¿Qué dice el horóscopo de Acuario hoy, domingo 28 de noviembre del 2021?

Averigua lo que tienen preparado para ti los astros para el horóscopo de Acuario en este domingo 28 de noviembre del 2021. Los más precisos y acertados pronósticos del tarot nacional, a cargo del popular y reconocido astrólogo Jhan Sandoval, quien te brinda los augurios de HOY para tu signo zodiacal, el de amigos o familiares.

Por último, no olvides que si estás interesado en descubrir los designios para Acuario sobre los siguientes días, puedes revisar el horóscopo semanal e incluso, aquello que la astrología tiene reservado para ti por todo noviembre a través del horóscopo mensual de La República.

Horóscopo de Acuario

Es necesario que despejes tu mente de los problemas que has venido enfrentando. Date un tiempo para desconectarte de todo lo que te rodea y descansar. Te hará bien reflexionar.

Acuario

Signo de Aire: Este elemento se relaciona con la ciencia pues necesita encontrarle la causa y el efecto a todo lo existente. Los signos de Aire resuenan desde la lógica, para ellos algo tiene validez cuando es razonable o demostrable científicamente. Son muy rápidos, no les cuesta mucho entender la mecánica o el funcionamiento de las cosas; les interesa el conocimiento, siempre están buscando información.

Su cualidad es fija: Quiere decir que no se mueve, no le gustan los cambios o saltar de una cosa a otra. Si mezclamos la curiosidad intelectual del Aire con la permanencia de lo fijo, encontraremos personas constantes en la investigación. Un acuario tiene sed por el conocimiento. Lo fijo se concentra, aquí se concentra Aire (ideas), dando como resultado acumulación de información: saben de todo y siempre desean conocer más.

Su polaridad es masculina: Lo masculino es contrario a la inmovilidad; luego de establecer las ideas pasa inmediatamente a la acción. Necesita comprobar si aquello que piensa o aprende es válido y para esto, se moviliza, busca los medios, etc. Los signos masculinos tienden a exteriorizar, por lo tanto, se desarrolla una gran espontaneidad y facilidad para llegar a los demás. Algunos pueden sonar autoritarios, la energía masculina es de imponerse.

Predicción semanal para Acuario

Tendrás mucho trabajo atrasado esta semana, necesitas ordenar más tus obligaciones para que después no estés tan presionado. A veces piensas lo que no es, sobre todo en el amor y por eso casi no duras con tus parejas, porque llenas tu mente de celos y sientes que te dicen mentiras, deja a un lado eso y trata de confiar en los demás. Tendrás un golpe de suerte con los números 17 y 88; trata de vestirte de colores fuertes para que la abundancia se acerque más a tu vida.

Cuídate de no comer en exceso para que no tengas alguna enfermedad. Unos amigos te invitan de viaje a finales de mes. No busques pretextos para seguir con el ejercicio, recuerda que como te ven te tratan. Procura el equilibro en tu vida, sobre todo en lo personal, que tu necesidad de sobresalir no sea sólo en lo económico, sino también en lo espiritual.

Acuario: últimas predicciones

27 de noviembre de 2021: A pesar de la insistencia de tu pareja en hablar y aclarar los impases, decidirás alejarte para calmar tu mente y ordenar tus pensamientos. Luego, cuando recuperes tranquilidad, dialogarán.

26 de noviembre de 2021: Estarías confiándote de la estabilidad económica que has logrado para realizar una inversión que no resultaría muy positiva, cuidado. En el amor, exige a esa persona claridad en sus intenciones.

25 de noviembre de 2021: Le tienes mucho miedo a no responder a tus deudas, pero gracias al apoyo económico que recibirás de parte de una amistad, lograrás solventar todos tus pendientes y recuperar tranquilidad.

24 de noviembre de 2021: Recibirás un dinero y es posible que lo utilices de una forma impulsiva. Analiza bien cada una de tus decisiones. En el amor, no tengas tantos temores y arriésgate a vivir esa experiencia.

23 de noviembre de 2021: Tendrás triunfo sobre tus enemigos y competencia. Quieres convencer a esa persona de tus ideas, pero su obstinación te hace perder la paciencia y podrías discutir con ella, no te conviene.