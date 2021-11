Horóscopo de hoy, jueves 25 de noviembre del 2021: consulta las predicciones por signo zodiacal

Conoce lo que los astros tienen preparado para ti en el horóscopo de hoy, jueves 25 de noviembre del 2021. El tarotista Jhan Sandoval te brinda los más acertados pronósticos de acuerdo con tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Descubre qué es lo que te depara el tarot en el amor, la salud, la amistad, la familia, el trabajo y el dinero.

Ten en cuenta que también puede conocer con precisión los designios que los astros planean para los siguientes días en el horóscopo semanal. Además, puedes saber qué dice la astrología sobre tu signo durante todo el mes gracias al horóscopo mensual de La República.

Aries hoy

Ante ese problema que te resulta tan complicado de resolver, recibirás el apoyo de una persona que te estima. Su buena voluntad y experiencia te permitirá resolverlo todo con inmediatez.

Tauro hoy

Ese tiempo de espera termina. Llega una gran oportunidad de crecimiento que no debes de desaprovechar. Es posible que te relaciones con personas del extranjero o decidas realizar un viaje.

Géminis hoy

Luego de esa ruptura sentimental, llega una nueva oportunidad en el amor. A pesar de la inseguridad que te da esa persona, sus intensiones son buenas. Anímate a conocerla, no te arrepentirás.

Cáncer hoy

Has perdido alguna alianza laboral que te brindaba estabilidad, pero esto no te detendrá. Tienes en mente una idea que será exitosa y si eres constante podrás concretarla con éxito.

Leo hoy

No te sientes confiado del apoyo que recibes de ese compañero. De una manera sutil estarás atento a sus avances y es posible que detectes errores que no te había reportado. No dejes de supervisar.

Virgo hoy

Recibirás una comunicación que no habías esperado. Será una propuesta laboral que podría cambiar el rumbo de tus planes. En el amor, no dejes que la inseguridad te haga perder oportunidades.

Libra hoy

Estás sobredimensionando esa pérdida, pues consideras que nunca más conseguirás algo similar. No obstante, está por llegar a tu vida cosas mejores y solo el tiempo te lo demostrará, paciencia.

Escorpio hoy

La desconfianza te hace actuar a la defensiva con una persona que no tiene malas intenciones. Cuidado, mostrarte poco empático o cortarte complicaría el clima laboral y no sería conveniente.

Sagitario hoy

La discusión que has tenido con esa persona ha sido generada por asuntos sin importancia. No te quedes con emociones que te hacen daño y trata de olvidar. Luego todo pasará.

Capricornio hoy

Esa persona con la que hablaste de dinero o proyectos te buscará. No te comprometas a nada que no puedas manejar, pues sería complicado liberarte si asumes algún acuerdo.

Acuario hoy

Le tienes mucho miedo a no responder a tus deudas, pero gracias al apoyo económico que recibirás de parte de una amistad, lograrás solventar todos tus pendientes y recuperar tranquilidad.

Piscis hoy

Esa persona que te gusta está actuando de una forma muy intensa y posesiva. A pesar de tus sentimientos, sabes que lo correcto es tomar distancia y hoy darás el primer paso para alejarte.