¿Qué dice el horóscopo de Aries hoy, domingo 28 de noviembre del 2021?

Horóscopo de Aries

Ese fracaso sentimental te ha servido. Ahora sabes qué errores no debes de volver a cometer y realizarás cambios en tu imagen personal que te devolverán la seguridad que habías perdido.

Aries

Signo de Fuego: Quiere decir, su principio es masculino y, por lo tanto, son enérgicos, fogosos, francos, tienden a la generosidad (lo hacen porque necesitan destacar), son temerarios, actúan de inmediato y no piensan en las consecuencias. Son espontáneos y un poco exagerados.

Su cualidad es cardinal: Con esta cualidad, nuevamente masculina, tenemos dos dosis de esta polaridad. Los cardinales inician y toman decisiones. Además, tienden a emprender, son pasionales, impacientes, impetuosos y autoritarios.

Su polaridad es masculina: En astrología, el concepto de “masculino” no tiene ninguna connotación sexual o vinculación con la genitalidad. Con este término se designa una forma particular de acción. Los signos masculinos están en constante movimiento (saltan, corren, caminan, accionan, etc.) El impulso es hacia afuera, lo exteriorizan todo y tienen problemas para registrar o entender las emociones ajenas; piensan en sus necesidades con cierto egoísmo.

Predicción semanal para Aries

Ten más confianza en ti mismo, recuerda que siempre vas a lograr lo que deseas pero un factor importante es creer en ti, ser generoso con la vida, es decir, regresar un poco de lo que te da el destino y ser más recíproco con los que te rodean.

Trata de ser más prudente en lo que comentas para que los demás no se sientan ofendidos, días de mucho trabajo y juntas de consejo para cambios repentinos de puesto, te buscan para invitarte a un evento internacional.

Sigue estudiando, trata de ser constante con tus metas, te busca un amor del pasado para volver, terminas de pagar de tarjeta de crédito y sanas tu economía, tus números de la suerte el 8 y 77, tu día el martes, tu color el azul fuerte, cuídate del intestino y estómago, recuerda que somos lo que comemos.

Aries: últimas predicciones

27 de noviembre de 2021: Aunque te parezca difícil ganarte la confianza de la persona que te interesa, no dejes de insistir y mostrarle tus buenas intenciones. Ha tenido un pasado muy complejo y con paciencia cambiará.

26 de noviembre de 2021: Recibirás un dinero que te permitirá iniciar el emprendimiento que hace tiempo deseabas, pero es posible que las circunstancias aún no sean las adecuadas. En el amor, no actúes con evasión.

25 de noviembre de 2021: Ante ese problema que te resulta tan complicado de resolver, recibirás el apoyo de una persona que te estima. Su buena voluntad y experiencia te permitirá resolverlo todo con inmediatez.

24 de noviembre de 2021: Dejarás a un lado algunos pendientes para asistir a esa reunión donde recibirás una propuesta que no sería de tu total interés. No la descartes y negocia, podrías llegar a un buen acuerdo.

23 de noviembre de 2021: Te rodean situaciones complicadas y enemigos, pero gracias a tu perseverancia y seguridad, lograrás concretar todos tus objetivos. En el amor, a pesar de sus dudas, esa persona te perdonará.