¿Qué dice el horóscopo de Tauro hoy, lunes 22 de noviembre del 2021?

Revisa AQUÍ las predicciones del tarot y lo que te deparan los astros según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis en el horóscopo de hoy, lunes 22 de noviembre. Asimismo, inicia tu día con las más acertados vaticinios de la astrología en el amor, salud, trabajo, economía y más aspectos de tu vida personal, familiar y tus amistades, según tu signo.

Recuerda que puedes enterarte de las predicciones que el destino te tiene preparado para ti, con los certeros augurios del tarot de Jhan Sandoval. Por último, revisa los designios para los siguientes días en el horóscopo semanal y para saber qué dice la astrología para todo el mes en el horóscopo mensual de La República.

Horóscopo de Tauro

La forma en la que deseas realizar tus funciones puede generar discrepancias con tu entorno próximo. Sé más tolerante con la opinión de tus compañeros, solo así evitarás divisiones y conflictos.

Tauro

Signo de Tierra: Este elemento tiene un principio femenino y, por lo tanto, introvertido. La Tierra no se muestra al mundo exterior como los signos de Fuego, su tendencia es a la introversión, la inhibición, la prudencia y la circunspección. No les gusta pasarse de la línea y desarrollan la sensatez.

Su cualidad es fija: Lo que se interpretaría que no le gusta cambiar, tiende a mantenerse en un mismo lugar y con las mismas costumbres. Esta cualidad también les brinda una gran capacidad de concentración y constancia; cuando un Tauro se vincula en una idea, no la suelta hasta hacerla realidad.

Su polaridad es femenina: Al igual que la Tierra, hay un doble puntaje para esta polaridad. Como lo mencionamos en Aries, aquí no hay ningún concepto de índole ‘sexual’, sino que define un tipo de acción o expresión. Se desarrolla la receptividad, están más atentos a lo que reciben del mundo exterior. Toda experiencia es más hacia adentro, la tendencia de lo femenino es a replegarse, a ensimismarse. Hay cierta sumisión, no les resulta complicado asumir órdenes. Lo más destacado es la reflexión, siempre se detienen a pensar en una idea y no la sueltan hasta llegar a sus raíces.

Predicción semanal para Tauro

En estos días tendrás la oportunidad de reinventarte en cuestión laboral y de negocios, recuerda que no debes dejar pasar esta buena racha para hacer todo lo que tienes en planes. Te llega un dinero extra por la venta de un inmueble o coche, solo asegúrate de que todos los papeles estén en orden.

Esta semana va a ser un poco negativa en cuestión amorosa por traiciones o te vas a dar cuenta de quién es realmente tu pareja. Es importante hablar claro y llegar a un buen acuerdo de separación. Te invitan a salir de viaje por cuestión de negocios.

Ten cuidado con las enfermedades silenciosas, es mejor hacerte un chequeo médico para que salgas de dudas. Es muy importante darle continuidad a los estudios y si puedes haz una maestría. Tu mejor día el viernes. Tus números de la suerte 00 y 06. Tu color el verde.

Tauro: últimas predicciones

21 de noviembre de 2021: Es posible que hayas pactado una serie de actividades con una persona que tiende a cambiar de parecer. Hoy tus planes se verían alterados por este motivo, pero sabrás reorganizarte.

20 de noviembre de 2021: Esa persona intentará justificar aquello que tú consideras un error de su parte. Es posible que ambos se mantengan en posturas inflexibles y esto genere una discusión. Sé prudente y lo evitarás.

19 de noviembre de 2021: Esa labor que realizas será bien compensada económicamente. Cuida tus ingresos, pues estarías tentado a realizar inversiones innecesarias. En el amor, esa persona que se alejó se comunicará.

18 de noviembre de 2021: Los objetivos que estás alcanzando son motivo de aplausos y también de envidias a tu alrededor. Que el comentario negativo de algunas personas no te afecte. Sé indiferente y sigue avanzando.

17 de noviembre de 2021: Se abre ante ti un horizonte muy positivo, es posible un cambio de trabajo, la mejora de tus ingresos o la incursión en un negocio muy favorable. Solo sé constante y tu crecimiento será sorprendente.