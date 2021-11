¿Qué dice el horóscopo de Escorpio hoy, miércoles 24 de noviembre de 2021?

Comienza bien tu día conociendo las predicciones del tarot de acuerdo a tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis, en el horóscopo de hoy, miércoles 24 de noviembre de 2021. Anota los acertados vaticinios de la astrología en el amor, salud, trabajo, economía y más aspectos de tu vida personal, familiar y tus amistades, según tu signo.

Horóscopo de Escorpio

Controla tu mente y no dejes que ella te arrastre a una neblina de imágenes falsas que solo te hacen daño. Nada de lo que viene a futuro tiene relación con tus temores. Mantén la calma.

Escorpio

Signo de Agua: Es el segundo signo de este elemento. Si Cáncer son los ríos y Piscis el mar, a Escorpio le corresponde las aguas pantanosas y estancadas. Es profundo y sensible por este elemento, no obstante, al ser un signo de cualidad fija tiende a la retención. La fijeza genera inmovilidad y el Agua rige sobre el mundo de los sentimientos: Escorpio tiene a no soltar la experiencia emocional.

Su cualidad es fija: Como lo mencionamos líneas arriba, lo fijo tiende a no cambiar y a retener. A los Escorpio les cuesta soltar los recuerdos y todas aquellas emociones que generaron gran impacto. La concentración es otra tendencia de esta cualidad energética, aquí el foco de atención máxima es sobre las emociones: Un Escorpio puede estar obsesionado con alguna idea o afecto por largos períodos de tiempo.

Su polaridad es femenina: Aumentando su tendencia a la no reacción (por lo menos, no de manera evidente). Interioriza mucho, todo lo que experimenta se cocina dentro a altas temperaturas (regencia de Marte) pero bajo una apariencia silenciosa (signo femenino y de Agua). Lo pasivo le genera paciencia y un gran soporte, esta resistencia le permite estar en silencio aguantando las experiencias más duras.

Predicción semanal para Escorpio

Te sentirás un poco alterado esta semana por problemas personales, pero como tienes el poder de quitarte todo lo negativo, sólo necesitas concentrarte en lo que deseas y encontrarás la paz. Sales de viaje por cuestiones de trabajo, tu signo siempre necesita mover su energía.

Te llega un dinero extra para pagar una deuda de tu tarjeta de crédito. Tu mejor día será el jueves, la suerte te sonreirá en todos los sentidos y más en cuestiones laborales, pues te ofrecen un contrato que te dará muchas satisfacciones, pero recuerda ser discreto con tus planes para que no te llenes de energía negativa.

Tendrás un golpe de suerte en la lotería con los números 05 y 41. Tu compatibilidad en el amor será con Aries o Virgo. Debes tener cuidado en cuestiones de robos o pérdidas, te recomiendo tener cautela en las calles.

Escorpio: últimas predicciones

23 de noviembre de 2021: Te unirás a un grupo de personas para comenzar un nuevo proyecto, será exitoso, no dejes de realizarlo. En lo sentimental, esa persona expresará sus sentimientos, no tengas temor y arriésgate.

22 de noviembre de 2021: Hay opiniones y emociones que te reservas con el fin de no discutir con tu pareja. No obstante, guardar todo lo que sientes solo te convierte en una bomba de tiempo. Expresa tus incomodidades.

21 de noviembre de 2021: Habías tenido una actitud cerrada e inflexible con tu pareja. Ahora que has reflexionado y deseas cambiar notarás su fastidio. No pierdas la paciencia, si eres afectuoso te disculpará.

20 de noviembre de 2021: Has estado cargando con un exceso de responsabilidades y esposible que no hayas sentido el apoyo de las personas que amas. Hoy tomarás distancia para reponer energías y descansar.

19 de noviembre de 2021: Surge un evento que te rodeará de personas queridas, pasarás un momento muy divertido. Es posible que recibas noticias de alguien que vive en el extranjero, te sorprenderá su comunicación.