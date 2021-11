Horóscopo de hoy, viernes 26 de noviembre del 2021: consulta las predicciones por signo zodiacal

Descubre lo que la astrología tiene preparado para ti en el horóscopo de hoy, martes 23 de noviembre de 2021. El tarotista Jhan Sandoval te brinda los más acertados pronósticos de acuerdo con tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Conoce qué es lo que te depara la lectura de las caratas en el amor, la salud, la amistad, la familia, el trabajo y el dinero.

Además, puedes conocer con precisión los designios que los astros planean para los siguientes días en el horóscopo semanal. También puedes saber qué dice la astrología sobre tu signo durante todo el mes gracias al horóscopo mensual de La República.

Aries hoy

Recibirás un dinero que te permitirá iniciar el emprendimiento que hace tiempo deseabas, pero es posible que las circunstancias aún no sean las adecuadas. En el amor, no actúes con evasión.

Tauro hoy

Te sientes en la necesidad de hacer un cambio, pues hay proyectos que no han dado los frutos que esperabas. No te aventures a nada si no evalúas bien las consecuencias. Espera y analiza.

Géminis hoy

Ese compañero de trabajo con el que habías discutido podría aprovechar alguna circunstancia para atacar de forma indirecta. Solo sé indiferente, no te conviene propiciar conflictos.

Cáncer hoy

Luego de tanta incertidumbre e inseguridad, esa persona vuelve a aparecer. Pretenderás ser indiferente, pero tus sentimientos serán más fuertes y te dejarás llevar. Se aproxima una reconciliación.

Leo hoy

Una persona que pretende competir contigo aprovechará cualquier intervención que tengas para debatir abiertamente. No caigas en ninguna provocación y actúa de manera diplomática.

Virgo hoy

Te cuesta ceder, pero los consejos que recibirás de esa persona tienen mucho sentido y debes de escucharla. Te ayudará a resolver rápidamente esos problemas que vienes enfrentando.

Libra hoy

La armonía que has logrado alcanzar podría perderse debido a malas interpretaciones que harías respecto a la actitud de tu pareja. Contrólate, si te dejas llevar podrías pelear y afectar tu relación.

Escorpio hoy

Llega a tu vida una nueva oportunidad en lo profesional. Es el momento de mostrar tu capacidad y liderar. En el amor, nace en ti sentimientos especiales por alguien que considerabas una amistad.

Sagitario hoy

Sabrás convencer a esa persona que cuenta con los recursos o los contactos que necesitas para materializar tus proyectos. En poco tiempo se pondrá en marcha lo que tanto esperabas.

Capricornio hoy

Triunfarás ante situaciones adversas con las que venías luchando. Será un día de logros y crecimiento. Por la noche, asistirás a un evento donde te rodeará amistades, lo disfrutarás.

Acuario hoy

Estarías confiándote de la estabilidad económica que has logrado para realizar una inversión que no resultaría muy positiva, cuidado. En el amor, exige a esa persona claridad en sus intenciones.

Piscis hoy

Sientes que has entrado en una rutina que viene agotándote física y mentalmente. Necesitas paralizar tus actividades y desconectarte por unos días. Luego recuperaras tu fuerza y continuarás.