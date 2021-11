¿Qué dice el horóscopo de Cáncer hoy, jueves 25 de noviembre del 2021?

Conoce AQUÍ las predicciones del tarot y lo que te deparan los astros según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis, en el horóscopo de hoy, jueves 25 de noviembre. Inicia tu día con los más acertados vaticinios de la astrología en el amor, salud, trabajo, economía y más aspectos de tu vida personal, familiar y tus amistades, según tu signo.

Ten en cuenta que puedes descubrir las predicciones que el destino tiene preparado para ti, con los certeros augurios del tarotista Jhan Sandoval. Además, revisa los designios para los siguientes días en el horóscopo semanal y para saber qué dice la astrología para todo el mes en el horóscopo mensual de La República.

Horóscopo de Cáncer

Has perdido alguna alianza laboral que te brindaba estabilidad, pero esto no te detendrá. Tienes en mente una idea que será exitosa y si eres constante podrás concretarla con éxito.

Cáncer

Signo de Agua: Conserva mucho del principio femenino, todo lo interioriza, va hacia adentro y está atento a las señales del mundo exterior. Es receptivo y pasivo, inclina a recibir más que a dar o actuar. Este elemento exalta el lado sensible, lo que les permite entender con facilidad el estado emocional de los demás. El Agua, además, está conectada con lo emotivo, esto hace que se emocionen con mucha facilidad (alegrías o tristezas, todo lo sienten intensamente). El Agua es receptiva y memoriosa.

Su cualidad es cardinal: Este es el principio más activo mezclado con el elemento más emocional (el Agua), inclinando a una fuerte exteriorización (cardinal) de las emociones (Agua). Le resulta muy fácil tomar una decisión si de por medio están comprometidos sus sentimientos. Además, es por la expresión de la energía cardinal que pueden caer en pasiones incontrolables o fuertes arranques emocionales.

Su polaridad es femenina: Una de las cualidades de lo femenino es el altruismo, le importa el bienestar del colectivo, aún a costa del propio. En esta polaridad también está muy desarrollado lo emocional, es por esto que los nativos del signo están tan pendientes de sus sentimientos y del trato que reciben. Contrario a lo masculino, aquí la energía no se desgasta por la rapidez, va lentamente y aprende de los procesos.

Predicción semanal para Cáncer

Te debes quitar lo inestable emocionalmente y ya no pensar de más que si tu pareja ya no te quiere, que si en el trabajo ya no eres importante, a veces el signo de cáncer se sabotea, por eso es importante poner tus emociones en modo positivo y buscar siempre la felicidad. Tu tenacidad es un arma muy relevante, tu signo se carga de fuerza interior para lograr lo que desea y en estos días lo lograrás.

Trata de encontrar una forma de relacionarte, con grupos de personas que sean más afines a tus ideales y verás que te sentirás de lo mejor. Días de enojos y rencores, trata de superarlos, sigue con la dieta que ya te estás viendo de lo mejor, se más cuidadoso con tus cosas, tu día de la semana el viernes, tus números el 4 y 55, tu color el azul.

Cáncer: últimas predicciones

24 de noviembre de 2021: No permitas que el mal humor de alguien que está en tu entorno laboral te afecte emocionalmente. Si no personalizas esta situación, te será más fácil limar asperezas y mantener la armonía.

23 de noviembre de 2021: Algunas pérdidas te han paralizado. No esperes que el mundo externo te plantee las soluciones, el tiempo sigue pasando y tienes deudas por resolver. Necesitas buscas nuevos rumbos.

22 de noviembre de 2021: Una persona de actitud imponente podría generar tensiones y algunas divisiones con tu entorno próximo. Mantén el buen ánimo, luego todo cambiará y podrás recuperar el buen clima laboral.

21 de noviembre de 2021: La inseguridad te hacía permitir maltratos de parte de alguien que piensas amar. Hoy tomarás consciencia de esta actitud y decidirás alejarte. No cedas y todo empezará a cambiar para bien.

20 de noviembre de 2021: Estarías ejerciendo mucho control sobre la persona que amas. Quitarle espacios podría conducirla a tomar distancia de la relación. Es el momento de reflexionar y mostrar mayor confianza.