inmovilidad y el Agua rige sobre el mundo de los sentimientos: Escorpio tiene a no soltar la experiencia emocional.

Su cualidad es fija: Como lo mencionamos líneas arriba, lo fijo tiende a no cambiar y a retener. A los Escorpio les cuesta soltar los recuerdos y todas aquellas emociones que generaron gran impacto. La concentración es otra tendencia de esta cualidad energética, aquí el foco de atención máxima es sobre las emociones: Un Escorpio puede estar obsesionado con alguna idea o afecto por largos períodos de tiempo.

Su polaridad es femenina: Aumentando su tendencia a la no reacción (por lo menos, no de manera evidente). Interioriza mucho, todo lo que experimenta se cocina dentro a altas temperaturas (regencia de Marte) pero bajo una apariencia silenciosa (signo femenino y de Agua). Lo pasivo le genera paciencia y un gran soporte, esta resistencia le permite estar en silencio aguantando las experiencias más duras.

Predicción semanal para Escorpio

Te sentirás un poco alterado esta semana por problemas personales, pero como tienes el poder de quitarte todo lo negativo, sólo necesitas concentrarte en lo que deseas y encontrarás la paz. Sales de viaje por cuestiones de trabajo, tu signo siempre necesita mover su energía.

Te llega un dinero extra para pagar una deuda de tu tarjeta de crédito. Tu mejor día será el jueves, la suerte te sonreirá en todos los sentidos y más en cuestiones laborales, pues te ofrecen un contrato que te dará muchas satisfacciones, pero recuerda ser discreto con tus planes para que no te llenes de energía negativa.

Tendrás un golpe de suerte en la lotería con los números 05 y 41. Tu compatibilidad en el amor será con Aries o Virgo. Debes tener cuidado en cuestiones de robos o pérdidas, te recomiendo tener cautela en las calles.

Escorpio: últimas predicciones

27 de noviembre de 2021: La comunicación con la persona que te interesa empieza a mejorar. Notarás su interés por verte y es posible que programen fechas para un próximo encuentro. No pongas límites, déjate llevar.

26 de noviembre de 2021: Llega a tu vida una nueva oportunidad en lo profesional. Es el momento de mostrar tu capacidad y liderar. En el amor, nace en ti sentimientos especiales por alguien que considerabas una amistad.

25 de noviembre de 2021: La desconfianza te hace actuar a la defensiva con una persona que no tiene malas intenciones. Cuidado, mostrarte poco empático o cortarte complicaría el clima laboral y no sería conveniente.

24 de noviembre de 2021: Controla tu mente y no dejes que ella te arrastre a una neblina de imágenes falsas que solo te hacen daño. Nada de lo que viene a futuro tiene relación con tus temores. Mantén la calma.

23 de noviembre de 2021: Te unirás a un grupo de personas para comenzar un nuevo proyecto, será exitoso, no dejes de realizarlo. En lo sentimental, esa persona expresará sus sentimientos, no tengas temor y arriésgate.