¿Qué dice el horóscopo de Sagitario hoy, jueves 25 de noviembre del 2021?

Entérate con buena vibra que ocurrirá este día revisando las predicciones del tarot y conoce lo que te deparan los astros según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis, en el horóscopo de hoy, jueves 25 de noviembre de 2021. Anota los más acertados vaticinios de la astrología en el amor, salud, trabajo, economía y más aspectos de tu vida personal, familiar y tus amistades, según tu signo.

Ten en cuenta que puedes conocer las predicciones que el destino tiene preparado para ti, con los certeros augurios del tarotista Jhan Sandoval. Además, revisa los designios para los siguientes días en el horóscopo semanal y para saber qué dice la astrología para todo el mes en el horóscopo mensual de La República.

Horóscopo de Sagitario

La discusión que has tenido con esa persona ha sido generada por asuntos sin importancia. No te quedes con emociones que te hacen daño y trata de olvidar. Luego todo pasará.

Sagitario

Signo de Fuego: Estos signos tienen mucha energía, por eso se los cataloga de masculinos, pues tienen necesidad de saltar, correr, dirigirse y manifestarse. La pasión es otra característica, son muy fogosos. Algo que los distingue y que está muy presente en Sagitario es la franqueza, siempre dicen lo que sienten o piensan, sin ningún tipo de filtro. El Fuego es arrollador, cuando no se maneja bien esta energía, puede dar cierta crueldad o insensibilidad para actuar.

Su cualidad es mutable: La inquietud es lo que resalta, le da curiosidad saber, explorar, cruzar más allá de la frontera, pero sin saber qué hacer después. Hay en ellos una gran capacidad de adaptación, esto les permite transitar cualquier sendero sin complicarse. La mutabilidad brinda un grado de empatía que le permite entender las razones más extrañas, esto amplifica su capacidad de comprensión al otro.

Su polaridad es masculina: Es el principio de actividad, como lo mencionamos, no pueden estar quietos, necesitan hacer algo o dirigirse a algún lugar. Esto mismo, lo impulsa a emprender, si tienen una idea en la cabeza, buscan la forma de llevarla a la acción. El problema es que lo masculino es una energía autoritaria e impositiva, un Sagitario tendrá tendencia a dar órdenes e imponerse. Lo pasional también es característica de lo masculino, todo lo que hagan tendrá una motivación intensa, no les falta entusiasmo para cada aventura.

Predicción semanal para Sagitario

Muchos festejos y regalos sorpresa tendrás esta semana; tu signo es de los más queridos del Zodiaco, así que en tu cumpleaños te sentirás de lo mejor. Ten cuidado en tu trabajo, hay personas que no te quieren allí y sienten mucha envidia por tu desempeño.

Te busca una amiga para invitarte a vender ropa o poner un negocio de comida, no lo dudes, ya que a Sagitario se le dan bien los negocios. Sales de viaje por cuestiones de trabajo. Tendrás un golpe de suerte con los números 14 y 50; trata de usar más el color amarillo para atraer la abundancia.

Ya no tengas rencor con ese amor del pasado, recuerda que es mejor perdonar y avanzar en tu vida sentimental. Organiza bien tus labores para tener más tiempo para ti y así verás consolidar tus éxitos. No dejes que nadie ni nada te quite tu entusiasmo, no le des poder a los demás.

Sagitario: últimas predicciones

24 de noviembre de 2021: Has estado muy a la defensiva y es posible que esto haya distanciado a algunas personas que antes disfrutaban de tu compañía. Controla tu carácter y recuperarás el cariño del entorno.

23 de noviembre de 2021: Sientes que esa persona te ha juzgado injustamente y esto ha afectado tus emociones. Pensarás en estrategias para devolver el ataque y no sería lo correcto. Contrólate y deja que el tiempo pase.

22 de noviembre de 2021: Luego de ese período de crisis económica, llega una cantidad de dinero que deberás de cuidar pues podrías gastarla de una forma impulsiva. En el amor, volverá esa persona que se distanció.

21 de noviembre de 2021: Tu mente te ha llevado por escenarios falsos que te generaron mucho temor. Hoy conversarás con alguien que sabrá guiarte y podrás recuperar la calma. Luego te sentirás mucho mejor.

20 de noviembre de 2021: Esa persona ha tenido la intención de dialogar contigo y llegar a un acuerdo, pero tu intransigencia solo ha complicado la situación. La soledad te ayudará a tomar conciencia y recapacitar.